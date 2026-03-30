連鎖加盟市場正在洗牌？ 創業加盟新手該怎麼選才不踩雷

2026-03-30 21:38 小溫蒂旅遊趣

這幾年真的很有感，創業風氣越來越盛，尤其是「連鎖加盟」跟「創業加盟」，幾乎變成很多人第一個考慮的方向。

但同時，也越來越多人開始踩雷。

我身邊就有朋友加盟飲料店，開幕前三個月生意很好，但半年後營收開始下滑，最後撐得很辛苦。也有人加盟餐飲品牌，結果發現成本比想像中高很多。

這些案例其實都在講同一件事：

👉 創業加盟不是穩，而是「需要判斷」

現在的連鎖加盟市場，真的已經進入一個「大洗牌」的階段。

大型品牌還是很穩，但展店空間有限；新品牌很多，但品質參差不齊。對創業者來說，選擇反而變得更困難。

我自己在研究創業加盟的時候，有整理出幾個關鍵觀察：

第一，市場不是缺品牌，而是缺好選擇

第二，加盟成功關鍵不只在品牌，而在地點與經營能力

第三，資訊透明度會直接影響創業結果 

也因為這樣，現在越來越多人會先做功課，而不是直接去加盟說明會。

像我後來是會去看 艾連盟創業加盟網 的資料，他們把很多連鎖加盟資訊整理得蠻完整，包括產業分類、趨勢觀察，甚至未來還會有課程跟創業教學。

我覺得這種平台的價值在於：幫你先把市場看懂

因為很多時候，你不是不努力，而是方向一開始就錯了。

另外我也發現一個趨勢，就是現在越來越多品牌想往海外發展，但傳統加盟展成本太高，很多品牌其實負擔不起。

這時候如果有數位平台可以做招商，其實會變成新的機會。

對創業者來說，也代表你未來看到的加盟機會，可能不再只侷限在本地市場。

最後給正在考慮創業加盟的人一個建議：

(1)不要急著加盟，先搞懂市場

(2)不要只看品牌，先看自己適不適合

(3)不要只聽說明會，多看不同平台資訊

如果你還在觀望，其實可以先去艾連盟創業加盟網看看，他們整理的內容還蠻適合新手入門。創業這件事，本來就沒有標準答案，但至少可以讓自己做出更聰明的選擇。

艾連盟創業加盟網

https://www.ailanmeng.com

 #艾連盟 #創業 #加盟 #連鎖加盟 #創業加盟 #加盟展 #線上加盟展 #餐引鹿下一站老闆

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小溫蒂旅遊趣帶大家去探索世界的美好角落！ 我們的行程不僅輕鬆有趣，還有很多貼心的小驚喜，讓你的每段旅程都像是跟朋友出去玩一樣自在。 無論是體驗當地文化、挑戰冒險活動，還是享受美食！ 跟著小溫蒂一起旅行吧，把美好的回憶裝滿行囊，享受每一刻的歡笑和感動！

#創業 #品牌

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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2026-03-23 08:19 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝提供
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知名串流影音平台愛奇藝近期公開4大待播現代甜寵劇，集結林一、虞書欣、田曦薇章若楠…等高顏值男、女神們，引爆觀眾們的熱切期待。從《偷偷藏不住》引領的「南蕪三部曲」最終章《折月亮》、校園雙強純愛戀曲《天才女友》、跨越時空的鐘錶情緣《想把你和時間藏起來》，到熱血勵志的足球追夢羅曼史《燦如繁星》，可說是部部強檔，快跟著女子漾搶先預覽令人怦然心動的必追清單，感受2026年最甜蜜的視覺盛宴吧！

圖片來源：愛奇藝提供
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愛奇藝待播甜寵劇1：《折月亮》

圖片來源：愛奇藝提供
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全新甜寵劇《折月亮》改編自網路作家竹已小說「南蕪三部曲」最終章，前2部作品包含《偷偷藏不住》、《難哄》皆引發現象級熱潮。《折月亮》由《下一站是幸福》、《泡沫之夏》、《月光變奏曲》導演張博昱執導，林一、盧昱曉搭檔演出。

