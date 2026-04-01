那一艘載走七百萬退休金的郵輪—— 退休圓夢還是財務自殺，差別比你想像的更小

2026-04-01 08:00 J.T

▋齋藤夫婦的故事，我見過太多次

東京，六十五歲的齋藤夫婦，領了三千兩百萬日圓退休金，大概七百萬台幣。每月還有二十二萬日圓年金，聽起來夠用，對吧？他們報名了環遊世界郵輪。地中海的早晨，頂級咖啡，海風吹在臉上，那種「終於輪到我了」的感覺，讓三十年的辛苦好像都值得了。六個月後回國，再過半年，帳戶見底。老宅水管破了，醫療費冒出來，才發現那艘郵輪帶走的，不只是日出，還有未來二十年的救命錢。這劇本我見過無數次。主角換過很多，結局都差不多。

▋「補償性消費」這件事，我們都懂

忙了一輩子，退休後想獎勵自己，這心情誰沒有？只是這個「獎勵」常常沒有上限。齋藤夫婦一次噴掉總資產一成以上，等於親手拆掉自己的安全網。後來房子要修、身體出狀況的時候，他們連周轉的餘地都沒有。拿未來的尊嚴，換幾個月的海風。這筆帳，怎麼算都虧。

▋4%法則？那是九〇年代的東西了

理財圈很愛講4%法則，一九九四年的產物，當時通膨溫和。現在二〇二六年，結構性通膨動輒百分之五以上，這個老方法早該進博物館。齋藤夫婦被現實打了兩拳。第一拳，風險緩衝墊沒了。一次花掉這麼多，任何突發狀況都能讓你倒地。第二拳更痛，叫報酬順序風險。退休初期就遭遇大額支出或市場大跌，等於在資產最脆弱的時候砍斷本金根基。未來市場再好，失去的本金也回不來。就像馬拉松起跑就扭傷腳，後面想跑也跑不動。

▋郵輪上沒人告訴你的事

公海上的醫療轉運，費用動輒二十五萬到五十萬美金，換算下來七百五十萬到一千五百萬台幣。一個醫療轉運就能吃掉全部退休金。沒有專屬郵輪保險，根本不該上船。但誰會在報名時想到這個？那個當下，我們只想著圓夢。

▋「只領股息就夠」是最危險的想法

很多人說買高股息ETF，只領股息不動本金，這樣很安全。這是我聽過最危險的幻覺。數據很誠實。二〇〇八年一千萬台幣，每年提領百分之五隨通膨調整，到二〇二五年，市值型〇〇五〇增長到一千三百萬以上，高股息〇〇五六萎縮到五百九十六萬，幾乎腰斬。缺乏資本成長的配置，在通膨面前不堪一擊。本金被默默吃掉，發現時已經來不及。

▋讓資產學會呼吸

我建議護欄策略，蓋伊頓─克林傑規則。設定正負百分之二十的動態機制。初始提領率百分之五，市場大跌導致提領率飆到百分之六，就強迫削減下年度百分之十開支，主動踩煞車。市場大好、提領率降到百分之四以下，才能增加百分之十支出。這不是小氣，是讓資產學會呼吸。錢要跟著市場起伏調整，不是死守一個數字，然後某天突然發現不夠了。

▋存款見底時，唯一的選項

這句話不好聽：重返職場。二〇二六年，這不是丟臉的事，是延緩本金流失、確保財務韌性的做法。退休是風險放大器，收入停了，支出不會停。與其在家焦慮，不如走出去。這不是失敗，是爭取時間。

▋最後想問你

你現在的資產配置，真能撐過未來二十年的長壽風險和通膨嗎？還是你也坐在一艘，隨時可能載走老後尊嚴的夢幻郵輪上？那艘船看起來很美。但船靠岸、回到現實的時候，有些夢的代價，高到你付不起。

齋藤夫婦付不起。你呢？


我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是旅遊專家， 但有些想法，想跟你分享。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#通膨 #郵輪 #圖文插畫

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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2026-03-23 08:19 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝提供
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知名串流影音平台愛奇藝近期公開4大待播現代甜寵劇，集結林一、虞書欣、田曦薇章若楠…等高顏值男、女神們，引爆觀眾們的熱切期待。從《偷偷藏不住》引領的「南蕪三部曲」最終章《折月亮》、校園雙強純愛戀曲《天才女友》、跨越時空的鐘錶情緣《想把你和時間藏起來》，到熱血勵志的足球追夢羅曼史《燦如繁星》，可說是部部強檔，快跟著女子漾搶先預覽令人怦然心動的必追清單，感受2026年最甜蜜的視覺盛宴吧！

