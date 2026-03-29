《逐玉》讓張凌赫紅了，但99%的人沒看懂為什麼！曾胖到連朋友都認不出，6年後讓全亞洲記住他的名

圖片來源：《逐玉》官方微博

張凌赫，最近因為《逐玉》爆紅。在台灣 Netflix 衝上第 1 名，熱搜刷屏，全網都在討論他的臉、他的吻戲、他190公分的身材比例。

但如果你只看到這些，你就漏了更關鍵的部分。這個男人，大學時期一度胖到100公斤。高中暗戀的女生嫌他胖，看都不看他一眼。

更慘的是，高中同學去大學找他，走到他面前，完全沒認出來，直接從他身邊走過去。那一刻，他才真正意識到：我已經胖到，連朋友都認不出我了。他沒有怨天尤人。開始每天吃水煮菜，做有氧加無氧。不吃藥，不節食。四個月，瘦了將近25公斤。

後來有一天，他在咖啡館複習功課，被星探發現。不是在夜店，不是在選秀節目，是在「讀書」的時候。一個電氣工程系的理工男，高考數學接近滿分，原本的人生計畫，是考上國營「鐵飯碗」。

被不公平對待的時候，不是你的遭遇，你的反應，才讓人知道你是誰。

2020年，張凌赫以《少女大人》出道。沒什麼水花。之後拍了幾部片，一直不溫不火。

整整兩年，他都停在一種很微妙的位置：有人知道這個名字，但沒多少人在意他。2022年，他在《蒼蘭訣》演男二，演一個愛而不得的白月光角色。人氣卻不輸男主王鶴棣。

後來，他也不是一路順風。有一部作品，他原本拍攝的劇情被刪減超過二十集，鏡頭甚至不如部分配角。換成很多人，早就公開抱怨、發聲明、讓粉絲去吵了。他沒有。他繼續拍，繼續宣傳，一個字都沒多說。

​很多時候，真正把人區分開來的，不是順境多體面，是吃了悶虧之後，還能不能把事做好。

如果只是人設，很難在還沒紅的時候，撐那麼久。

現在網路上流傳不少張凌赫在片場的細節影片：他會主動攙扶群眾演員，幫工作人員開門，進電梯時擋門讓別人先走，綜藝節目結束後，別人都走了，他還留在原地整理凌亂的場地。

這些舉動，不是等到爆紅後才突然被發明出來的。一個人沒被看見的時候，怎麼做事，往往比紅了之後說了什麼，更接近他真正的底色。

圖片來源：《逐玉》官方微博

品格是一種複利資產

投資領域有個概念叫複利。巴菲特大部分財富，都不是年輕時賺到的。是時間夠長，讓前面的累積慢慢放大。

品格也有點像這樣。張凌赫從出道到真正大紅，中間走了六年。六年裡，在片場對工作人員的尊重，被刪戲後的沉默，幫群演開門的動作，都像是在往一個看不見的帳戶裡，一點一點存入人格本金。這種累積，不只長在他自己身上。

他對群演的照顧，對工作人員的尊重，大多數觀眾當下看不見。可片場裡的人會記得。被善待過的人，往往也更願意在後來替他說話。「口碑」這種東西，就是這樣，慢慢長出來的。

圖片來源：《逐玉》官方微博

品格不一定決定你何時走紅，但常常會影響，你紅了之後，別人還想不想繼續喜歡你。

張凌赫等了六年。中間有運氣，有時機，也有對的人，在對的時間看見他。他拿到了好的角色，遇到了好的導演，也剛好趕上平台把華語劇推向全球的窗口。要是這些機運沒有到位，他很可能到現在都還只是個品格很好、卻沒多少人認識的演員。

品格不是保證你爆紅的門票。當機會真的來了，你撐不撐得住，別人留不留下來，最後看的，還是這個人本身。機運決定你什麼時候被看見。品格影響的，往往是你被看見之後，別人願不願意繼續相信你。

反過來看，如果他在那六年裡因為被忽視，慢慢變得尖刻、怠慢、愛抱怨，那麼機會真的來的時候，他未必接得住。

​《逐玉》為什麼紅？當然有導演的鏡頭語言，有田曦薇的搭檔化學反應，也有平台的國際推波。可當觀眾開始考古這個演員，他們看到的，就不只是一張帥臉。

他們看到的是，一個100公斤的胖男孩，用四個月把自己瘦下來；一個被刪了二十集戲份，卻沒有把委屈變成表演的人；一個在沒有攝影機的地方，還是會替群演開門的人。

​這些東西一層一層疊上去，才慢慢構成觀眾心裡那種「這個人值得喜歡」的感覺。​他能被記住，不只因為外表。還因為那些長期累積下來的可被信任感，讓這次爆紅，不只是流量，也更像留量。

一個人真正值錢的，不只是被看見，而是沒人看的時候怎麼做人。​

張凌赫剛入行的時候，上過一個綜藝節目，在台上做自我介紹。當時他還是個默默無名的新人，現場氣氛冷到結冰，沒有一個人鼓掌。他笑了笑，說：「做自我介紹時沒有人鼓掌，那我就自己給自己鼓掌。」

然後他真的自己拍了拍手。有些人從一開始就知道，掌聲不是別人給的，是自己先給自己的。然後用接下來的每一天，讓那個掌聲變成真的。

美國傳奇籃球教練 John Wooden 說過：「要更在意你的品格，而不是你的名聲。因為品格是你真正的樣子，名聲只是別人以為的樣子。」這個世界不缺，有才華的人。真正稀缺的，是有才華，又願意在「沒有」掌聲的時候，繼續「把人做好」的人。

如果你也在某個沒有掌聲的階段，問自己：你在沒人看的時候，怎麼對待比你弱勢的人？你被不公平對待的時候，第一反應是抱怨，還是繼續做事？你願不願意在還沒有人看見你的時候，繼續當一個值得被看見的人？你現在的答案，就是你未來的紅利。