2026-03-31 07:00 女子漾／編輯Wendi
盤點愛奇藝最新熱播排行榜Top5！章若楠《冬去春來》、周也《你好1983》輸給「它」，追劇清單口碑炸裂！
最近劇荒嗎？近日愛奇藝熱播榜單大洗牌！不僅有捧紅鮮肉男模們的超人氣神劇《逐玉》以近萬熱度橫掃全網，還有「甜寵女神」周也重回80年代創業、「天選白月光」章若楠於90年代北漂追夢…等復古感動力作。截至2026年3月29日愛奇藝熱播榜Top5集結愛情、懸疑、權謀與年代勵志…等多元豐富主題，快將這些優質好戲加入追劇清單吧！
盤點愛奇藝歷史熱播榜Top5：《成何體統》4741
95後小花王楚然、90後小生丞磊領銜主演古裝穿越劇《成何體統》講述現代社畜「王翠花」意外穿越成書中禍國妖妃「庾晚音」，遇上同為穿越者、蟄伏十年的瘋批暴君「夏侯澹」（張三）。2人為了在劇本世界中存活，不得不人前荒唐作戲、人後聯手破局，戲裡三向穿書的設定新奇有趣，搭配王楚然、丞磊絕頂高顏值與甜蜜化學效應，深受大批劇迷們喜愛。
盤點愛奇藝歷史熱播榜Top4：《一笑隨歌》4909
去年引爆話題的古裝愛情權謀劇《一笑隨歌》魅力延燒至今，劇情改編自網路作家熾翼千羽創作小說《一笑》，主題圍繞著紅衣女射手「付一笑」與夙砂大皇子「鳳隨歌」相殺相愛，「付一笑」因意外墮崖失憶，與昔日宿敵「鳳隨歌」陰錯陽差重逢，2人從互相利用到萌生真情，演繹出可歌可泣的宿命虐戀。「古典女神」李沁難得展現颯爽英姿，「校園男神」陳哲遠挑戰亦正亦邪角色，都為劇集增添不少看點。
盤點愛奇藝歷史熱播榜Top3：《冬去春來》6422
《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《藏海傳》金獎名導鄭曉龍新作《冬去春來》由白宇、章若楠領銜主演。背景設定在 90 年代的北京，透過一間名為「冬去春來」的小旅館，將一群熱血青年的北漂歲月寫實呈現。劇中白宇飾演屢敗屢戰的才華編劇「徐勝利」，章若楠則是努力追夢的美女歌手「庄庄」，劇情細膩刻畫理想與現實的拉扯，懷舊氛圍感與真摯演技，觸動無數觀眾們的心。
盤點愛奇藝歷史熱播榜Top2：《你好1983》6928
現正熱播中的年代勵志劇《你好1983》，改編自話題小說《重生八零：媳婦有點辣》，講述現代職場女強人「夏曉蘭」（周也 飾）意外重生回到1983年變身為18為鄉村少女，她憑藉超前商業眼光，從賣鴨蛋攤販開始一路逆襲為經營房地產的傑出創業家。周也發揮出女性自覺魅力，她在劇中與沉穩可靠、溫柔守護自己的夥伴「周誠」譜出真摯純愛，令《你好1983》熱度狂飆，榮登近期黑馬佳作。
盤點愛奇藝歷史熱播榜Top1：《逐玉》9553
人氣古裝夯劇《逐玉》根據網路作家團子來襲所著熱門小說《侯夫人與殺豬刀》改編，以殺豬娘子「樊長玉」（田曦薇 飾）與落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾）的契約婚姻作為開端，劇集因男性角色全員高顏值被讚為「男模團」，加上女主角田曦薇反差武力值、男主角張凌赫驚人神顏魅力，令人氣與聲勢都瘋狂飆漲，榮登穩坐愛奇藝歷史熱播榜冠軍寶座的現象級爆款鉅作。
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