2026-03-31 10:01 女子漾／編輯ANDREA
S.H.E合體！田馥甄43歲生日突拋「高齡產婦」喜訊？5大凍齡保養祕訣一次看！
最美的仙女田馥甄Hebe在3月30日迎來了她的43歲生日啦！今年的生日不僅有S.H.E的Ella和Selina陪伴慶生，重現讓粉絲秒飆淚的神仙友誼，田馥甄更在深夜無預警於社群拋出震撼彈，自嘲是「高齡產婦」，並驚喜宣布「六寶終於順利著床」！
大家先別激動，這個「六寶」其實是粉絲們苦等6年的第六張個人新專輯啦！Hebe在櫻花樹下感性發文表示，高齡產婦生子實屬不易，看著寶寶的雛形很是欣喜。回顧這些載浮載沉的漂流日子，她感謝自己在困頓挫折時沒有放棄，也感謝夥伴像浮木般陪著她。最後更幽默向粉絲喊話：「把你們的祝福一一澆灌進未來的日子，願自己享受孕程，並順產。」消息一出立刻讓全網暴動，直呼仙女終於要回歸了！
不過，看著照片中狀態絕佳的Hebe，真的讓人忍不住驚呼：這哪裡像43歲？！出道20多年如一日的透明感嬰兒肌到底怎麼辦到的？這回也為大家熱搜整理了田馥甄私下的「5大凍齡保養守則」，想要一起佛系變美，就往下來看看吧！
田馥甄的5大凍齡保養秘訣
1.保養「不龜毛」，放下容貌焦慮
Hebe曾公開透露自己的保養守則就是「不要太龜毛」！如果總是用放大鏡檢視臉上的小瑕疵，反而會給自己帶來無形的心理壓力，進而影響肌膚狀態。她偏好自然極簡的保養法，選擇無酒精、無香料、成分單純的修護產品，只要維持肌膚底子的健康，就算習慣素顏，肌膚也一樣會自己發光。
2. 保濕噴霧不離身，濕敷養出水光肌
身為混合偏乾、容易敏感的肌膚，Hebe私下可是個「保濕狂人」。除了日常妝前會針對兩頰乾燥處加強濕敷化妝水，她更習慣隨身攜帶溫泉水保濕噴霧。不管是在乾燥的冷氣房，還是戶外曬過太陽後，都會豪氣地為肌膚噴灑降溫，接著再擦上B5修護乳霜鎖水，這招絕對是她維持水嫩透亮的秘密武器。
3. 「物理＋化學」雙管齊下防曬抗老
熱愛爬山等戶外活動的她，曾表示自己其實是對光容易過敏的體質！因此Hebe的防曬防護網做得滴水不漏。白天出門除了必備溫和無負擔的高係數防曬乳，只要去爬山一定會搭配薄長袖、帽子等「物理性遮陽」全面包覆。畢竟紫外線是老化的元凶，跟著女神乖乖防曬準沒錯！
4. 保溫瓶裝「暖薑茶」喝出紅潤好氣色
想要素顏也有紅潤感，內調絕對不能少！Hebe從媽媽那裡偷師了養生之道，平時出門保溫瓶絕對不離身，裡面裝的是自備的「黑糖暖薑茶」。將薑磨成泥加水煮沸後加入黑糖，不僅能幫助體質偏寒的女孩暖身驅寒，還能促進循環，由內而外散發出天然的好氣色。
5. 擁抱山林，吃好睡好不勉強自己
「餓了就好好吃飯，累了就乖乖睡覺！」Hebe最後一個，也是最重要的秘訣就是「放過自己」。她熱愛爬山、氣功與瑜珈，享受運動流汗帶來的身心洗滌；飲食上注重補充優質蛋白質與好油脂，但偶爾也會給自己放鬆吃喝的彈性。近年來她也戒掉重度熬夜的壞習慣，盡量在晚上11點前準備就寢、睡滿8小時。保持心情愉悅、順應自然，就是地表最強的頂級抗老保養品！
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