2026-03-30 08:25 女子漾／編輯Wendi
盤點《逐玉》5大正妹演員！「殺豬娘子」田曦薇出道前被封為「小趙薇」，「酒樓闆娘」孔雪兒差點成TWICE成員？
最近被人氣古裝劇《逐玉》男模鮮肉團洗版了嗎？其實該劇女演員顏值也不遑多讓！「初戀系女神」田曦薇反差演出「殺豬娘子」又萌又甜，真不愧是「甜妹天花板」，還有曾是JYP練習生、差點以TWICE成員身分出道的「顏值擔當」孔雪兒，在戲裡化身商界女強人簡直是人間清醒。今天女子漾跟著大家一起來盤點《逐玉》5 大外型與實力兼具的正妹演員們吧！
盤點《逐玉》正妹演員1：樊長玉 / 田曦薇 飾
1997年出生的「初戀系女神」田曦薇近期在《逐玉》大膽顛覆刻板印象，飾演天生神力、武力值高的殺豬娘子「樊長玉」，後成為英姿颯爽、叱吒沙場的簪花將軍。
母胎美人田曦薇甜美臉蛋、靈動大眼迷倒眾人，從小一路美到大，踏入演藝圈之前就已豔名遠播，在上海戲劇學院表演科就讀時，被封為「上戲校花」、「小趙薇」、「小薄荷」（角色名）。
盤點《逐玉》正妹演員2：俞淺淺 / 孔雪兒 飾
《逐玉》溢香樓女掌櫃「俞淺淺」，帶著現代思維穿越至古代，即使開局身懷六甲，卻靠著聰穎智謀將酒樓經營地有聲有色，面對昔日舊愛、瘋批皇孫「齊旻」（鄧凱）一往情深，仍斷然拒絕戀愛腦。
中國新生代女星孔雪兒曾經擔任南韓經紀公司JYP練習生，還差點以TWICE成員身分出道，之後從真人秀節目《青春有你2》崛起成為限定女團THE9成員之一，近年來孔雪兒成功地從偶像轉型為演員，在《逐玉》展現從嬌媚慵懶到清醒獨立的多層次演技。
盤點《逐玉》正妹演員3：齊姝 / 喻鍾黎 飾
《逐玉》大胤長公主「齊姝」，氣質溫婉、儀態優雅，她男扮女裝進入河間麓原書院求學，展現出智慧與勇氣並存的一面，之後與書院山長「公孫鄞」（李卿 飾）發展出一段蕩氣迴腸的揪心愛戀。
新生代女星喻鍾黎出生於1997年，與田曦薇同年出生、也都畢業於上海戲劇學院。喻鍾黎在2021年展開戲劇之路，近期在《逐玉》裡喻鍾黎美貌再度升級，與李卿有情人終成眷屬的真摯良緣，感動無數觀眾，近期有許多觀眾認出她就是《寧安如夢》當中女主角白鹿姐姐「姜雪蕙」呢！
盤點《逐玉》正妹演員4：十三娘 / 林思意 飾
《逐玉》柔中帶剛、重情重義的俠女「十三娘」即便心痛哥哥慘遭殺害，也未將仇恨遷怒，體現出善良格局，與長信王世子「隨元青」（林沐然 飾）之間有著複雜情感線，2人在虛情假意之間參雜真心引人嘆息。
偶像女團SNH48成員林思意，畢業於北京電影學院，2016年出演首部陸劇《極品家丁》與《極品家丁》跨界戲劇圈，近期在《逐玉》細膩地演繹「十三娘」從快意恩仇至守護成全的蛻變過程，賦予角色完整成長弧光。
盤點《逐玉》正妹演員5：崔千金 / 上淇 飾
《逐玉》糊塗高官「崔縣令」（向夏）掌上明珠「崔千金」，出身優渥、性格嬌縱，任性痴戀「樊長玉」青梅竹馬、自私渣男「宋硯」（朱贊錦），一開始「崔千金」利用財富權勢刁難女主「樊長玉」，然而後來當臨安鎮慘遭屠城時，「崔千金」面對「隨元青」威脅硬氣寧死不屈，不肯出賣對自己有恩的「樊長玉」，最後壯烈犧牲。
1996年出生的配角演員上淇，是清華大學高材生，2018年以電影《北平會館》的女二、多金女「宋佩佩」一角正式出道，近期再度續演富家小姐角色，將《逐玉》「崔千金」跋扈、恐懼與決絕詮釋得淋漓盡致，贏得大批觀眾們的廣份認可。
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