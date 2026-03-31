紅心字會攜手九日生行動健康科技「將日照中心成功轉型智慧長照」

2026-03-31 16:59 司徒建銘

隨著台灣邁入超高齡社會，民間日間照護機構在提升服務品質與營運效率上面臨智慧轉型之關鍵性挑戰。紅心字會於旗下日照中心，引入九日生行動健康科技（以下簡稱九日生）技術，克服常年資訊系統彈性僵化、難尋可配合資訊廠商之限制，正式轉型智慧長照。

照片說明：紅心字會攜手九日生推動一站式智慧管理平台（左二起為）陽明交通大學生物醫學資訊所張博論教授、李祥豪執行長、紅心字會祕書長李顯文、副秘書長許雅青、（右二）業務經理蕭竹儀。
照片說明：紅心字會攜手九日生推動一站式智慧管理平台（左二起為）陽明交通大學生物醫學資訊所張博論教授、李祥豪執行長、紅心字會祕書長李顯文、副秘書長許雅青、（右二）業務經理蕭竹儀。

九日生於2024年獲得總統盃黑客松卓越團隊肯定，此後成功協助退輔會建置安心御老平台、積極參與各大醫療院所之「連續性照顧創新計畫」（長照3.0），亦協助知名高齡長照品牌中化銀髮事業華麗轉型。

紅心字會成功導入九日生一站式智慧管理平台，以御曲平台作為服務主體，讓家屬能夠與照護專業人員即時互動與溝通，開發AI報表自動化產製功能，大幅簡化人力繁瑣的行政作業，讓照護人員投入專業照顧之餘，不用再額外投入文書負擔。

紅心字會長期深耕高齡照護服務，旗下日照中心過去採用舊式管理系統進行營運，但隨著服務規模擴大與政策需求提升，逐漸浮現多項實務瓶頸像是，服務紀錄仰賴人工、資料缺乏整合應用、系統彈性不足、智慧化發展受限等問題，這些不只增加第一線人員的行政負擔，更嚴重限制了機構進一步提升服務品質、細化成本管控的空間。

照片說明：九日生執行長李祥豪報告「一站式智慧管理平台」。
照片說明：九日生執行長李祥豪報告「一站式智慧管理平台」。

此次合作的特色在於「邊導入、邊優化」的共同建構模式。紅心字會在導入前已先行盤點內部作業流程與既有系統使用情境，九日生則針對服務紀錄、行政核銷及家屬溝通等關鍵環節進行資訊架構整理、優化、以及智慧化前瞻設計。整體而言，這不僅是系統更換，而是對日照服務流程的重新設計：從傳統系統登打紀錄為主的作業模式，轉型為以資料驅動與自動化為核心的智慧照護體系。透過降低行政負擔，讓第一線人員能專注於照顧本質。

過去家屬多透過零散通訊工具或電話詢問長輩狀況，資訊傳遞不即時，也難以留存為結構化紀錄。九日生以 LINE 官方帳號為入口，結合公司研發掌握連續照顧的協作機制，打造一站式家屬資訊平台。整合後，家屬可即時掌握長輩在中心的飲食狀況、活動表現、生理數據及請假資訊，並透過聊天室與照護團隊雙向溝通。照服員也可透過系統群發通知，快速傳遞注意事項或繳費提醒。未來平台還將進一步串接金融服務，讓中心可查詢繳費狀況並主動發送通知，強化行政管理效率。

照片說明：九日生執行長簡要說明全人照護溝通協作平台五大AI引擎重點。
照片說明：九日生執行長簡要說明全人照護溝通協作平台五大AI引擎重點。

在日照服務的法規申報中，臺北市採用 ABCD 表評估架構。其中照顧計畫（B 表）的撰寫，需要整合 A 表基本資料、功能評估結果、疾病史及日常照顧紀錄等多元資訊，再轉化為具體可執行的照護策略。

