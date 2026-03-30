2026-03-30 16:00 女子漾／編輯ANDREA
甜到在床上扭來扭去！TOP6「先婚後愛」高甜古裝劇，從互看不順眼到寵妻狂魔太好嗑！
呼叫各位愛嗑糖的女孩們～最近是不是覺得生活太苦，需要來點高甜度的劇集續命呢？說到最讓人欲罷不能的陸劇題材，「先婚後愛」絕對是永遠的神！
那種從一開始的「相敬如冰」或是「歡喜冤家」，到後來一不小心擦出火花，男主化身為「寵妻狂魔」的過程，真的會讓人忍不住嘴角上揚、全程露出姨母笑啊！幫大家盤點6部甜度爆表、網上好評滿滿的「先婚後愛」古裝劇，趕快把這些神仙CP加入你的追劇片單吧！
推薦1. 《長風渡》白敬亭、宋軼
真情侶就是最好嗑的！這部講述布商之女柳玉茹陰錯陽差之下，嫁給了名滿揚州的紈絝子弟顧九思，原本以為是場孽緣，沒想到玉茹霸氣開始「馴夫」，而九思也為了愛妻奮發向上，兩人從互相嫌棄到烽火中的生死相隨，顧九思在外是威風凜凜的大官，在家卻是個不折不扣的「老婆奴」，甜寵與雙向奔赴的愛情真的超級感人！
推薦2. 《卿卿日常》白敬亭、田曦薇
這部絕對是超強的「下飯甜劇」！以美食和日常溫馨為基調，講述吃貨少女李薇被指婚給韜光養晦的六少主尹崢，劇情沒有太多沉重的勾心鬥角，全都是兩人在新婚生活中的甜蜜互動與互相救贖。看著表面腹黑、實則純情的尹崢，總是被李薇的可愛行徑搞得不知所措，日常撒糖無極限，看完心情會超級好！
推薦3. 《錦心似玉》鍾漢良、譚松韻
喜歡成熟穩重型男主的看過來！這部講述庶女羅十一娘為了調查生母死因，意外嫁給了燕京大將軍徐令宜，雖然一開始兩人只是搭伙過日子，但侯爺在不知不覺中被十一娘的聰慧獨立吸引，展開了漫漫的「追妻路」，看著霸氣侯爺各種傲嬌又忍不住護妻的小動作，這種成年人式的極致拉扯，真的會讓人越看越上癮。
推薦4. 《傳聞中的陳芊芊》趙露思、丁禹兮
這部真的是經典中的經典，沒看過真的會後悔！母胎單身的編劇意外穿越進自己的劇本裡，成了活不過三集的女配角，為了保命只好強娶敵國腹黑少君韓爍，韓爍原本一心想報復，卻靠著超強的「自我攻略」硬生生把自己腦補成了深情忠犬！看兩人各種跨頻道聊天的爆笑互動，加上男主毫無底線的寵溺，保證讓你從頭笑到尾。
推薦5. 《花轎喜事》田曦薇、敖瑞鵬
完美呈現了「上錯花轎嫁對郎」的精髓！武館千金李玉湖和富家小姐杜冰雁在出嫁當天，因為一場大雨上錯了花轎。李玉湖誤打誤撞嫁給了看似腹黑病嬌的齊家三少爺齊天磊，兩人在宅鬥中聯手打怪，天天上演歡喜冤家的打鬧日常，假戲真做後的火花更是劈裡啪啦響，完全滿足喜歡看小情侶鬥嘴的讀者！
推薦6. 《明月照我心》方逸倫、凌美仕
如果你只想看毫無負擔的「無腦純甜劇」，選這部準沒錯！汐月公主被迫和親嫁給北燕王爺李謙，男主明明是個高冷傲嬌王爺，卻有著嚴重的夢遊症，每天半夜都會夢遊到女主床上做出各種令人臉紅心跳的舉動，整部劇節奏輕快，男女主的吻戲更是多到數不清，從頭發糖發到尾，絕對讓你的少女心大噴發！
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