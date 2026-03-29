日本集運心得｜磅包宅配與關稅怎麼算？Buy&Ship集運教學流程一次看懂

每次從日本旅遊回來，我最想念的就是當地各式各樣的限定甜點。無論是機場伴手禮區排隊的人潮，還是百貨地下街琳瑯滿目的禮盒，總會讓人忍不住多帶幾盒回台灣。只是行李箱空間有限，有些東西當下沒買，回來之後才開始後悔。

後來我發現，其實不一定要等下次飛日本，透過 Amazon Japan 也能買到不少當地品牌，再搭配 Buy&Ship 集運平台，就能把商品集中寄回台灣。流程沒有想像中複雜，費用計算方式也很清楚。

這篇文章就以我這次實際購買的經驗為例，從下單、填寫倉庫地址，到磅包宅配與關稅怎麼算，一步步整理給新手參考，讓整個集運流程一次看懂。

Buy&Ship 是一個跨境集運平台，主要提供海外倉庫代收與轉運服務，在日本、美國、英國等多個國家都設有倉庫。使用者只需要在平台註冊帳號，就可以取得各國倉庫地址。在海外網站下單時，只要將收件地址填寫為對應倉庫，商品就會先寄到當地倉庫，再由平台安排寄送回台灣。

對於喜歡購買海外商品的人來說，這樣的模式其實很方便。像是日本的零食、伴手禮、限定商品，或是一些只在當地販售的品牌，都可以不需要依賴代購，透過集運方式寄回來。

Buy&Ship 日本集運購物｜趁日幣匯率低點入手四款人氣日本甜點

趁著最近日幣的匯率來到甜甜價，我在 Amazon Japan 下單，搭配 Buy&Ship 的日本集運服務，購入了 YOKU MOKU 雪茄蛋捲 ￥1,998、神戶風月堂 吉伊卡哇迷你法蘭酥禮盒 ￥1,650、上野風月堂蛋糕禮盒 ￥2,400 以及祇園辻利 抹茶捲心酥 24 本 ￥2,268。

這四樣商品都是我平常很喜歡的日本甜點品牌，在台灣不太容易直接購買，請代購價格又偏高，因此這次剛好利用匯率較低的時候，自己透過 Amazon Japan 下單，再搭配 Buy&Ship 的日本集運服務把商品寄回台灣。

Buy&Ship 集運教學第一步｜註冊帳號並查看各國倉庫地址

如果是第一次使用 Buy&Ship 集運服務，第一步需要先到 Buy&Ship 官網註冊帳號。註冊流程其實很簡單，只需要填寫基本資料並完成信箱驗證，就可以正式啟用帳戶。

完成註冊後，在會員後台就可以看到 Buy&Ship 在各國的倉庫地址資訊。當我們使用 Buy&Ship 在海外網站購物時，需要填寫當地的倉庫地址作為收件地址。當商品寄到對應的倉庫後，便會在系統中顯示包裹入庫資訊，使用者再透過平台申報商品內容並安排寄送回台灣。

特別要注意的是，Buy&Ship 在日本有「日本茨城」與「日本千葉」兩個倉庫地址。其中「日本茨城」倉庫的貨件可以與其他國家倉庫的包裹一起合併寄送，而「日本千葉」倉庫則只能與同樣寄到日本千葉倉的貨件合併，在購買時可以依照自己的需求填寫對應的倉庫地址。

Buy&Ship 日本集運教學｜Amazon Japan 購物與倉庫地址設定

完成 Buy&Ship 帳號註冊並取得日本倉庫地址後，就可以開始在 Amazon Japan 下單購物。整個流程和一般網路購物其實差不多，只是在填寫收件地址時，需要改成 Buy&Ship 提供的日本倉庫地址。

在 Amazon Japan 選好商品並加入購物車後，結帳時將收件地址填寫為 Buy&Ship 日本倉庫地址。地址欄位可以直接依照會員後台提供的資料填寫。在填寫收件人時，記得加入 Buy&Ship 會員編號，倉庫才有辦法辨識包裹是屬於哪一位會員。

當 Amazon Japan 出貨後，商品就會寄往 Buy&Ship 的日本倉庫。等包裹送達倉庫並完成入庫後，系統會在會員後台顯示包裹資訊，使用者就可以在平台中填寫商品內容並完成申報，接著安排後續的集運寄送。

Buy&Ship 集運申報教學｜包裹入庫後填寫商品資料並安排寄送

當 Amazon Japan 出貨後，商品就會寄往 Buy&Ship 的日本倉庫。等包裹送達倉庫並完成入庫後，系統會在會員後台顯示包裹資訊，使用者就可以開始進行申報。

申報的內容主要是填寫包裹內的商品資訊，例如商品名稱、數量與金額等。這些資料會作為後續運送與報關時的參考，因此建議依照實際購買內容填寫。完成申報後，包裹就會進入待寄送狀態。

如果同時有多個包裹寄到倉庫，也可以在系統中選擇合併寄送。Buy&Ship 提供免費合併集貨服務，讓不同訂單的商品可以一起寄回台灣，運費也能依照整體重量計算。平台的存倉期高達30天，因此不需要急著立即寄出，可以等其他包裹一起入庫後再安排合併寄送，對於有多件商品需要集運的人來說會更方便。

在確認包裹與申報資料都沒有問題後，就可以安排後續的集運寄送，接下來只需要等待包裹從日本倉庫寄回台灣即可。

Buy&Ship 磅包宅配運費怎麼算｜日本集運重量計費與關稅申報說明

在安排包裹寄回台灣之前，很多人最關心的就是運費與關稅怎麼計算。Buy&Ship 採用的是「磅包宅配」的計費方式，也就是依照包裹重量，以每磅固定價格計算運費。以日本線為例，目前每磅運費為 NT$150。重量通常會以整磅進位計算，例如這次我的包裹實際重量是 4.2 磅，但系統仍然以 5 磅計算，因此運費為 NT$750（150 × 5）。

至於關稅部分，Buy&Ship 的磅包宅配服務在運送流程中已包含基本的報關處理。使用者只需要在包裹入庫後，依照實際購買內容填寫商品申報資料即可。一般來說，如果是合理數量的個人購物，例如零食、伴手禮或日常用品，多半都屬於個人自用範圍，只要申報資料與實際商品內容相符，通常都能順利完成報關程序。

日本集運心得整理｜Buy&Ship 讓海外購物變得更簡單

實際使用一次之後會發現，透過 Buy&Ship 從 Amazon Japan 購物其實沒有想像中複雜。只要先註冊帳號取得倉庫地址，在下單時把收件地址填寫為 Buy&Ship 的日本倉庫，等包裹入庫後完成申報並安排寄送，就可以把商品順利寄回台灣。

對於平常喜歡購買日本零食、伴手禮或限定商品的人來說，這樣的集運方式其實相當方便。除了不需要依賴代購之外，也可以自己挑選商品、掌握價格，遇到日幣匯率較低的時候購買，整體費用往往會更划算。

如果你也想嘗試使用 Buy&Ship 的集運服務，可以透過我的推薦連結註冊帳號。新手先註冊帳號、熟悉倉庫地址與集運流程之後，再從 Amazon Japan 或其他海外網站購物，其實很快就能上手。

👉 Buy&Ship註冊連結

整體使用下來，我覺得 Buy&Ship 的流程算是清楚，運費計算方式也相對透明。只要理解倉庫地址、包裹申報與磅包宅配的計費方式，之後從海外購物再寄回台灣，其實就會變得簡單許多。