實務上，個案照顧須從照顧需求面，找出優先需照顧的問題進而擬定照顧計畫，強調照顧一致性，現行的表單建置至系統內缺乏系統整合，專業人員往往需反覆比對不同評估表單，才能確認問題來源與介入重點。加上照顧計畫需同時符合評鑑規範與個別化照護原則，對人員專業經驗與時間投入都有高度要求，計畫撰寫往往成為第一線照護人員的首要負擔。

九日生導入的 AI 報表自動化產製功能，可整合個案的疾病史、功能評估結果及日常照顧紀錄，自動分析潛在風險與需求，產出具邏輯一致性的照顧計畫建議，同時提供問題關聯提示與介入方向建議。這不僅大幅縮短撰寫時間、降低申報錯誤與退件風險，更讓專業人員得以將心力投入實際照護服務與個案互動。

司徒建銘

司徒建銘

由擁有百萬訂閱的YouTube含羞草日記，找來文史工作者司徒建銘一同開設的頻道《看你老墓》是台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型頻道，開設至今紀錄了許多關於傳奇名人、國軍將領、日本總督，甚至就連天后王菲的祖父故事都被紀錄下來，頻道也邀請過港星錢小豪、職棒啦啦隊女孩、偶像女團、知名網紅等擔任來賓，一起到墓園聽故事。

#台灣

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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2026-03-23 08:19 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝提供
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知名串流影音平台愛奇藝近期公開4大待播現代甜寵劇，集結林一、虞書欣、田曦薇章若楠…等高顏值男、女神們，引爆觀眾們的熱切期待。從《偷偷藏不住》引領的「南蕪三部曲」最終章《折月亮》、校園雙強純愛戀曲《天才女友》、跨越時空的鐘錶情緣《想把你和時間藏起來》，到熱血勵志的足球追夢羅曼史《燦如繁星》，可說是部部強檔，快跟著女子漾搶先預覽令人怦然心動的必追清單，感受2026年最甜蜜的視覺盛宴吧！

圖片來源：愛奇藝提供
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愛奇藝待播甜寵劇1：《折月亮》

圖片來源：愛奇藝提供
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全新甜寵劇《折月亮》改編自網路作家竹已小說「南蕪三部曲」最終章，前2部作品包含《偷偷藏不住》、《難哄》皆引發現象級熱潮。《折月亮》由《下一站是幸福》、《泡沫之夏》、《月光變奏曲》導演張博昱執導，林一、盧昱曉搭檔演出。

圖片來源：愛奇藝提供
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《折月亮》原著小說講述軟萌可愛的社恐少女「雲厘」（盧昱曉 飾）與心理創傷的天才博士「傅識則」（林一 飾）重逢後互相治癒，經歷勇敢追愛、甜蜜戀愛、分手再重逢，最終破鏡重圓的深刻戀曲。

愛奇藝待播甜寵劇2：《燦如繁星》

圖片來源：愛奇藝提供
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融合青春、熱血、運動風格的甜寵劇《燦如繁星》改編自網路作家長洱連載小說《狹路》，描述心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾）因變故返鄉擔任體育器材保管員，與海外歸國的高冷教練「王法」（陳靖可 飾）聯手重組成績墊底的足球隊，與學生們共同踏上追夢道路。

圖片來源：愛奇藝提供
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外界矚目的全新甜寵劇《燦如繁星》邀請到虞書欣、陳靖可、馬伯騫、謝可寅共同主演，以勵志運動與校園教育為主軸，講述在足球訓練中克服原生家庭創傷、熱血追逐夢想的成長與情感，預計在2026夏季開播。

愛奇藝待播甜寵劇3：《天才女友》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

近期以《逐玉》再創演藝事業巔峰的「初戀系女神」田曦薇，在全新力作《天才女友》化身為智商超群的天才少女「林知夏」，她性格直率、專注學術，與陽光溫柔、傲嬌毒舌的校園學霸「江逾白」（胡一天 飾） 從同桌好友、合作競賽，逐漸譜出青梅竹馬之戀，攜手迎向人生中的每個重大抉擇。

