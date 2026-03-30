紀錄奮力掙扎的〈Drag Path〉，Twenty One Pilots 廣受好評的共情單曲終於發行！

via NME

Hi there，Twenty One Pilots在今年二月時發行了最新單曲〈Drag Path〉(2026)，這首歌實際上是在2025年時就已經發行了，不過當時是作為他們第八張專輯《Breach》(2025) 在官網上限時限定數位版本的附贈曲目，當時的原始版本擁有超過五分鐘的時長，不過在這次公開發行的版本重新被剪輯到了四分鐘以內長度，不過聽過原版和剪輯版本之後，我是覺得雖然少了一些鋪墊和情緒堆疊的段落，但是整體上對於歌曲的氛圍表達是沒有太過影響的，所以如果沒有跟到當時限時活動的朋友倒也不需要對剪輯版本太過失望。

本來在官網舉行限時限定活動時，是 Twenty One Pilots 以〈Drag Path〉作為給予粉絲的隱藏福利，不過歌曲片段在 TikTok 上傳開來後獲得了廣大的迴響，目前已經超過了15億的觀看次數，並且也超過了7.5萬的影片運作這首歌進行二次創作，因此 Twenty One Pilots 當然要把握住這次的機會進行宣傳，現在單曲形式發行這首〈Drag Path〉，不過據傳很可能因為這樣而發行《Breach》的豪華版，但就得看他們的後續動作如何了。

一開始是因為朋友的推薦才去聽了這首〈Drag Path〉，並且也要感謝身為 Twenty One Pilots 鐵粉的該位朋友，我才得以聽到當時在官網中發行的原始限時版本，因此我可以說兩個版本所傳遞出的感覺是不會差太多的，只不過剪輯後更利於現今這個速食時代，同時也給了當時已經購買限定版本的粉絲一個交代。在初聽時只覺得這首歌於我似乎有點沉重、有點黑暗，不過隱藏在其中的那種韌性及掙扎，真的要細細品味才能接收得到。

音樂中關於氣氛營造的部分非常成功，其實就離不開我所認為的陰沉及黑暗，只不過在這裡的沉重並不代表向下沉淪，而象徵著在努力掙扎中的周遭困頓，搭配上歌詞中對於目前困境的嘲諷及瘋狂，帶點歇斯底里、帶點奮力一搏，蘊藏在其中所想要傳達的那種掙扎痕跡，直到聽了很多次之後我才發現 Twenty One Pilots 就在歌名〈Drag Path〉告訴了大家，我認為這樣的一首歌很能夠為現在很多對於現實生活感到絕望的人帶來一絲光明及正向能量。

via Twenty One Pilots' YouTube

而在 MV 部分更加地別出心裁，Twenty One Pilots 請到了丹麥導演Tobias Gundorff Boesen改編了他在2010年的作品《Out of a Forest》(2010)，這是一部短篇的黏土定格動畫，此次因為這首〈Drag Path〉他在原有的片段中進行了重新改編、加進了新片段，就形成了這部令人發省的 MV，我自己非常喜歡這樣的手法，科技日新月異、AI 技術被大量使用的年代，能夠在熱門單曲的 MV 裡看到這種手法實在覺得很有感覺，同時也和樂本身非常地搭。

儘管〈Drag Path〉的剪輯版本相較起來刪去了頭、尾的部分，但我依舊認為是非常值得一聽的歌曲，Twenty One Pilots 他們總是將情緒、能量蘊藏在音樂當中，這次依然不例外、沒有讓人失望，就算這次《Breach》的專輯時代距離上一張專輯《Clancy》(2024) 也不過一年左右，但他們仍然端出了像是〈Drag Path〉這樣高品質的音樂出來，就更遑論專輯中其他的也都能夠代表著他們心境的好歌了，如果是想嘗試了解這張專輯的朋友，我很推薦不妨就從〈Drag Path〉這首歌開始吧！

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🎧〈Drag Path〉官方收聽連結：top.lnk.to/DragPath

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