圖片來源：愛奇藝提供
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《折月亮》原著小說講述軟萌可愛的社恐少女「雲厘」（盧昱曉 飾）與心理創傷的天才博士「傅識則」（林一 飾）重逢後互相治癒，經歷勇敢追愛、甜蜜戀愛、分手再重逢，最終破鏡重圓的深刻戀曲。

愛奇藝待播甜寵劇2：《燦如繁星》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

融合青春、熱血、運動風格的甜寵劇《燦如繁星》改編自網路作家長洱連載小說《狹路》，描述心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾）因變故返鄉擔任體育器材保管員，與海外歸國的高冷教練「王法」（陳靖可 飾）聯手重組成績墊底的足球隊，與學生們共同踏上追夢道路。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

外界矚目的全新甜寵劇《燦如繁星》邀請到虞書欣、陳靖可、馬伯騫、謝可寅共同主演，以勵志運動與校園教育為主軸，講述在足球訓練中克服原生家庭創傷、熱血追逐夢想的成長與情感，預計在2026夏季開播。

愛奇藝待播甜寵劇3：《天才女友》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

近期以《逐玉》再創演藝事業巔峰的「初戀系女神」田曦薇，在全新力作《天才女友》化身為智商超群的天才少女「林知夏」，她性格直率、專注學術，與陽光溫柔、傲嬌毒舌的校園學霸「江逾白」（胡一天 飾） 從同桌好友、合作競賽，逐漸譜出青梅竹馬之戀，攜手迎向人生中的每個重大抉擇。

圖片來源：愛奇藝提供
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去年8月開機的青春純愛甜寵劇《天才女友》掀起劇迷們的高度期待，男、女主角「江逾白」和「林知夏」從校園到婚紗的情感發展一路甜翻！伴隨著理科浪漫與溫暖氛圍，巧妙烘托出小倆口勢均力敵的雙強之戀。

愛奇藝待播甜寵劇4：《想把你和時間藏起來》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

去年春季憑著《難哄》人氣大漲的95後小花章若楠在《想見你》導演黃天仁執導的全新都會愛情劇《想把你和時間藏起來》搭檔《神隱》王安宇，2人展開跨越6年的愛情糾葛。女製片人「沈千盞」（章若楠 飾） 與鍾錶修復師「季清和」（王安宇 飾）5年前在漠河相遇，5年後因項目合作重逢，從舊情難忘逐步走向心動復合。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

《想把你和時間藏起來》3月榮獲2026 電視劇品質盛典年度期待劇目，該劇根據網路作家北傾創作同名小說改編，故事背景融入故宮古董鐘表修復、現代影視製作產業，以鐘錶隱喻時光，強調有情人在時空交錯之下的情感羈絆。

#陸劇 #甜寵劇 #折月亮 #田曦薇 #章若楠 #燦如繁星 #天才女友 #現代甜寵劇 #偷偷藏不住 #想把你和時間藏起來

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《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-23 18:08 女子漾／編輯周意軒
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博

最近追劇圈最熱話題非《逐玉》莫屬，隨著劇情進入完結倒數，不只CP走向牽動人心，張凌赫的古裝造型更是掀起全球粉絲熱議。從戰損感滿滿的落難侯爺，到壓抑深情的眼神戲，每一幕都被瘋狂截圖，甚至被封為「古裝天選臉」。也因為《逐玉》爆紅，不少人開始回頭補他的舊作，才發現他的古裝履歷早已開掛。從仙氣白月光到腹黑權臣，各種角色通通駕馭，越演越有魅力。這次就帶你一次盤點，張凌赫那些越追越上頭的古裝代表作。

文章目錄

《逐玉》：戰損感＋破碎深情，直接引爆2026

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

回到現在最熱的《逐玉》，張凌赫這次的表現，可以說是把過去所有優勢全部疊滿。落難侯爺的身份設定，讓他從一出場就帶著破碎感與壓抑情緒，再加上與田曦薇的情感拉扯，甜虐交錯的張力直接拉滿。特別是戰損造型、眼神戲與情緒爆發，幾乎每一集都在刷新討論度。不少觀眾更直言，《逐玉》根本是他的「古裝顏值巔峰」，也難怪在完結前就已經掀起一波又一波討論。