圖片來源：愛奇藝提供
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去年8月開機的青春純愛甜寵劇《天才女友》掀起劇迷們的高度期待，男、女主角「江逾白」和「林知夏」從校園到婚紗的情感發展一路甜翻！伴隨著理科浪漫與溫暖氛圍，巧妙烘托出小倆口勢均力敵的雙強之戀。

愛奇藝待播甜寵劇4：《想把你和時間藏起來》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

去年春季憑著《難哄》人氣大漲的95後小花章若楠在《想見你》導演黃天仁執導的全新都會愛情劇《想把你和時間藏起來》搭檔《神隱》王安宇，2人展開跨越6年的愛情糾葛。女製片人「沈千盞」（章若楠 飾） 與鍾錶修復師「季清和」（王安宇 飾）5年前在漠河相遇，5年後因項目合作重逢，從舊情難忘逐步走向心動復合。

圖片來源：愛奇藝提供
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《想把你和時間藏起來》3月榮獲2026 電視劇品質盛典年度期待劇目，該劇根據網路作家北傾創作同名小說改編，故事背景融入故宮古董鐘表修復、現代影視製作產業，以鐘錶隱喻時光，強調有情人在時空交錯之下的情感羈絆。

#陸劇 #甜寵劇 #折月亮 #田曦薇 #章若楠 #燦如繁星 #天才女友 #現代甜寵劇 #偷偷藏不住 #想把你和時間藏起來

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《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-23 18:08 女子漾／編輯周意軒
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博

最近追劇圈最熱話題非《逐玉》莫屬，隨著劇情進入完結倒數，不只CP走向牽動人心，張凌赫的古裝造型更是掀起全球粉絲熱議。從戰損感滿滿的落難侯爺，到壓抑深情的眼神戲，每一幕都被瘋狂截圖，甚至被封為「古裝天選臉」。也因為《逐玉》爆紅，不少人開始回頭補他的舊作，才發現他的古裝履歷早已開掛。從仙氣白月光到腹黑權臣，各種角色通通駕馭，越演越有魅力。這次就帶你一次盤點，張凌赫那些越追越上頭的古裝代表作。

文章目錄

《逐玉》：戰損感＋破碎深情，直接引爆2026

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

回到現在最熱的《逐玉》，張凌赫這次的表現，可以說是把過去所有優勢全部疊滿。落難侯爺的身份設定，讓他從一出場就帶著破碎感與壓抑情緒，再加上與田曦薇的情感拉扯，甜虐交錯的張力直接拉滿。特別是戰損造型、眼神戲與情緒爆發，幾乎每一集都在刷新討論度。不少觀眾更直言，《逐玉》根本是他的「古裝顏值巔峰」，也難怪在完結前就已經掀起一波又一波討論。

《少女大人》：初登場就被記住的「天生古裝臉」

圖片來源：weibo@少女大人
圖片來源：weibo@少女大人

作為出道作，《少女大人》確實帶著些許青澀感，但也正因如此，更能看出張凌赫的先天優勢。他在劇中飾演齊王裴昭（蕭衍），一人分飾兩種身份，既是運籌帷幄的王爺，也是隱姓埋名的謀士，從一開始就挑戰「雙面角色」設定。故事改編自小說《鍾心蓮》，講述梵延納國入侵，齊王蕭衍死裡逃生後化名裴昭，潛伏民間輔佐幼帝，並與女扮男裝的蘇瓷相遇展開查案與情感交織的故事。劇集上線短短三天就衝上全網熱度榜第二名，討論度不容小覷。雖然當時張凌赫還未大紅，但他貴氣乾淨的外型，加上不需要過多修飾就很有「古人感」的氣質，讓不少觀眾從這部就記住他，也為他日後在古裝劇的發展打下穩穩基礎。

