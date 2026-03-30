2026陸劇黑馬《白日提燈》爆紅！迪麗熱巴×陳飛宇「人鬼戀」太上頭，5大看點一次看。圖片來源：Disney+提供

古裝奇幻劇《白日提燈》上線後很快衝進 Disney+ 熱播榜前三名，不只在社群上掀起不少討論，迪麗熱巴和陳飛宇的CP感也成了觀眾熱議焦點！這篇跟著女子漾了解《白日提燈》5大看點，一起看看這部陸劇黑馬的魅力。

《白日提燈》雙人款海報。圖片來源：Disney+提供

痛覺與愛意共生，人鬼禁忌戀的「五感互通」太虐心

故事從鬼王賀思慕(迪麗熱巴 飾)與少年將軍段胥(陳飛宇 飾)的相遇展開，一個活了四百年卻沒有五感的惡鬼，一個壽命短暫卻情感強烈的人類，兩人因命咒產生「五感互通」，從此彼此的痛、喜、甚至愛，都無法分開。

《白日提燈》雙人款海報。圖片來源：Disney+提供

這樣的劇情設定除了浪漫之外，也帶著一點無法逃避的壓迫感，當你連情緒都無法保留給自己，愛就不再只是選擇，而是一種被迫承受的連結，也讓這段關係從一開始就多了一層讓人心動又不安的張力。

迪麗熱巴突破演技天花板！「瘋批美人」的三重魅力

迪麗熱巴這次完全拋棄了過往的包袱，展現出令人屏息的「危險又迷人」特質，她飾演的賀思慕是個極其複雜的角色，必須在冷傲無情的鬼王、惹人憐愛的柔弱少女，以及行事極端的偏執反派這三種截然不同的狀態中無縫切換。

迪麗熱巴一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女、與心狠反派三種截然不同的面貌。圖片來源：Disney+提供

尤其當她換上那套紅衣白髮的鬼王造型，強大的氣場與絕美的視覺衝擊瞬間洗版各大社群。她精準地用眼神變化傳遞出角色的層次，特別是當她冷冷吐出那句「他是我的所有物」時，將那種不容置疑、極端佔有慾的愛演繹得淋漓盡致，絕對是她演藝生涯最具突破性的封神之作！

迪麗熱巴在《白日提燈》中飾演的鬼王賀思慕。圖片來源：Disney+提供

陳飛宇完美詮釋破碎感滿滿的「戰損將軍」

陳飛宇在劇中飾演的段胥，表面上是個鮮衣怒馬、意氣風發的少年將軍，但華麗的盔甲下卻隱藏著沉重的血海深仇與不可告人的秘密，他在戰場上殺伐果決、冷酷無情，但在面對賀思慕時，卻又展露出一觸即碎的脆弱。

圖片來源：《白日提燈》官方微博

這種「又強又脆」的極大反差，搭配上滿身傷痕的戰損造型與隱忍落淚的細膩情緒戲，將角色的破碎感拉到最高。當他深情又絕望地說出：「你是我這坎坷人生中，唯一的幸運。」直接擊潰了觀眾的心理防線，讓人深陷在他的戀愛氛圍中無法自拔。

陳飛宇的戰損妝與打戲引發熱烈迴響。圖片來源：Disney+提供

三角戀超好嗑！魏哲鳴打破男二定律

如果你以為男二永遠只能在背後默默守護，那魏哲鳴飾演的晏柯絕對會打破你的認知。作為陪伴鬼王度過漫長百年歲月的存在，他的愛充滿了強烈的侵略性、佔有慾與深深的不甘。他不是那種成全別人的聖人，而是一個「理性終究輸給執念」的極端愛人。當晏柯不顧一切地宣告：「能永遠陪在她身邊的是我」，直接將溫和的三角關係撕裂，轉變為火藥味十足、極限拉扯的修羅場模式。他亦正亦邪的執念，也讓許多觀眾在兩位男神之間激烈搖擺、難以站隊。

圖片來源：《白日提燈》官方微博

每一幀都像電影！高規格視覺大片

《白日提燈》之所以能在開播前就引爆極高期待，其堪比院線大片的製作規格功不可沒，劇組重金禮聘《流浪地球》頂尖特效團隊，精心打磨近 2,000 個高難度特效鏡頭；更拒絕全綠幕依賴，斥資搭建了極具歷史厚度與生活氣息的實景「歸墟城」。

迪麗熱巴(左)與陳飛宇(右)展現渾然天成的CP感。圖片來源：Disney+提供

在視覺美學上，有《琅琊榜》美術團隊的匠心加持，讓每一幀畫面都猶如絕美壁紙；再搭配導演秦榛擅長的細膩情感敘事手法，將宏大的東方奇幻世界觀與細微的人物情感完美融合，真正做到了視覺與故事的全面升級。