圖片來源：愛奇藝提供
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愛奇藝待播甜寵劇1：《折月亮》

圖片來源：愛奇藝提供
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全新甜寵劇《折月亮》改編自網路作家竹已小說「南蕪三部曲」最終章，前2部作品包含《偷偷藏不住》、《難哄》皆引發現象級熱潮。《折月亮》由《下一站是幸福》、《泡沫之夏》、《月光變奏曲》導演張博昱執導，林一、盧昱曉搭檔演出。

圖片來源：愛奇藝提供
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《折月亮》原著小說講述軟萌可愛的社恐少女「雲厘」（盧昱曉 飾）與心理創傷的天才博士「傅識則」（林一 飾）重逢後互相治癒，經歷勇敢追愛、甜蜜戀愛、分手再重逢，最終破鏡重圓的深刻戀曲。

愛奇藝待播甜寵劇2：《燦如繁星》

圖片來源：愛奇藝提供
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融合青春、熱血、運動風格的甜寵劇《燦如繁星》改編自網路作家長洱連載小說《狹路》，描述心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾）因變故返鄉擔任體育器材保管員，與海外歸國的高冷教練「王法」（陳靖可 飾）聯手重組成績墊底的足球隊，與學生們共同踏上追夢道路。

圖片來源：愛奇藝提供
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外界矚目的全新甜寵劇《燦如繁星》邀請到虞書欣、陳靖可、馬伯騫、謝可寅共同主演，以勵志運動與校園教育為主軸，講述在足球訓練中克服原生家庭創傷、熱血追逐夢想的成長與情感，預計在2026夏季開播。

愛奇藝待播甜寵劇3：《天才女友》

圖片來源：愛奇藝提供
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近期以《逐玉》再創演藝事業巔峰的「初戀系女神」田曦薇，在全新力作《天才女友》化身為智商超群的天才少女「林知夏」，她性格直率、專注學術，與陽光溫柔、傲嬌毒舌的校園學霸「江逾白」（胡一天 飾） 從同桌好友、合作競賽，逐漸譜出青梅竹馬之戀，攜手迎向人生中的每個重大抉擇。

圖片來源：愛奇藝提供
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去年8月開機的青春純愛甜寵劇《天才女友》掀起劇迷們的高度期待，男、女主角「江逾白」和「林知夏」從校園到婚紗的情感發展一路甜翻！伴隨著理科浪漫與溫暖氛圍，巧妙烘托出小倆口勢均力敵的雙強之戀。

愛奇藝待播甜寵劇4：《想把你和時間藏起來》

圖片來源：愛奇藝提供
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去年春季憑著《難哄》人氣大漲的95後小花章若楠在《想見你》導演黃天仁執導的全新都會愛情劇《想把你和時間藏起來》搭檔《神隱》王安宇，2人展開跨越6年的愛情糾葛。女製片人「沈千盞」（章若楠 飾） 與鍾錶修復師「季清和」（王安宇 飾）5年前在漠河相遇，5年後因項目合作重逢，從舊情難忘逐步走向心動復合。

圖片來源：愛奇藝提供
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《想把你和時間藏起來》3月榮獲2026 電視劇品質盛典年度期待劇目，該劇根據網路作家北傾創作同名小說改編，故事背景融入故宮古董鐘表修復、現代影視製作產業，以鐘錶隱喻時光，強調有情人在時空交錯之下的情感羈絆。

#陸劇 #甜寵劇 #折月亮 #田曦薇 #章若楠 #燦如繁星 #天才女友 #現代甜寵劇 #偷偷藏不住 #想把你和時間藏起來

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《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-23 18:08 女子漾／編輯周意軒
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博

最近追劇圈最熱話題非《逐玉》莫屬，隨著劇情進入完結倒數，不只CP走向牽動人心，張凌赫的古裝造型更是掀起全球粉絲熱議。從戰損感滿滿的落難侯爺，到壓抑深情的眼神戲，每一幕都被瘋狂截圖，甚至被封為「古裝天選臉」。也因為《逐玉》爆紅，不少人開始回頭補他的舊作，才發現他的古裝履歷早已開掛。從仙氣白月光到腹黑權臣，各種角色通通駕馭，越演越有魅力。這次就帶你一次盤點，張凌赫那些越追越上頭的古裝代表作。

