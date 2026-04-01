2026-04-01 06:44 女子漾／編輯Wendi
河智苑《權慾之巔Climax》朱智勛組假面夫妻！首戰女女戀痛失摯愛，激瘦黑化獲讚演技巔峰！
熱播犯罪韓劇《權慾之巔 Climax》講述出身貧寒家庭的檢察官「方泰燮」（朱智勳 飾），與害怕聲勢下滑的頂流女星「秋尚雅」（河智苑 飾）結婚，這對野心夫妻各自盤算、互相利用，看似親密無間、實則各懷鬼胎。隨著近日劇中「秋尚雅」摯愛不幸殞落，河智苑以激瘦身形展現崩潰後的黑化轉變，將出道首戰女女戀情節演繹得令人動容，也將開啟震撼人心的復仇大計。
《權慾之巔 》連續10天蟬聯Disney+收視冠軍冠軍
《權慾之巔 Climax》集結朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英華麗陣容演出，開播以來氣勢強勁，第一、第二集講述龐大權力集團如何將檢察官、財閥和娛樂產業串連，同時伴隨著背叛與慾望的衝擊，節奏明快、情節精準，播出後火速登上Disney+「今日韓國十大劇集」榜首，接著連續10天佔據Disney+收視冠軍。
拆穿《權慾之巔 Climax》假面夫妻秘密！「秋尚雅」真實情感曝光
在日前播出的劇情中，女主角、南韓娛樂圈頂級女星「秋尚雅」（河智苑 飾）和新人演員「韓智秀」（韓東熙 飾）真實關係被揭露，在某次拍攝計畫結束後，「韓智秀」說道肚子餓了，「秋尚雅」連忙回應自己做了晚飯，接著發送一張2人在床上裸上身接吻的親密照，「韓智秀」還念念不忘地說道：「我應該保存這張照片。」。
「秋尚雅」痛失摯愛醞釀復仇 完美發揮炸裂演技
然而之後「韓智秀」最後因製作人「吳光宰」（徐現宇 飾）脅迫其性招待客戶而遭遇不幸。同樣曾經被迫潛規則「秋尚雅」聯繫不上「韓智秀」，心急如焚地詢問：「妳為什麼不接電話？」、「什麼事都沒發生吧？」，淪為政商財閥玩物的「韓智秀」向「秋尚雅」作出最後告別：「我只會帶走美好的回憶，謝謝妳，再見！」，最終走上絕路。
河智苑首度挑戰女同志角色 嫁給檢察官卻心繫同性閨蜜
「韓智秀」逝世之後，「秋尚雅」痛不欲生，身心徹底崩潰，逐漸被厭食症吞噬，她拒絕進食、變得瘦骨嶙峋，她因急於知曉同性愛人死亡真相，在喪禮上怒吼發飆逼問「吳光宰」，「方泰燮」則低調在旁沉默相伴，最終「秋尚雅」狂搧「吳光宰」一巴掌，落下狠話：「等著瞧吧！我會把你推入地獄！」，決定為自己與摯愛，計劃復仇大計。
心碎爆發怒吼 河智苑沉浸式演技再獲好評
河智苑以情緒潰堤的悲痛演出，將失去愛人的苦楚演繹得淋漓盡致，甚至不惜節食減重這是她出道以來首次挑戰女同性戀角色，引發韓國網友們大讚：「河智苑演技精湛」、「人物關係很精彩」、「好久沒看到這麼好看的劇了」、「朱智勳和河智苑之間的化學反應太強烈了」、「看到河智苑最後帶著一絲微笑，我都起雞皮疙瘩了」…，請有興趣的劇迷們持續關注《權慾之巔 Climax》接下來更精彩的劇情走向吧！
河智苑失去最愛的她！喪禮上對代表發飆_獨家《權慾之巔 Climax》第4集_friDay影音韓劇線上看
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower