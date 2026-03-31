2026-03-31 14:03 跟著KarenW.品味人生
Karen 好精明GoodMood滿分腦磷脂開箱心得｜腦磷脂是什麼？腦磷脂vs 卵磷脂差在哪？一次搞懂怎麼選！
最近回購 GoodMood 的原因，其實很簡單
老實說，我真的不是那種會亂回購保健品的人
（畢竟吃進去的東西我其實蠻龜毛~~的~~）
但這次會回購「好精明GoodMood滿分腦磷脂」
真的是因為
👉 我開始意識到「專注力跟條理」這件事，真的很影響生活
有時候事情一多
腦袋會有一種「卡卡的感覺」
不是不努力，是思緒很容易被打斷😵💫
真的不要誤會，這跟年紀大沒有關係，我不是初老，是真的事情一多常常就會被打斷，很難回到狀況內！
所以這次回購，就是想讓自己在忙碌生活裡多點穩定感（懂得都懂那種感覺）
什麼是腦磷脂？跟卵磷脂差在哪？
這一段我一定要講
因為一開始真的搞不懂（完全困惑🤣）
👉 簡單講結論：
▪️卵磷脂＝原料型（混合物）
▪️腦磷脂（PS）＝進階精製（單一結構成分）
✔ 卵磷脂是什麼？
卵磷脂其實是從黃豆初步萃取的混合物
黃豆富含「磷脂」營養素：
▪️磷脂膽鹼（PC）
▪️磷脂醯乙醇胺（PE）
👉 但問題是：
有效濃度低、活性低
所以需要「長期＋大量補充」
才~~會~~比較有感
而且還含有「大豆異黃酮」
👉 對部分族群（像體質敏感、婦科相關疑慮、青春期兒童）可能就要多注意
✔ 腦磷脂（PS）是什麼？
腦磷脂其實是從卵磷脂「再精製」的成分
全名叫：磷脂醯絲胺酸（Phosphatidylserine, PS）
👉 重點是：
✔ 單一結構
✔ 濃度更高
✔ 補充效果佳
簡單說就是
👉「把有效的東西濃縮起來」的概念
我為什麼最後選擇GoodMood滿分腦磷脂？
其實市面上產品很多
但我最後會固定回購這款，有幾個原因👇
✔1. 以色列專利AquaPS™ 技術（這點我有做功課）
以色列 Lipogen 的專利大廠
獨家「純水製程」取代傳統化學溶劑
👉 對我來說就是關鍵：
吃長期的東西，我會更在意「製程乾不乾淨」
✔ 2. 黃豆萃取，去除不必要負擔
一樣來自非基改黃豆
但經過高濃度精製：
✔ 去除大豆異黃酮
✔ 去除過敏原干擾
👉 這點真的會讓人安心
✔ 3. 每顆 100mg 腦磷脂（PS）
這個數字其實蠻關鍵
因為等於~~是~~把大量未精製卵磷脂濃縮
👉 補充更有效率（不用吞一堆）
✔ 4. 搭配綠薄荷萃取（我意外喜歡）
「美國專利綠薄荷」
不是那種很嗆的薄荷味
👉 是一種很自然的清新感🌿
✔ 5. 三層抗氧化包裝（真的很細節）
產品最怕氧化
但它做了三層保護：
1️⃣ 食品級鋁箔外袋（防撞防壓）
2️⃣ 高阻隔性 PTP 鋁箔、APET 獨立泡殼（隔絕空氣濕氣）
3️⃣ 添加維他命E抗氧化
👉 簡單講就是：
從內到外都在保護成分
Karen 食用方式
我自己是：
👉 早餐後吃 2 顆
👉 有時候會搭配魚油
（官方也建議可以一起吃）
然後，因為我很懶
所以這種「一天幾顆、好記」的
對我來說很重要🤣
誰適合補充腦磷脂？
我觀察會比較適合：
✔ 工作節奏快的人
✔ 長時間需要專注的人
✔ 學生族群
✔ 想建立日常保養習慣的人
👉 它比較像是「日常營養補給」
而不是短期奇蹟型產品
GoodMood品牌給我的安心感
這點我~~其實~~蠻在意的
GoodMood 是由：
✔ 食品技師
✔ 藥師
✔ 營養師
✔ 心理師
一起打造的品牌
而且旗下產品有拿到 SNQ 國家品質標章
👉 這在台灣其實是很嚴格的評鑑
再加上 SGS 多項檢測通過
（像塑化劑、細菌都是零檢出）
👉 對我來說是「可以長期吃的底氣」
最後總結｜腦磷脂 vs 卵磷脂怎麼選？
如果你只~~是~~想「基礎補充」
👉 卵磷脂可以
但如果你是：
✔ 想有效率補充
✔ 不想吃一堆
✔ 在意成分純度
👉 那我會更推薦選擇「腦磷脂（PS）」
Karen的小小心得 & 專屬優惠💛
保健品這件事
真的不是「吃了就會怎樣」
而是，你有沒有在為自己的生活狀態做不同階段合適的調整
對我來說，不是神奇改變
而是那種「慢慢幫自己穩住」的存在（可以安心長期補充，這點很重要）
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（以上皆為我的個人感受分享，非醫療建議，每個人狀況都不一樣，食用前建議也可以先詢問專業喔🙏）
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