這4星座最容易變「感情內耗王」！想太多到崩潰 第一名每天都在腦補劇情。女子漾AI製圖

你以為談戀愛最累的是吵架？其實更折磨的是什麼都還沒發生，腦內已經上演100種結局。有些人一戀愛就開始「過度解讀」，一句話可以想三天，一個眼神就能延伸成一齣八點檔。

以下這4個星座，就是公認最容易陷入「感情內耗」的人，愛得越深，想得越多，最後最累的往往是自己。

感情內耗星座1. 巨蟹座：太在意對方，情緒跟著起伏

楊超越。圖片來源：微博

巨蟹座的愛，是那種會把對方放在心上最重要位置的類型。但也因為太在意，他們很容易被對方的情緒影響。

對方回訊慢一點，就開始懷疑是不是變心；語氣冷一點，就覺得是不是自己做錯什麼。巨蟹的問題從來不是不被愛，而是「太怕失去」，於是每天都在反覆確認對方的心意，最後把自己搞到精疲力盡。

感情內耗星座2. 處女座：過度分析，連愛情都要邏輯推理

圖片來源：侯明昊微博

處女座談戀愛，腦袋根本停不下來。對方說的一句話、做的一個動作，他們都會開始分析背後的含義，甚至還會自己推導出「可能的真相」。

問題是，這些「推理」很多時候根本只是自己的想像。當現實和腦補不一致時，處女座反而更焦慮，陷入「是不是我哪裡做不好」的無限循環。

感情內耗星座3. 雙魚座：愛得太深，幻想與現實分不清

鞠婧禕。圖片來源：微博

雙魚座的戀愛，從來不只是現實，而是加上滿滿的想像。他們很容易把對方理想化，甚至在腦中編織出一個「完美愛情劇本」。

但當現實出現落差時，雙魚就會開始自我懷疑，甚至陷入情緒低潮。他們不是不清醒，而是太渴望愛，於是寧願在幻想裡多待一點，也不願面對真相。

感情內耗星座4. 天蠍座：想太多＋愛太深，直接情緒爆炸

王鶴隸。圖片來源：微博

天蠍座一旦動心，基本上就是全力投入。但也因為愛得太深，他們對於感情的敏感度極高，任何細節都不會放過。

對方的一點改變，就能讓天蠍開始腦補各種可能：是不是變心？是不是有別人？是不是不愛了？這種「高強度情緒＋無限放大想像」，讓天蠍很容易在內心上演各種劇情，甚至在還沒確認之前，就已經先受傷。

最累的不是愛錯人，而是一直跟自己過不去

這些星座的共通點，不是容易遇到爛感情，而是太容易把情緒往內吞。他們習慣在心裡反覆思考、猜測、驗證，最後讓一段本來單純的關係，變得越來越複雜。

但其實，感情最需要的從來不是猜測，而是溝通。當你開始停止腦補，很多問題，反而就不再是問題。

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