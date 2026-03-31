2026-03-31 12:08 Opia
從泡棉到航太鋁蜂巢 兒童汽座安全規格迎來升級
對於0–12歲的孩子來說，一張真正能在關鍵瞬間「吸收衝擊、保護頭頸」的汽座，差的不是規格，而是風險高低。在台灣，多數家長已經知道「一定要坐汽座」，但真正讓人焦慮的，其實不是有沒有坐，而是坐的那一張，真的夠安全嗎？
根據交通事故統計，兒童在車禍中的受傷風險，與是否正確使用安全座椅高度相關。尤其在高速撞擊或側撞情境下，頭頸部承受的衝擊力往往遠超過成人想像。對於0至12歲的成長階段來說，一張汽座可能陪伴十年以上，它不只是交通工具配件，而是一道真正的安全防線。也因此，近年來不少家長開始關注的不只是外型與舒適度，而是結構設計與吸能能力。
當航太工藝走進兒童汽座
由 gb Taiwan 推出的 gb UNARI 360度旋轉型成長汽座，正是針對這樣的需求所設計。市面多數汽座仍以泡棉作為主要緩衝材質，但UNARI選擇將航太與賽車產業慣用的「蜂槽式鋁製吸能結構」導入座椅內部。這種蜂巢狀金屬結構，在受撞擊時會透過可控制的變形逐層吸收並分散衝擊力道。
根據測試數據，該蜂巢式鋁吸能結構在碰撞瞬間可吸收達2.58倍能量，顯著優於傳統泡棉材料。簡單來說——當意外發生時，它不是單純「墊住衝擊」，而是主動「消化衝擊」。這款座椅同時通過時速80公里撞擊測試，並取得ECE R129 歐洲最新兒童座椅安規認證和CNS 11497 台灣國家標準認證，對於在意法規與實測數據的家長來說，這代表的不只是標章，而是結構設計已經通過雙重標準檢驗。
不只正面撞擊，側撞與翻覆也被納入考量
實際事故中，側撞與翻覆往往傷害更大。UNARI在側面防護上配置95mm L.S.P側撞防護系統，搭配七層複合防護頭墊，結構由外而內包含親膚座布、泡棉、記憶棉、EPP、PP等多層材質，層層緩衝頭、頸、肩與背部衝擊。同時，45公分加高防翻背板設計，針對高速撞擊後的車輛翻覆情境強化穩定性。安裝則採ISOFIX結合上固定帶雙重固定，降低誤裝風險。對父母而言，這些結構細節轉換成一句話其實很簡單，在最壞的情況下，多一層緩衝，就少一分傷害。
KOL好評實測：航太材料讓家長每一趟出行都安心
實際使用方面，親子創作者妮娜（IG：@qqzznini）指出，航太級吸能材料與80km/h撞擊測試數據，加上雙安規認證，讓她在長途行車時更安心。
另一位創作者Krystal（IG：@szuyu_0227）則分享，新生兒實際乘坐時包覆感完整，頭頸支撐穩定，內襯觸感扎實，整體結構給人相當踏實的安全感。
在兒童乘車安全這件事上，多數家長願意花時間比較，也願意為更高規格的設計買單。因為真正讓人後悔的，往往不是價格，而是風險。
gb UNARI 360度旋轉型成長汽座現於「媽咪學苑」及全台各大通路販售，提供經典黑、經典灰兩款色系，建議售價NT$24,500。更多產品資訊請洽gb Taiwan官方網站：https://shop.mommycare.cc/pages/gbtaiwan
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