《蒼蘭訣 》：長珩仙君直接封神白月光

圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博
圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博

真正讓他人氣起飛的關鍵作品就是《蒼蘭訣》。他飾演的長珩仙君，幾乎可以說是「白月光教科書」。溫柔、隱忍、愛而不得，每一種情緒都收得剛剛好。尤其一身白衣加上仙氣造型，直接讓觀眾大喊：「這才是古裝該有的樣子！」雖然不是第一男主，卻成功搶走大量關注度。

《雲之羽》：從被質疑到撐起全局的成長型男主

圖片來源：《雲之羽》微博
圖片來源：《雲之羽》微博

由虞書欣與張凌赫主演的古裝劇雲之羽播出期間熱度一路飆升，即使迎來大結局，討論聲量依舊居高不下。劇中由虞書欣飾演的「雲為衫」最終生死未明，開放式結局引發兩極評價，不少觀眾直言難以接受，也讓導演郭敬明備受質疑。對此，虞書欣更親自發文寫下長文告別角色，並替導演緩頰，展現高情商回應。而對張凌赫來說，《雲之羽》則是角色轉型的重要節點。他飾演的宮子羽，初登場帶著幾分不被看好的少主氣質，甚至有點「廢柴感」，但隨著劇情推進，逐漸蛻變為能夠撐起整個宮門的核心人物。

《虎鶴妖師錄》：少年感爆棚的熱血英雄線

圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄
圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄

由蔣龍、張凌赫、王玉雯、葉青、何藍逗與陳宥維主演的虎鶴妖師錄，走的是截然不同於權謀愛情的熱血奇幻路線。故事圍繞山野孤兒「虎子」誤食至陽寶物赤珠，意外捲入人妖兩界紛爭，並因此結識性格冷峻、潔癖十足的國御妖師隊長「祁曉軒」。兩人從互看不順眼到並肩作戰，與夥伴們一起踏上對抗浩劫的冒險之路。相較於張凌赫過往偏重情感與權謀的角色設定，《虎鶴妖師錄》中的祁曉軒更偏向少年熱血與成長型英雄。他不再只是隱忍深情，而是在戰鬥、冒險與夥伴情誼中逐步成長。大量打戲與團隊並肩作戰的情節，也讓觀眾看到他更輕盈、有活力的一面，證明他不只適合深情權臣，也能駕馭節奏明快的熱血角色。

《寧安如夢》：謝危直接封王「瘋批天花板」

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

由白鹿與張凌赫領銜主演的熱門古裝劇寧安如夢，從開機到播出一路話題不斷。如果要選一部讓張凌赫直接「封神」的作品，這部幾乎沒有懸念。他在劇中飾演的謝危，是典型外冷內瘋的權臣角色，表面克制冷靜，內心卻偏執而極端，愛得深沉又帶著壓迫感。這種介於理智與失控之間的危險魅力，讓觀眾越看越上癮，也讓張凌赫正式坐穩古裝權謀男神的位置。

《度華年》：理性與深情並存的高智系夫君

圖片來源：《度華年》微博
圖片來源：《度華年》微博

如果你偏愛那種一邊鬥嘴、一邊慢慢動心的愛情線，那度華年絕對不能錯過。這部由張凌赫與趙今麥主演的古裝劇，憑藉高顏值組合與細膩情感鋪陳，自開播以來就累積不少好評。劇情圍繞平樂長公主與駙馬的愛恨糾葛，兩人在朝堂上相愛相殺多年，最終雙雙重生回到少年時期，再次相遇，也終於有機會改寫彼此的命運。故事不只講權謀與局勢博弈，更把重心放在兩人關係的變化與拉扯。