文章目錄

《逐玉》：戰損感＋破碎深情，直接引爆2026

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

回到現在最熱的《逐玉》，張凌赫這次的表現，可以說是把過去所有優勢全部疊滿。落難侯爺的身份設定，讓他從一出場就帶著破碎感與壓抑情緒，再加上與田曦薇的情感拉扯，甜虐交錯的張力直接拉滿。特別是戰損造型、眼神戲與情緒爆發，幾乎每一集都在刷新討論度。不少觀眾更直言，《逐玉》根本是他的「古裝顏值巔峰」，也難怪在完結前就已經掀起一波又一波討論。

《少女大人》：初登場就被記住的「天生古裝臉」

圖片來源：weibo@少女大人
圖片來源：weibo@少女大人

作為出道作，《少女大人》確實帶著些許青澀感，但也正因如此，更能看出張凌赫的先天優勢。他在劇中飾演齊王裴昭（蕭衍），一人分飾兩種身份，既是運籌帷幄的王爺，也是隱姓埋名的謀士，從一開始就挑戰「雙面角色」設定。故事改編自小說《鍾心蓮》，講述梵延納國入侵，齊王蕭衍死裡逃生後化名裴昭，潛伏民間輔佐幼帝，並與女扮男裝的蘇瓷相遇展開查案與情感交織的故事。劇集上線短短三天就衝上全網熱度榜第二名，討論度不容小覷。雖然當時張凌赫還未大紅，但他貴氣乾淨的外型，加上不需要過多修飾就很有「古人感」的氣質，讓不少觀眾從這部就記住他，也為他日後在古裝劇的發展打下穩穩基礎。

《蒼蘭訣 》：長珩仙君直接封神白月光

圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博
圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博

真正讓他人氣起飛的關鍵作品就是《蒼蘭訣》。他飾演的長珩仙君，幾乎可以說是「白月光教科書」。溫柔、隱忍、愛而不得，每一種情緒都收得剛剛好。尤其一身白衣加上仙氣造型，直接讓觀眾大喊：「這才是古裝該有的樣子！」雖然不是第一男主，卻成功搶走大量關注度。

《雲之羽》：從被質疑到撐起全局的成長型男主

圖片來源：《雲之羽》微博
圖片來源：《雲之羽》微博

由虞書欣與張凌赫主演的古裝劇雲之羽播出期間熱度一路飆升，即使迎來大結局，討論聲量依舊居高不下。劇中由虞書欣飾演的「雲為衫」最終生死未明，開放式結局引發兩極評價，不少觀眾直言難以接受，也讓導演郭敬明備受質疑。對此，虞書欣更親自發文寫下長文告別角色，並替導演緩頰，展現高情商回應。而對張凌赫來說，《雲之羽》則是角色轉型的重要節點。他飾演的宮子羽，初登場帶著幾分不被看好的少主氣質，甚至有點「廢柴感」，但隨著劇情推進，逐漸蛻變為能夠撐起整個宮門的核心人物。

《虎鶴妖師錄》：少年感爆棚的熱血英雄線

圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄
圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄

由蔣龍、張凌赫、王玉雯、葉青、何藍逗與陳宥維主演的虎鶴妖師錄，走的是截然不同於權謀愛情的熱血奇幻路線。故事圍繞山野孤兒「虎子」誤食至陽寶物赤珠，意外捲入人妖兩界紛爭，並因此結識性格冷峻、潔癖十足的國御妖師隊長「祁曉軒」。兩人從互看不順眼到並肩作戰，與夥伴們一起踏上對抗浩劫的冒險之路。相較於張凌赫過往偏重情感與權謀的角色設定，《虎鶴妖師錄》中的祁曉軒更偏向少年熱血與成長型英雄。他不再只是隱忍深情，而是在戰鬥、冒險與夥伴情誼中逐步成長。大量打戲與團隊並肩作戰的情節，也讓觀眾看到他更輕盈、有活力的一面，證明他不只適合深情權臣，也能駕馭節奏明快的熱血角色。