《少女大人》：初登場就被記住的「天生古裝臉」

圖片來源：weibo@少女大人
圖片來源：weibo@少女大人

作為出道作，《少女大人》確實帶著些許青澀感，但也正因如此，更能看出張凌赫的先天優勢。他在劇中飾演齊王裴昭（蕭衍），一人分飾兩種身份，既是運籌帷幄的王爺，也是隱姓埋名的謀士，從一開始就挑戰「雙面角色」設定。故事改編自小說《鍾心蓮》，講述梵延納國入侵，齊王蕭衍死裡逃生後化名裴昭，潛伏民間輔佐幼帝，並與女扮男裝的蘇瓷相遇展開查案與情感交織的故事。劇集上線短短三天就衝上全網熱度榜第二名，討論度不容小覷。雖然當時張凌赫還未大紅，但他貴氣乾淨的外型，加上不需要過多修飾就很有「古人感」的氣質，讓不少觀眾從這部就記住他，也為他日後在古裝劇的發展打下穩穩基礎。

《蒼蘭訣 》：長珩仙君直接封神白月光

圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博
圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博

真正讓他人氣起飛的關鍵作品就是《蒼蘭訣》。他飾演的長珩仙君，幾乎可以說是「白月光教科書」。溫柔、隱忍、愛而不得，每一種情緒都收得剛剛好。尤其一身白衣加上仙氣造型，直接讓觀眾大喊：「這才是古裝該有的樣子！」雖然不是第一男主，卻成功搶走大量關注度。

《雲之羽》：從被質疑到撐起全局的成長型男主

圖片來源：《雲之羽》微博
圖片來源：《雲之羽》微博

由虞書欣與張凌赫主演的古裝劇雲之羽播出期間熱度一路飆升，即使迎來大結局，討論聲量依舊居高不下。劇中由虞書欣飾演的「雲為衫」最終生死未明，開放式結局引發兩極評價，不少觀眾直言難以接受，也讓導演郭敬明備受質疑。對此，虞書欣更親自發文寫下長文告別角色，並替導演緩頰，展現高情商回應。而對張凌赫來說，《雲之羽》則是角色轉型的重要節點。他飾演的宮子羽，初登場帶著幾分不被看好的少主氣質，甚至有點「廢柴感」，但隨著劇情推進，逐漸蛻變為能夠撐起整個宮門的核心人物。

《虎鶴妖師錄》：少年感爆棚的熱血英雄線

圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄
圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄

由蔣龍、張凌赫、王玉雯、葉青、何藍逗與陳宥維主演的虎鶴妖師錄，走的是截然不同於權謀愛情的熱血奇幻路線。故事圍繞山野孤兒「虎子」誤食至陽寶物赤珠，意外捲入人妖兩界紛爭，並因此結識性格冷峻、潔癖十足的國御妖師隊長「祁曉軒」。兩人從互看不順眼到並肩作戰，與夥伴們一起踏上對抗浩劫的冒險之路。相較於張凌赫過往偏重情感與權謀的角色設定，《虎鶴妖師錄》中的祁曉軒更偏向少年熱血與成長型英雄。他不再只是隱忍深情，而是在戰鬥、冒險與夥伴情誼中逐步成長。大量打戲與團隊並肩作戰的情節，也讓觀眾看到他更輕盈、有活力的一面，證明他不只適合深情權臣，也能駕馭節奏明快的熱血角色。

《寧安如夢》：謝危直接封王「瘋批天花板」

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

由白鹿與張凌赫領銜主演的熱門古裝劇寧安如夢，從開機到播出一路話題不斷。如果要選一部讓張凌赫直接「封神」的作品，這部幾乎沒有懸念。他在劇中飾演的謝危，是典型外冷內瘋的權臣角色，表面克制冷靜，內心卻偏執而極端，愛得深沉又帶著壓迫感。這種介於理智與失控之間的危險魅力，讓觀眾越看越上癮，也讓張凌赫正式坐穩古裝權謀男神的位置。

《度華年》：理性與深情並存的高智系夫君

圖片來源：《度華年》微博
圖片來源：《度華年》微博

如果你偏愛那種一邊鬥嘴、一邊慢慢動心的愛情線，那度華年絕對不能錯過。這部由張凌赫與趙今麥主演的古裝劇，憑藉高顏值組合與細膩情感鋪陳，自開播以來就累積不少好評。劇情圍繞平樂長公主與駙馬的愛恨糾葛，兩人在朝堂上相愛相殺多年，最終雙雙重生回到少年時期，再次相遇，也終於有機會改寫彼此的命運。故事不只講權謀與局勢博弈，更把重心放在兩人關係的變化與拉扯。

