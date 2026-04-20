2026-04-20 10:53 女子漾／編輯張念慈
最容易嫁錯人的星座TOP5！愛情濾鏡太重 她總把渣男當真愛
在愛情裡，有些人不是看不清，而是「選擇相信」。明明朋友早就提醒、紅旗一堆，她還是願意替對方找理由，甚至越愛越深，最後傷得最重。這5個星座，就是典型「愛情濾鏡開最強」代表。不是不聰明，而是太容易把喜歡放大、把問題縮小。
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愛情濾鏡太重星座TOP5 雙魚座 為愛腦補，自己把童話寫完
雙魚座的戀愛，是自帶劇本的。只要對方稍微溫柔一點，她就能腦補成命中注定。對方一句關心，她可以解讀成深情告白；對方忽冷忽熱，她也能替對方找理由「他只是太忙」。
問題不是對方多好，而是雙魚太會自己說服自己。等到夢醒，才發現那段愛情，幾乎都是自己撐起來的。
愛情濾鏡太重星座TOP4 巨蟹座 太重感情，捨不得放手
巨蟹座一旦投入，就很難抽離。她們重感情、重回憶，就算關係已經出現問題，也會因為「曾經很美好」而選擇繼續撐。
對方一句道歉，就能讓她心軟；一次示好，就能讓她重新相信。不是不知道問題，而是放不下那份情。
愛情濾鏡太重星座TOP3 天秤座 怕失去愛，選擇忽略真相
天秤座其實很理性，但一談戀愛就會失衡。她們害怕衝突、害怕失去關係，所以當問題出現時，常選擇「先不要想那麼多」。就算心裡有疑問，也會壓下來，維持表面的和諧。
久而久之，連最明顯的問題都能視而不見，只因為不想面對「不愛了」這件事。
愛情濾鏡太重星座TOP2 獅子座 愛面子，也愛錯人
獅子座談戀愛，很容易被「感覺」帶著走。對方只要夠吸引人、夠有魅力，她就會快速投入。
即使後來發現不對勁，也可能因為不想承認自己看錯人，而選擇繼續撐下去。她不是不知道，而是不想輸。
愛情濾鏡太重星座TOP1 射手座 愛上感覺，忽略現實
射手座最容易「愛上戀愛本身」。她們追求心動、自由與刺激，只要感覺對了，就會義無反顧投入。
問題是，她們常常愛的是當下的氛圍，而不是那個人本身。等熱情退去，才發現兩個人根本不適合，但這時候，往往已經傷得不輕。
愛錯人，不是因為笨，而是太相信愛
這些星座最大的共通點，不是看不懂，而是「願意相信」。她們相信對方會變、相信愛能改變一切，也相信只要再努力一點，這段關係就會變好。但愛情從來不是單方面撐起來的。
當你開始替對方合理化所有傷害，其實就已經在委屈自己。真正對的人，不會讓你一直懷疑自己。
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