《寧安如夢》：謝危直接封王「瘋批天花板」

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

由白鹿與張凌赫領銜主演的熱門古裝劇寧安如夢，從開機到播出一路話題不斷。如果要選一部讓張凌赫直接「封神」的作品，這部幾乎沒有懸念。他在劇中飾演的謝危，是典型外冷內瘋的權臣角色，表面克制冷靜，內心卻偏執而極端，愛得深沉又帶著壓迫感。這種介於理智與失控之間的危險魅力，讓觀眾越看越上癮，也讓張凌赫正式坐穩古裝權謀男神的位置。

《度華年》：理性與深情並存的高智系夫君

圖片來源：《度華年》微博
圖片來源：《度華年》微博

如果你偏愛那種一邊鬥嘴、一邊慢慢動心的愛情線，那度華年絕對不能錯過。這部由張凌赫與趙今麥主演的古裝劇，憑藉高顏值組合與細膩情感鋪陳，自開播以來就累積不少好評。劇情圍繞平樂長公主與駙馬的愛恨糾葛，兩人在朝堂上相愛相殺多年，最終雙雙重生回到少年時期，再次相遇，也終於有機會改寫彼此的命運。故事不只講權謀與局勢博弈，更把重心放在兩人關係的變化與拉扯。

《歸鸞》：正式開拍！張凌赫×林允上演命運糾纏古裝大戲

來自古裝劇《歸鸞》（原名《衡門有狐》）正在開拍中由張凌赫與林允領銜主演。主打權謀與情感交織的古裝題材。劇中張凌赫飾演男主角，林允則飾演女主「溫玉」，兩人從命運牽引的相遇開始，逐步捲入朝堂權力與家族糾葛之中。表面是情感拉扯的愛情線，實際上暗藏多方勢力角逐與身分謎團，角色關係層層翻轉，劇情張力十足。

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《逐玉》最猛洞房夜被刪光？原著「那一夜」細節曝光 網：拍出來會18禁

2026-03-26 15:30 女子漾／編輯張念慈
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

逐玉陸劇張凌赫田曦薇主演，自開播以來憑藉「先婚後愛」設定與高強度情緒對戲掀起討論，其中浴池與洞房橋段更被觀眾視為劇情高光。然而隨著劇情推進，原著讀者卻發現，劇中最關鍵的「洞房夜」其實被大幅簡化，許多細節並未呈現，甚至連最核心的情緒堆疊都被拿掉，掀起兩派熱議。

在小說中，這一夜並不是單純的親密戲，而是從「被設局追殺」一路延續到「情感全面失控」的極端情境，也因此被書迷稱為全書最炸裂的一段。

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《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

皇帝設局下藥　謝征靠自殘硬撐清醒

《逐玉》原著設定中，皇帝齊昇為了除掉謝征，在除夕夜設下連環陷阱。他先讓冷宮起火，再安排妃嬪與侍衛製造混亂，準備栽贓謝征「穢亂後宮」。同時，還對他下了兩種藥，一種讓人全身無力，另一種則會讓神志逐漸混亂、情緒失控。

《逐玉》小說裡，謝征在藥效發作時，為了維持清醒，反覆用刀劃傷手臂，傷口浸在血水中，幾乎是用疼痛強撐意志逃出冷宮。這段描寫讓角色從「冷靜權臣」轉變成「瀕臨崩潰的求生者」，也為後續失控埋下伏筆。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

太液池重逢瞬間翻車　他先掐她再認出人

樊長玉在接到求救訊息後，直接換上太監服闖宮，一路循著血跡找到謝征。兩人在太液池邊重逢，但場面完全不是劇版那種帶有情感的相遇，而是充滿危險。

《逐玉》小說寫到，謝征當下神志混亂，幾乎是本能反應掐住樊長玉的喉嚨，力道重到讓她幾乎窒息，直到聞到她身上的氣味，才勉強恢復意識。當下的他濕髮凌亂、眼神猩紅，整個人更像困獸，而不是那個掌控全局的侯爺。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

逃亡路上失控升溫　她背著他卻被一路撩亂

兩人決定逃出宮，樊長玉一路背著謝征往御花園方向撤離。《逐玉》小說中有一段細節，謝征在她背上藥性發作，意識混亂中不斷貼近她的頸側與後背，甚至扯鬆她的衣襟。樊長玉一邊要躲避追兵，一邊還要穩住步伐，多次差點跌倒。最後她直接一記手刀把人打暈，才勉強脫身。

這段在劇版中只剩「打暈」的結果，但《逐玉》原著的過程，才是情緒與張力真正堆疊的關鍵。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

