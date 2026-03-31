【評論】傲嬌大哥與他的金牌助手！《說走就走：李瑞鎮的德州德州》：這場 3000 公里的公路旅行，治癒了我們乾涸的日常

先說總結：千萬別以為只是單純旅行，它好看指數是看完直接想飛奔美國德州，原地退休的程度！

送走了充滿反轉的 4 月劇集，2026 年春季最讓我感到意外驚喜的，竟然是這部在 Netflix 上線的實境秀 《說走就走：李瑞鎮的德州德州》（Ready or Not: Lee Seo-jin's Texas Texas）。如果說韓綜界有一對最完美的「湯姆與傑利」，那絕對非李瑞鎮與羅 PD 莫屬。看著這對老冤家再次聯手勇闖廣袤的德州，那股熟悉的毒舌與默契，真的是點開第一秒就讓人笑到不行。

《李瑞鎮的德州德州》預告：

※以下涉及《李瑞鎮的德州德州》內容，請斟酌瀏覽※

綜藝界的黃金羅盤：李瑞鎮與羅 PD 的「德州大戰」正式引爆！

這部節目最讓人期待的，不是什麼華麗的卡司，而是 李瑞鎮（Lee Seo-jin）與羅暎錫（羅 PD） 這對堪稱韓綜傳奇的靈魂拍檔。這次沒有了「瑞鎮家」的員工們幫忙，只有這對相愛相殺 20 年的老友，帶領羅 PD 旗下的「黃金製作團隊」Egg Is Coming 全力打造。

李瑞鎮，這位擁有紐約大學經營學背景、骨子裡流著美式血液，卻總愛對羅 PD 發牢騷的「傲嬌大哥」，遇上永遠能想出奇葩點子來折磨藝人的「綜藝之神」羅 PD，火花簡直噴發。開播前網友就紛紛討論：「只要這兩個人站在一起，就算只是吵架我也能看 50 集！」 製作團隊更以極致的運鏡與剪輯，將德州的荒涼美感與這兩人的碎碎念完美結合，產出了這部充滿「人情味」與「美式公路感」的傑作。

跨越 3000 公里的德州冒險：從「Dallas」到「Dalla Dalla」的真實心跳

這場旅行的起點非常單純：羅 PD 想看看如果把最懂美國、卻最怕麻煩的李瑞鎮丟到「一切都很大」的德克薩斯州，他會如何崩潰？ 節目名稱「Dalla Dalla（달라달라）」不僅巧妙地玩了德州大城市「達拉斯（Dallas）」的諧音，更寓意著這是一場「與眾不同」的公路探索。

整段行程橫跨了德州的核心地帶，從奧斯汀（Austin）的獨立音樂節奏，到休士頓（Houston）的航太夢想，再到聖安東尼奧（San Antonio）的歷史風情。

旅途中的精采重點層出不窮：我們看著李瑞鎮和羅PD兩個傲嬌「老少年」，只為了吃上一口傳說中的德州 BBQ 燻肉，那種「美食在前的妥協」表情超級經典；看著李瑞鎮在達拉斯牛仔隊賽場像個小球迷一樣熱血沸騰，像個專業解說員一樣跟羅 PD 碎碎念；更別提在 NASA 太空中心，這對老少年像孩子般驚嘆人類科技的壯舉。

沒有腳本，只有李瑞鎮隨性（卻很有品味）的導航，讓觀眾看見了德州最粗獷的一面。

同場加映的私心推薦：長途公路旅行中不可少的靈魂伴侶

看著他們在德州動輒開上五、六個小時的車程，身為專業部落客的我，腦中浮現的除了牛肋排和超大杯生啤酒之外，就是我之前大力推薦過的旅行神物！如果你也想安排一場像李瑞鎮這樣橫跨數千公里的公路旅行，我必須再次推坑 Travel Blue 藍旅 推出的 「旅途有型禮盒（經典款）」。

這個禮盒簡直是為了這種「跨州長征」量身打造的。裡面包含了 Travel Blue 最知名的 寧靜頸枕（高級記憶棉款），能在德州那種無止盡的公路上，頸枕的支撐力就是生命！它那種高密度的記憶棉能 360 度包覆脖子，讓你在副駕駛座打盹時，脖子依然感受到雲朵般的呵護。禮盒中還附帶了 高級遮光眼罩 與 舒壓降噪耳塞，讓你在李瑞鎮與羅 PD 吵架吵太兇、或是想要在長途飛行/車程中補眠時，也能瞬間進入深度睡眠模式。

為什麼我大推這款禮盒？ 因為它不僅質感好，更是專門為追求舒適感的旅人設計的。就像李瑞鎮對德州牛排的堅持一樣，我們對於旅行的「睡眠品質」也絕對不能妥協。想要像大明星一樣在漫長旅途中依然保持有型？這組禮盒絕對是你背包裡最重要的投資！

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真心話：這不只是一場旅行，是治癒靈魂的慢時光

最後，想分享我個人的觀後感：這部節目的魔力在於它的「無壓感」。

看著這兩個人在車裡鬥嘴、在路邊攤喝咖啡，就好像自己也坐在後座，吹著德州的風一樣。那種輕鬆自在的氛圍，是現在許多節奏緊張的綜藝無法提供的。

這是一部非常神奇的作品，甚至連我那位平常完全不看電視、對電視節目和明星藝人一竅不通的韓國婆婆，竟然都能被吸引，坐在沙發上一口氣看完好幾集，還笑著說：「這兩個人怎麼吵架吵得這麼有趣！」那種點開之後就不想停下來的內容，並非因為有什麼驚人的反轉，而是因為它展現了最溫暖的「男人情誼」與遼闊的風景。

如果你在 2026 年的忙碌生活中感到疲憊，強烈建議你點開這份由瑞鎮大哥與羅 PD 親自導航的「德州指南」。相信我，這場旅行絕對會成為你心靈最好的補給站。





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