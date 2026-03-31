2026-03-31 14:01 女子漾／編輯許智捷
朴敘俊新劇《我是罪人》來了！Disney+犯罪韓劇5大看點 聯手嚴泰九爭地下王位
Disney+再出重手，正式宣布全新犯罪韓劇《我是罪人》（暫譯）即將獨家上線，消息一曝光立刻掀起討論熱度。
改編自人氣Webtoon，故事將時間拉回1980年代的韓國，在動盪與慾望交織的年代，描繪一場關於權力、野心與生存的地下鬥爭。《梨泰院Class》朴敘俊這次徹底顛覆形象，化身冷血且精於算計的黑幫角色，聯手嚴泰九共同策動奪權計畫，當兩股勢力交會，一場無法回頭的危險賭局也隨之展開。
《我是罪人》看點1. 朴敘俊 ✕ 嚴泰九：雙男神「黑化」對決太上頭
這部劇最大的看點，無疑是朴敘俊與嚴泰九之間的正面交鋒。朴敘俊這次飾演從底層一路爬升的黑幫角色「陀螺」。他性格機敏、手段凶狠且難以捉摸，幼年被遺棄於孤兒院，在充滿犯罪與暴力的環境中成長，造就出一個冷靜又危險的存在。
嚴泰九則飾演來自首爾北部的黑幫勢力「生雞（暫譯）」，延續他一貫的強烈氣場與壓迫感。當兩個各懷野心的男人選擇聯手，決定奪取城市地下世界的主導權，一場充滿算計與背叛的權力遊戲也正式展開。
《我是罪人》看點2. 1980年代首爾：混亂與慾望的犯罪史詩
故事設定在1980年代的首爾，那是一個經濟快速成長、但秩序尚未穩定的時代。黑幫、權力、金錢與慾望交織，整座城市就像一個巨大的灰色地帶。沒有絕對的正義，只有不斷被改寫的規則。
劇中將重現那個年代的地下世界，不只是街頭暴力，更是一場關於權力洗牌的殘酷競爭。復古氛圍搭配犯罪題材，視覺與故事層次都相當有看頭。
《我是罪人》看點3. 《魔鬼對決》導演操刀 節奏與張力有保證
本劇由導演洪源澯親自執導與編劇，他曾以《魔鬼對決》展現強烈的動作節奏與心理壓迫感。
他的作品特色在於「不只是打鬥」，而是把角色推到極限狀態，讓觀眾感受到角色的恐懼、選擇與崩潰。這次回到電視劇長篇敘事，他更有空間去鋪陳角色與局勢變化，預期會是一部節奏緊湊但情緒層次很深的作品。
《我是罪人》看點4. 改編人氣漫畫 人性與慾望全面失控
《我是罪人》改編自同名Webtoon，原作本身就以描寫人性灰暗面聞名。故事核心不只是黑幫對決，而是主角在極端環境中的心理變化。當權力、金錢與生存壓力同時逼近，每個選擇都在挑戰道德底線。
《我是罪人》看點5. Disney+犯罪宇宙再升級 年度黑暗神劇預定
近年Disney+在韓劇市場積極布局犯罪題材，從《惡中之惡》到《下流大盜》，都成功打出高質感口碑。
《我是罪人》由Plusmedia Entertainment與NEW POINT共同製作，無論在畫面、場景還是動作設計上，都維持高規格水準。這不只是單一作品，更像是Disney+犯罪宇宙的延伸，讓觀眾對韓劇的「暗黑尺度」有全新期待。
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