《歸鸞》：正式開拍！張凌赫×林允上演命運糾纏古裝大戲

來自古裝劇《歸鸞》（原名《衡門有狐》）正在開拍中由張凌赫與林允領銜主演。主打權謀與情感交織的古裝題材。劇中張凌赫飾演男主角，林允則飾演女主「溫玉」，兩人從命運牽引的相遇開始，逐步捲入朝堂權力與家族糾葛之中。表面是情感拉扯的愛情線，實際上暗藏多方勢力角逐與身分謎團，角色關係層層翻轉，劇情張力十足。

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陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

2026-03-16 15:31 女子漾／編輯張念慈
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博

近年陸劇除了古裝權謀、甜寵愛情持續霸屏，古裝女星的顏值與儀態也始終是觀眾熱議焦點。不少人氣小花雖然話題高、作品多，但一換上古裝就容易被說「現代感太重」，少了幾分古韻。不過，也有一些女星只要披上古裝、盤起髮髻，整個人氣質立刻不一樣，甚至被網友直接封為「天選古裝美人」。

從「無網紅感」的王楚然，到被讚像從畫裡走出來的劉亦菲，以下整理出 11位話題度超高的天選古裝女神。有人靠儀態封神，有人靠古典氣質出圈，也有人憑一個角色就成了觀眾心中的古裝代表。

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天選古裝女神1：王楚然

王楚然。圖片來源：微博
王楚然。圖片來源：微博

王楚然是新生代小花裡，古裝儀態最常被稱讚的一位。近年許多95後女星雖然演出古偶作品人氣高，但常被說像「現代人在演古裝」，王楚然卻幾乎沒有這類爭議。

她早年在《將軍在上》、《清平樂》雖然不是主角，但古裝扮相已經擁有很高討論度，尤其《清平樂》裡飾演貴妃時，更被誇「貴氣天成」，無論站姿、坐姿都很有韻味，像從宋代仕女圖裡走出來。近年的《成何體統》、《柳舟記》也進一步強化她的古裝形象，清冷中帶點英氣的氣質，讓不少網友直呼想看她「古裝半永久」。

王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站
王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神2：陳都靈

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

陳都靈因《長月燼明》女二一角爆火後，除了顏值，最常被提及的就是她的古典氣質。她的天鵝頸、挺拔身姿，加上動作舒展自然，讓人有種自帶古裝濾鏡的感覺。

她的成長背景也被認為形塑了這份獨特氣質，從小學鋼琴、家庭環境偏高知，都讓她身上多了一種較少見的書卷感。追完《長月燼明》之後，不少觀眾也認為她不只外型有記憶點，演技同樣進步明顯，從「校園女神」到古裝虐戀角色，眼神戲和哭戲都更細膩。

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

天選古裝女神3：楊紫

《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo
《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo

楊紫的外型其實並不是典型的古典美人，也不是第一眼就驚艷的類型，但她在古裝劇中的角色塑造能力非常強。

從《香蜜沉沉燼如霜》的錦覓、《沉香如屑》的顏淡，到《長相思》的小夭，楊紫幾乎每個古裝角色都擁有很高的代入感。尤其在《長相思》中，她前期以男裝身分「玟小六」登場，表演完全沒有包袱，後期回歸大王姬身份後，虐戀戲份又展現出細膩情緒，因此獲得不少觀眾好評。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

天選古裝女神4：宋祖兒

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站
《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站

宋祖兒被視為95後古裝美人代表之一，從《九州縹緲錄》到《無憂渡》，再到《折腰》的三國風造型，幾乎沒有失手。

更難得的是，宋祖兒不只時裝扮相亮眼，古裝表現更是特別出色。她在《表妹萬福》新造型美出新高度，完全就是從古畫中走出的傾城美人！網友普遍認為，她穿上古裝時會有一種靈動又不失端莊的氣質，既不單薄，也不會太現代。

