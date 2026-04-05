2026-04-05 11:53 女子漾／編輯Wendi
《這一秒過火》張凌赫、王楚然神顏逆天！盤點2026年5大「有望大爆」全新民國陸劇，《諜報上不封頂》肖戰、周雨彤曖昧共舞！
2026年即將華麗首播的5大全新民國待播劇：《這一秒過火》、《諜報上不封頂》、《玉蘭花開君再來》、《南部檔案》以及《玉簟秋》，內容涵蓋諜戰、虐愛、懸疑、奇幻、商戰…等多元類型，匯集頂流神級演員與金牌製作班底，有望成為年度熱門爆款劇，大家快跟著女子漾一起來盤點吧！
被譽為「悲劇女王」的人氣作家匪我思存繼《東宮》、《寂寞空庭春欲晚》、《來不及說我愛你》、《人生若如初見》…虐戀經典之後，打造全新民國劇《這一秒過火》，邀請到張凌赫、王楚然2大神顏上演身分偽裝、滅門仇殺、禁忌叔嫂戀，未演先轟動。
盤點「有望大爆」全新民國陸劇2：肖戰、周雨彤《諜報上不封頂》
中國頂尖影視製作公司正午陽光曾打造出《琅琊榜》、《山海情》、《都挺好》、《開端》及《偽裝者》…熱門夯劇，向來是品質保證！正午陽光2026年即將推出全新民國劇《諜報上不封頂》，不僅邀請到肖戰、周雨彤一線男、女神演出，同時還聚焦於1948年地下金融暗戰，預告暗藏摩斯密碼彩蛋，引爆熱烈話題。
盤點「有望大爆」全新民國陸劇3：楊紫、歐豪《玉蘭花開君再來》
以民國奇女子董竹君真實人生改編的全新民國大戲《玉蘭花開君再來》，由零負評女神楊紫親自演繹，可望再創商戰大女主劇新榮光！楊紫在《玉蘭花開君再來》詮釋出從天涯歌女至霸氣女企業家的半生浮華，以及與革命烈士歐豪之間跨越生死的堅貞情誼，這也是2人繼《在世界中心呼唤爱》、《烈火英雄》再度共組CP。
盤點「有望大爆」全新民國陸劇4：張新成、丁禹兮《南部檔案》
全新雙男主民國劇《南部檔案》由以《盜墓筆記》系列小說聞名的知名作家南派三叔擔任編劇與監製，張新成、丁禹兮主演，以民國初年南洋地區為背景，講述一對兄弟探員的奇幻冒險。張氏兄弟「張海鹽」（張新成 飾）、「張海蝦」（丁禹兮 飾）在調查離奇命案的過程中，以智慧破解瘟疫陰謀，並發現文物走私秘辛。
盤點「有望大爆」全新民國陸劇5：《玉簟秋》
全新話題大作《玉簟秋》改編自作家兼編劇靈希「民國三部曲」小說之一，也是經典劇集《良辰好景知幾何》姊妹篇。故事男、女主角戰損軍閥「虞昶軒」（丞磊 飾）、清冷才女「葉平君」（徐若晗 飾）、在政敵威脅與形勢所迫下結為契約夫妻，婚後經歷親人慘死、戰火離散，終在命運牽引之下重逢，攜手從兒女情仇走向保家衛國之路。