《歸鸞》：正式開拍！張凌赫×林允上演命運糾纏古裝大戲

來自古裝劇《歸鸞》（原名《衡門有狐》）正在開拍中由張凌赫與林允領銜主演。主打權謀與情感交織的古裝題材。劇中張凌赫飾演男主角，林允則飾演女主「溫玉」，兩人從命運牽引的相遇開始，逐步捲入朝堂權力與家族糾葛之中。表面是情感拉扯的愛情線，實際上暗藏多方勢力角逐與身分謎團，角色關係層層翻轉，劇情張力十足。

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《逐玉》最猛洞房夜被刪光？原著「那一夜」細節曝光 網：拍出來會18禁

《逐玉》最猛洞房夜被刪光？原著「那一夜」細節曝光 網：拍出來會18禁

2026-03-26 15:30 女子漾／編輯張念慈
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

逐玉陸劇張凌赫田曦薇主演，自開播以來憑藉「先婚後愛」設定與高強度情緒對戲掀起討論，其中浴池與洞房橋段更被觀眾視為劇情高光。然而隨著劇情推進，原著讀者卻發現，劇中最關鍵的「洞房夜」其實被大幅簡化，許多細節並未呈現，甚至連最核心的情緒堆疊都被拿掉，掀起兩派熱議。

在小說中，這一夜並不是單純的親密戲，而是從「被設局追殺」一路延續到「情感全面失控」的極端情境，也因此被書迷稱為全書最炸裂的一段。

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《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

皇帝設局下藥　謝征靠自殘硬撐清醒

《逐玉》原著設定中，皇帝齊昇為了除掉謝征，在除夕夜設下連環陷阱。他先讓冷宮起火，再安排妃嬪與侍衛製造混亂，準備栽贓謝征「穢亂後宮」。同時，還對他下了兩種藥，一種讓人全身無力，另一種則會讓神志逐漸混亂、情緒失控。

《逐玉》小說裡，謝征在藥效發作時，為了維持清醒，反覆用刀劃傷手臂，傷口浸在血水中，幾乎是用疼痛強撐意志逃出冷宮。這段描寫讓角色從「冷靜權臣」轉變成「瀕臨崩潰的求生者」，也為後續失控埋下伏筆。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

太液池重逢瞬間翻車　他先掐她再認出人

樊長玉在接到求救訊息後，直接換上太監服闖宮，一路循著血跡找到謝征。兩人在太液池邊重逢，但場面完全不是劇版那種帶有情感的相遇，而是充滿危險。

《逐玉》小說寫到，謝征當下神志混亂，幾乎是本能反應掐住樊長玉的喉嚨，力道重到讓她幾乎窒息，直到聞到她身上的氣味，才勉強恢復意識。當下的他濕髮凌亂、眼神猩紅，整個人更像困獸，而不是那個掌控全局的侯爺。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

逃亡路上失控升溫　她背著他卻被一路撩亂

兩人決定逃出宮，樊長玉一路背著謝征往御花園方向撤離。《逐玉》小說中有一段細節，謝征在她背上藥性發作，意識混亂中不斷貼近她的頸側與後背，甚至扯鬆她的衣襟。樊長玉一邊要躲避追兵，一邊還要穩住步伐，多次差點跌倒。最後她直接一記手刀把人打暈，才勉強脫身。

這段在劇版中只剩「打暈」的結果，但《逐玉》原著的過程，才是情緒與張力真正堆疊的關鍵。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

假山石洞壓抑失控　他開口求她「幫我」

躲進御花園假山石洞後，情況並沒有緩解。謝征藥性全面爆發，呼吸滾燙、意識斷續，甚至多次在清醒與失控之間拉扯。

《逐玉》小說明確寫到，他在壓抑極限時對樊長玉說出「幫我」，語氣幾近崩潰。整段描寫並非單純曖昧，而是帶著壓迫感的情緒爆發，一個人拼命克制，一個人被迫承接。

這段也被《逐玉》書迷公認，是整部《逐玉》最讓人「心跳失速」的橋段之一。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