《折腰》劇照。《折腰》官方微博
《折腰》劇照。《折腰》官方微博

天選古裝女神5：李沁

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

李沁向來被認為是把古典韻味刻在骨子裡的女星。她穿起古裝時體態優雅，既能演霸氣角色，也能駕馭清冷、靈動類型，無論是《慶餘年》、《楚喬傳》這類架空劇，還是《如懿傳》的清宮劇、《新紅樓夢》的古典風，她都能自然切換。

像《如懿傳》中的寒香見，就是典型的清冷孤傲；《新紅樓夢》裡的薛寶釵，則展現出端莊大氣的一面。網友常說她儀態板正得像學過禮儀，而這種不刻意卻很穩的古典感，也正是李沁在古裝劇裡最迷人的地方。

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

天選古裝女神6：楊冪

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

楊冪一直都是許多觀眾心中的古裝美人代表。她的五官明媚，大眼與櫻桃嘴的組合，在古裝造型中顯得特別靈動秀氣，演出的古裝角色至今仍讓人印象深刻。

像是在《仙劍奇俠傳三》中，她飾演古靈精怪的唐雪見，活潑靈動的個性與古裝造型十分契合，彷彿從遊戲角色裡走出來；而在《美人心計》中，她飾演的莫雪鳶則多了一份沉穩與心思，展現出不同層次的角色魅力，後來演出《三生三世十里桃花》的白淺，也再度創造出新的經典角色。

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

天選古裝女神7：趙麗穎

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

趙麗穎常被形容可愛，但其實她在古裝劇裡的美，一直是被低估的。她的圓潤鵝蛋臉非常上鏡，從《花千骨》的小骨，到《知否》的明蘭、《楚喬傳》的楚喬，再到《與鳳行》的沈璃，每部作品的古裝感都不一樣，卻都能成立。

《楚喬傳》裡她是霸氣俠女，《青雲志》則演出古靈精怪的碧瑤，《蜀山戰紀》的玉無心又帶有亦正亦邪的複雜感。她的優勢不只在長相，而是很強的可塑性，讓她能在古裝劇裡不斷切換形象。

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

天選古裝女神8：劉詩詩

劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站
劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站

劉詩詩幾乎是「古裝儀態教科書」的代名詞。她是公認的儀態天花板，因為芭蕾出身，一般明星少有她這樣的身段與體態，一舉一動都顯得特別優雅。

《步步驚心》裡的若曦，是不少觀眾心中的經典；《女醫明妃傳》的談允賢、《一念關山》的任如意，也展現出她能在不同類型古裝角色中切換而不違和。網友形容，看劉詩詩穿古裝，就像看一幅會動的工筆畫。

劉詩詩。圖片來源：微博
劉詩詩。圖片來源：微博

天選古裝女神9：劉亦菲

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

若要說真正的「天選古人」，劉亦菲幾乎是最常被點名的一位。她出道至今演過的古裝劇不論是《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《仙劍奇俠傳》、《夢華錄》幾部作品，卻幾乎部部成經典。

無論是王語嫣的溫婉、趙靈兒的靈動、小龍女的清冷，還是趙盼兒的颯爽，都讓觀眾印象深刻。她本身的長相古典、氣質清冷，常被形容像畫中仙女，甚至有導演直言，劉亦菲只要站在那裡，就已經像古人。

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

天選古裝女神10：白鹿

白鹿。圖片來源：微博
白鹿。圖片來源：微博

白鹿被網友認為是近年深受喜愛的古裝女神之一，從《周生如故》的漼時宜、《長月燼明》的黎蘇蘇，到《寧安如夢》的姜雪寧，都展現出相當強的古裝可塑性。

白鹿幾乎沒有太多被批評的古裝妝造，從《周生如故》到《長月燼明》，再到接下來的《白月梵星》、《臨江仙》和《唐宮奇案》，每次釋出古裝造型時，總能引發討論。

白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站
白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神11：迪麗熱巴

迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站
迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站

迪麗熱巴自從《三生三世十里桃花》白鳳九一角之後，她就逐漸成為不少觀眾心目中的古裝代表人物。

後續《三生三世枕上書》、《長歌行》、《與君初相識》等作品，熱度都相當高。近年迪麗熱巴接連主演時裝劇後，再度接下古裝大劇《慕胥辭》，劇中將飾演美艷鬼王，目前釋出的造型評價也不錯。

迪麗熱巴。圖片來源：中視提供
迪麗熱巴。圖片來源：中視提供

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