【電影推薦】抓馬戀人！一場坦白遊戲掀起的愛情風暴，羅伯派汀森與千黛亞演繹愛情試煉【電影欣賞】

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

《逐玉》陸劇由張凌赫、田曦薇主演，自開播以來憑藉「先婚後愛」設定與高強度情緒對戲掀起討論，其中浴池與洞房橋段更被觀眾視為劇情高光。然而隨著劇情推進，原著讀者卻發現，劇中最關鍵的「洞房夜」其實被大幅簡化，許多細節並未呈現，甚至連最核心的情緒堆疊都被拿掉，掀起兩派熱議。

在小說中，這一夜並不是單純的親密戲，而是從「被設局追殺」一路延續到「情感全面失控」的極端情境，也因此被書迷稱為全書最炸裂的一段。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

皇帝設局下藥 謝征靠自殘硬撐清醒

《逐玉》原著設定中，皇帝齊昇為了除掉謝征，在除夕夜設下連環陷阱。他先讓冷宮起火，再安排妃嬪與侍衛製造混亂，準備栽贓謝征「穢亂後宮」。同時，還對他下了兩種藥，一種讓人全身無力，另一種則會讓神志逐漸混亂、情緒失控。

《逐玉》小說裡，謝征在藥效發作時，為了維持清醒，反覆用刀劃傷手臂，傷口浸在血水中，幾乎是用疼痛強撐意志逃出冷宮。這段描寫讓角色從「冷靜權臣」轉變成「瀕臨崩潰的求生者」，也為後續失控埋下伏筆。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

太液池重逢瞬間翻車 他先掐她再認出人

樊長玉在接到求救訊息後，直接換上太監服闖宮，一路循著血跡找到謝征。兩人在太液池邊重逢，但場面完全不是劇版那種帶有情感的相遇，而是充滿危險。

《逐玉》小說寫到，謝征當下神志混亂，幾乎是本能反應掐住樊長玉的喉嚨，力道重到讓她幾乎窒息，直到聞到她身上的氣味，才勉強恢復意識。當下的他濕髮凌亂、眼神猩紅，整個人更像困獸，而不是那個掌控全局的侯爺。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

逃亡路上失控升溫 她背著他卻被一路撩亂

兩人決定逃出宮，樊長玉一路背著謝征往御花園方向撤離。《逐玉》小說中有一段細節，謝征在她背上藥性發作，意識混亂中不斷貼近她的頸側與後背，甚至扯鬆她的衣襟。樊長玉一邊要躲避追兵，一邊還要穩住步伐，多次差點跌倒。最後她直接一記手刀把人打暈，才勉強脫身。

這段在劇版中只剩「打暈」的結果，但《逐玉》原著的過程，才是情緒與張力真正堆疊的關鍵。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

假山石洞壓抑失控 他開口求她「幫我」

躲進御花園假山石洞後，情況並沒有緩解。謝征藥性全面爆發，呼吸滾燙、意識斷續，甚至多次在清醒與失控之間拉扯。

《逐玉》小說明確寫到，他在壓抑極限時對樊長玉說出「幫我」，語氣幾近崩潰。整段描寫並非單純曖昧，而是帶著壓迫感的情緒爆發，一個人拼命克制，一個人被迫承接。

這段也被《逐玉》書迷公認，是整部《逐玉》最讓人「心跳失速」的橋段之一。

圖片來源：《逐玉》官方微博

除夕煙火下的洞房夜 不是浪漫而是潰堤

兩人最終逃回謝府，大夫診斷後直言，若不紓解藥性恐危及性命。在這樣的情況下，樊長玉選擇留下。

《逐玉》小說將場景放在除夕夜，外頭煙火與爆竹聲不斷，屋內則是另一場情緒潰堤。原著描寫兩人從壓抑、試探到完全失控，並非單一瞬間，而是一整夜的情緒累積。

甚至在事後，樊長玉已精疲力盡，謝征卻仍帶著未完全退去的藥性貼近她，讓這段「洞房」帶著一種延續性的張力，而非單一高潮。

圖片來源：《逐玉》官方微博

劇版僅保留結果 關鍵「過程」幾乎全刪

相較之下，《逐玉》電視劇版本僅呈現浴池與後續片段，將冷宮逃亡、石洞壓抑與過程中的情緒推進大幅刪減。

也因此，不少觀眾看完後產生落差感。有《逐玉》原著粉直言：「劇版有洞房，但沒有那一夜」，認為少了從生死邊緣一路走到情感失控的鋪陳，使整段情緒力道被削弱。

隨著《逐玉》劇情熱度持續攀升，除了「洞房夜」刪減引發討論外，《逐玉》原著小說的最終結局與關鍵伏筆，也成為觀眾關注焦點。其中包括《逐玉》主角是否迎來HE收尾、支線CP的情感走向，以及貫穿全劇的「錦州血案」真相。

圖片來源：《逐玉》官方微博

俞淺淺與齊旻結局：追妻火葬場走向悲劇收場

在《逐玉》原著中，俞淺淺與齊旻這條支線，被不少讀者稱為「最虐的一對」。俞淺淺實為穿越者，個性獨立果斷，而齊旻則是身分尊貴卻性格陰鬱的皇太孫。兩人從一開始的情感糾葛，逐漸走向強烈的控制與反抗關係。

齊旻對俞淺淺的愛近乎偏執，在多次失去後展開「追妻火葬場」，但最終仍無法挽回她的心。《逐玉》結局中，齊旻大業失敗、身負重傷，俞淺淺親手餵下毒藥，替這段關係劃下句點。兩人並未迎來團圓，而是以悲劇收場，留下強烈餘韻。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

《逐玉》劇照。圖片來源：微博

主線結局是HE嗎？樊長玉與謝征迎來圓滿收尾

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

相較於支線的沉重走向，《逐玉》主角樊長玉與謝征則迎來典型HE結局。

在最終篇章中，樊長玉憑藉戰功被封為「懷化大將軍」，而謝征則成為輔佐幼帝的攝政王。兩人不再是當初的「假夫妻」，而是在歷經生死與權謀後，以真正的身份重新舉行盛大婚禮，獲得百姓祝福。

這場大婚也被視為《逐玉》整部作品情感的最終落點，從交易開始，到並肩而立。

錦州血案真相揭曉：真正操控一切的人不是表面反派

《逐玉》劇照。圖片來源：微博

貫穿全劇的重要懸念「錦州血案」，在《逐玉》原著後期也完整揭開。

樊長玉的身世其實並不單純，她的父親並非普通屠戶，而是曾經的武將魏祁林，因捲入權力鬥爭而被迫隱姓埋名。而整起血案背後，看似由反派魏嚴主導，實際上牽扯更深。

真正的關鍵在於先帝的猜忌與布局。當年因權力不穩，先帝對太子一黨產生疑心，進而設局剷除相關勢力，導致謝征父親與太子雙雙喪命，也間接引爆後續一連串悲劇。

魏嚴雖背負「亂臣賊子」之名，實際上也曾是理想抱負強烈的臣子。他在權力鬥爭中逐漸扭曲，最終將復仇目標轉向整個皇權體系，成為《逐玉》悲劇性極強的角色。