除夕煙火下的洞房夜　不是浪漫而是潰堤

兩人最終逃回謝府，大夫診斷後直言，若不紓解藥性恐危及性命。在這樣的情況下，樊長玉選擇留下。

《逐玉》小說將場景放在除夕夜，外頭煙火與爆竹聲不斷，屋內則是另一場情緒潰堤。原著描寫兩人從壓抑、試探到完全失控，並非單一瞬間，而是一整夜的情緒累積。

甚至在事後，樊長玉已精疲力盡，謝征卻仍帶著未完全退去的藥性貼近她，讓這段「洞房」帶著一種延續性的張力，而非單一高潮。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

劇版僅保留結果　關鍵「過程」幾乎全刪

相較之下，《逐玉》電視劇版本僅呈現浴池與後續片段，將冷宮逃亡、石洞壓抑與過程中的情緒推進大幅刪減。

也因此，不少觀眾看完後產生落差感。有《逐玉》原著粉直言：「劇版有洞房，但沒有那一夜」，認為少了從生死邊緣一路走到情感失控的鋪陳，使整段情緒力道被削弱。

隨著《逐玉》劇情熱度持續攀升，除了「洞房夜」刪減引發討論外，《逐玉》原著小說的最終結局與關鍵伏筆，也成為觀眾關注焦點。其中包括《逐玉》主角是否迎來HE收尾、支線CP的情感走向，以及貫穿全劇的「錦州血案」真相。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

俞淺淺與齊旻結局：追妻火葬場走向悲劇收場

在《逐玉》原著中，俞淺淺與齊旻這條支線，被不少讀者稱為「最虐的一對」。俞淺淺實為穿越者，個性獨立果斷，而齊旻則是身分尊貴卻性格陰鬱的皇太孫。兩人從一開始的情感糾葛，逐漸走向強烈的控制與反抗關係。

齊旻對俞淺淺的愛近乎偏執，在多次失去後展開「追妻火葬場」，但最終仍無法挽回她的心。《逐玉》結局中，齊旻大業失敗、身負重傷，俞淺淺親手餵下毒藥，替這段關係劃下句點。兩人並未迎來團圓，而是以悲劇收場，留下強烈餘韻。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

《逐玉》劇照。圖片來源：微博
《逐玉》劇照。圖片來源：微博

主線結局是HE嗎？樊長玉與謝征迎來圓滿收尾

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

相較於支線的沉重走向，《逐玉》主角樊長玉與謝征則迎來典型HE結局。

在最終篇章中，樊長玉憑藉戰功被封為「懷化大將軍」，而謝征則成為輔佐幼帝的攝政王。兩人不再是當初的「假夫妻」，而是在歷經生死與權謀後，以真正的身份重新舉行盛大婚禮，獲得百姓祝福。

這場大婚也被視為《逐玉》整部作品情感的最終落點，從交易開始，到並肩而立。

錦州血案真相揭曉：真正操控一切的人不是表面反派

《逐玉》劇照。圖片來源：微博
《逐玉》劇照。圖片來源：微博

貫穿全劇的重要懸念「錦州血案」，在《逐玉》原著後期也完整揭開。

樊長玉的身世其實並不單純，她的父親並非普通屠戶，而是曾經的武將魏祁林，因捲入權力鬥爭而被迫隱姓埋名。而整起血案背後，看似由反派魏嚴主導，實際上牽扯更深。

真正的關鍵在於先帝的猜忌與布局。當年因權力不穩，先帝對太子一黨產生疑心，進而設局剷除相關勢力，導致謝征父親與太子雙雙喪命，也間接引爆後續一連串悲劇。

魏嚴雖背負「亂臣賊子」之名，實際上也曾是理想抱負強烈的臣子。他在權力鬥爭中逐漸扭曲，最終將復仇目標轉向整個皇權體系，成為《逐玉》悲劇性極強的角色。

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