紅心字會攜手九日生行動健康科技「將日照中心成功轉型智慧長照」

隨著台灣邁入超高齡社會，民間日間照護機構在提升服務品質與營運效率上面臨智慧轉型之關鍵性挑戰。紅心字會於旗下日照中心，引入九日生行動健康科技（以下簡稱九日生）技術，克服常年資訊系統彈性僵化、難尋可配合資訊廠商之限制，正式轉型智慧長照。

照片說明：紅心字會攜手九日生推動一站式智慧管理平台（左二起為）陽明交通大學生物醫學資訊所張博論教授、李祥豪執行長、紅心字會祕書長李顯文、副秘書長許雅青、（右二）業務經理蕭竹儀。

九日生於2024年獲得總統盃黑客松卓越團隊肯定，此後成功協助退輔會建置安心御老平台、積極參與各大醫療院所之「連續性照顧創新計畫」（長照3.0），亦協助知名高齡長照品牌中化銀髮事業華麗轉型。

紅心字會成功導入九日生一站式智慧管理平台，以御曲平台作為服務主體，讓家屬能夠與照護專業人員即時互動與溝通，開發AI報表自動化產製功能，大幅簡化人力繁瑣的行政作業，讓照護人員投入專業照顧之餘，不用再額外投入文書負擔。

紅心字會長期深耕高齡照護服務，旗下日照中心過去採用舊式管理系統進行營運，但隨著服務規模擴大與政策需求提升，逐漸浮現多項實務瓶頸像是，服務紀錄仰賴人工、資料缺乏整合應用、系統彈性不足、智慧化發展受限等問題，這些不只增加第一線人員的行政負擔，更嚴重限制了機構進一步提升服務品質、細化成本管控的空間。

照片說明：九日生執行長李祥豪報告「一站式智慧管理平台」。

此次合作的特色在於「邊導入、邊優化」的共同建構模式。紅心字會在導入前已先行盤點內部作業流程與既有系統使用情境，九日生則針對服務紀錄、行政核銷及家屬溝通等關鍵環節進行資訊架構整理、優化、以及智慧化前瞻設計。整體而言，這不僅是系統更換，而是對日照服務流程的重新設計：從傳統系統登打紀錄為主的作業模式，轉型為以資料驅動與自動化為核心的智慧照護體系。透過降低行政負擔，讓第一線人員能專注於照顧本質。

過去家屬多透過零散通訊工具或電話詢問長輩狀況，資訊傳遞不即時，也難以留存為結構化紀錄。九日生以 LINE 官方帳號為入口，結合公司研發掌握連續照顧的協作機制，打造一站式家屬資訊平台。整合後，家屬可即時掌握長輩在中心的飲食狀況、活動表現、生理數據及請假資訊，並透過聊天室與照護團隊雙向溝通。照服員也可透過系統群發通知，快速傳遞注意事項或繳費提醒。未來平台還將進一步串接金融服務，讓中心可查詢繳費狀況並主動發送通知，強化行政管理效率。

照片說明：九日生執行長簡要說明全人照護溝通協作平台五大AI引擎重點。

在日照服務的法規申報中，臺北市採用 ABCD 表評估架構。其中照顧計畫（B 表）的撰寫，需要整合 A 表基本資料、功能評估結果、疾病史及日常照顧紀錄等多元資訊，再轉化為具體可執行的照護策略。

實務上，個案照顧須從照顧需求面，找出優先需照顧的問題進而擬定照顧計畫，強調照顧一致性，現行的表單建置至系統內缺乏系統整合，專業人員往往需反覆比對不同評估表單，才能確認問題來源與介入重點。加上照顧計畫需同時符合評鑑規範與個別化照護原則，對人員專業經驗與時間投入都有高度要求，計畫撰寫往往成為第一線照護人員的首要負擔。

九日生導入的 AI 報表自動化產製功能，可整合個案的疾病史、功能評估結果及日常照顧紀錄，自動分析潛在風險與需求，產出具邏輯一致性的照顧計畫建議，同時提供問題關聯提示與介入方向建議。這不僅大幅縮短撰寫時間、降低申報錯誤與退件風險，更讓專業人員得以將心力投入實際照護服務與個案互動。