假山石洞壓抑失控　他開口求她「幫我」

躲進御花園假山石洞後，情況並沒有緩解。謝征藥性全面爆發，呼吸滾燙、意識斷續，甚至多次在清醒與失控之間拉扯。

《逐玉》小說明確寫到，他在壓抑極限時對樊長玉說出「幫我」，語氣幾近崩潰。整段描寫並非單純曖昧，而是帶著壓迫感的情緒爆發，一個人拼命克制，一個人被迫承接。

這段也被《逐玉》書迷公認，是整部《逐玉》最讓人「心跳失速」的橋段之一。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

除夕煙火下的洞房夜　不是浪漫而是潰堤

兩人最終逃回謝府，大夫診斷後直言，若不紓解藥性恐危及性命。在這樣的情況下，樊長玉選擇留下。

《逐玉》小說將場景放在除夕夜，外頭煙火與爆竹聲不斷，屋內則是另一場情緒潰堤。原著描寫兩人從壓抑、試探到完全失控，並非單一瞬間，而是一整夜的情緒累積。

甚至在事後，樊長玉已精疲力盡，謝征卻仍帶著未完全退去的藥性貼近她，讓這段「洞房」帶著一種延續性的張力，而非單一高潮。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

劇版僅保留結果　關鍵「過程」幾乎全刪

相較之下，《逐玉》電視劇版本僅呈現浴池與後續片段，將冷宮逃亡、石洞壓抑與過程中的情緒推進大幅刪減。

也因此，不少觀眾看完後產生落差感。有《逐玉》原著粉直言：「劇版有洞房，但沒有那一夜」，認為少了從生死邊緣一路走到情感失控的鋪陳，使整段情緒力道被削弱。

隨著《逐玉》劇情熱度持續攀升，除了「洞房夜」刪減引發討論外，《逐玉》原著小說的最終結局與關鍵伏筆，也成為觀眾關注焦點。其中包括《逐玉》主角是否迎來HE收尾、支線CP的情感走向，以及貫穿全劇的「錦州血案」真相。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

俞淺淺與齊旻結局：追妻火葬場走向悲劇收場

在《逐玉》原著中，俞淺淺與齊旻這條支線，被不少讀者稱為「最虐的一對」。俞淺淺實為穿越者，個性獨立果斷，而齊旻則是身分尊貴卻性格陰鬱的皇太孫。兩人從一開始的情感糾葛，逐漸走向強烈的控制與反抗關係。

齊旻對俞淺淺的愛近乎偏執，在多次失去後展開「追妻火葬場」，但最終仍無法挽回她的心。《逐玉》結局中，齊旻大業失敗、身負重傷，俞淺淺親手餵下毒藥，替這段關係劃下句點。兩人並未迎來團圓，而是以悲劇收場，留下強烈餘韻。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

《逐玉》劇照。圖片來源：微博
《逐玉》劇照。圖片來源：微博

主線結局是HE嗎？樊長玉與謝征迎來圓滿收尾

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

相較於支線的沉重走向，《逐玉》主角樊長玉與謝征則迎來典型HE結局。

在最終篇章中，樊長玉憑藉戰功被封為「懷化大將軍」，而謝征則成為輔佐幼帝的攝政王。兩人不再是當初的「假夫妻」，而是在歷經生死與權謀後，以真正的身份重新舉行盛大婚禮，獲得百姓祝福。

這場大婚也被視為《逐玉》整部作品情感的最終落點，從交易開始，到並肩而立。

錦州血案真相揭曉：真正操控一切的人不是表面反派

《逐玉》劇照。圖片來源：微博
《逐玉》劇照。圖片來源：微博

貫穿全劇的重要懸念「錦州血案」，在《逐玉》原著後期也完整揭開。

樊長玉的身世其實並不單純，她的父親並非普通屠戶，而是曾經的武將魏祁林，因捲入權力鬥爭而被迫隱姓埋名。而整起血案背後，看似由反派魏嚴主導，實際上牽扯更深。

真正的關鍵在於先帝的猜忌與布局。當年因權力不穩，先帝對太子一黨產生疑心，進而設局剷除相關勢力，導致謝征父親與太子雙雙喪命，也間接引爆後續一連串悲劇。

魏嚴雖背負「亂臣賊子」之名，實際上也曾是理想抱負強烈的臣子。他在權力鬥爭中逐漸扭曲，最終將復仇目標轉向整個皇權體系，成為《逐玉》悲劇性極強的角色。

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