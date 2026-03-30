2026-03-30 08:27 女子漾／編輯Wendi
「謝征情敵」顏值不輸張凌赫！盤點《逐玉》8大男模級鮮肉，瘋批皇孫「齊旻」苦熬8年終爆紅！
人氣古裝劇《逐玉》因選角審美出眾，被觀眾們讚為「紅豆生南國，逐玉出男模」，從主角到配角幾乎全員高顏值，且角色造型與演員氣質高度契合，在網上詢問度破表，熱度絲毫未減。今天跟著女子漾一起來盤點《逐玉》N大帥氣小鮮肉男神們，掌握他們戲裡戲外的精采表現吧！
盤點《逐玉》男模級鮮肉1：謝征 / 張凌赫 飾
《逐玉》男主角「謝征」原為威名顯赫、驍勇善戰的「武安侯」，因遭暗算重傷而流落民間，後被屠戶之女「樊長玉」（田曦薇 飾）所救，2人從最初契約結婚到最後為愛而戰。「謝征」一角由新生代陸劇男神張凌赫出演，憑著頂級俊美神顏與極具破碎感氣質撐起全劇氣場，帥出新高度的古裝造型火爆全網，被譽為「顏值天花板」。
盤點《逐玉》男模級鮮肉2：李懷安 / 任豪 飾
選秀男團 R1SE 成員出身的95後新生代男星任豪近年將重心轉向戲劇，在古裝劇《逐玉》扮演溫潤如玉、愛而不得的名家公子「李懷安」，即便得知心上人「樊長玉」已有夫婿，仍選擇低調守護摯愛，成為觀眾們心中的「白月光」和「意難平」。任豪演活了角色的隱忍與掙扎，出色表現成功打破以往偶像標籤。
盤點《逐玉》男模級鮮肉3：齊旻 / 鄧凱 飾
《逐玉》反派皇孫「齊旻」以瘋批病嬌、危險腹黑人設驚艷大批觀眾們，銀髮造型妖異與貴氣兼具，眼神戲充滿壓迫感以及戲劇張力，特別是與溢香樓老闆娘「俞淺淺」（孔雪兒 飾）之間一場超慾鴛鴦戲水戲，被網友們調侃「用眼神開車」。《逐玉》聲勢大漲，1995年出生的新生代演員鄧凱也在出道第8年迎來爆紅，全平台漲粉88萬，抖音7天內狂吸50萬粉絲們。
盤點《逐玉》男模級鮮肉4：隨元青 / 林沐然 飾
2005年出生的童星演員林沐然1歲就以家庭劇《金婚》正式出道，戲齡超過20年的他，近期在《逐玉》演繹與武安侯「謝征」對立的長信王世子「隨元青」，既有少年英氣、也有狠戾潛質，還對「樊長玉」充滿佔有慾，林沐然極為吸睛的痞壞演出，贏得大批劇迷們高度關注，也被網友們大讚：「小孩哥演小壞蛋太帶感！」。
盤點《逐玉》男模級鮮肉5：公孫鄞 李卿 飾
《逐玉》麓原書院山長、睿智謀士「公孫鄞」是「謝征」摯友，風度翩翩、文武雙全，智謀卓絕卻因家族祖訓不得入仕，與女扮男裝進入書院求學的長公主「齊姝」（喻鍾黎 飾）譜出隱忍揪心戀情。北京電影學院表演系出身的00後小生李卿，透過擦淚、紅眼眶、微微顫動…等细膩表情動作，傳遞文人風骨下的含蓄情感，近期隨戲熱播漲粉95萬。
盤點《逐玉》男模級鮮肉6：魏宣 / 高銘辰 飾
《逐玉》冷酷帥氣的男配角「魏宣」起初對「謝征」（張凌赫 飾）懷抱妒意、氣場桀驁，他的真實身分是大胤丞相魏嚴（嚴屹寬 飾）收養的兒子，表面上是魏家公子，實則是魏嚴妻子與他人所生的私生子。中國新生代男演員高銘辰2000年出生，畢業於北京現代音樂研修學院，曾參演《異人之下》、《愛情而已》、《錦月如歌》、《玉茗茶骨》...等電視劇，近期深獲廣大劇迷們青睞。
盤點《逐玉》男模級鮮肉7：滿地 / 高卿塵 飾
《逐玉》帥氣與可愛兼具的男配角「滿地」是「鎮西北殺豬小隊」的成員之一，也是女主角「樊長玉」（田曦薇 飾）的忠實跟班。飾演該角的演員是泰籍華裔的歌手兼演員高卿塵（Nine），2021年參加選秀節目《創造營 2021》，以第 5 名的高位成團出道，成為限定男團INTO1成員。
盤點《逐玉》男模級鮮肉8：唐培義 / 陳禹銘 飾演
《逐玉》將領「唐培義」英勇挺拔，是「謝征」師父之一「賀敬元」（盧勇 飾）手下要員，飾演該角的演員陳禹銘身高180公分，1994年出生於黑龍江哈爾濱市，是滿族人，畢業於西北民族音樂學院的他，曾獲《快樂男聲》前5強，還成功晉級全國決賽2010年甘肅省第6屆海洲杯校園歌手大賽流行組冠軍，真是深藏不露啊！