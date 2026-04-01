那一艘載走七百萬退休金的郵輪—— 退休圓夢還是財務自殺，差別比你想像的更小

▋齋藤夫婦的故事，我見過太多次

東京，六十五歲的齋藤夫婦，領了三千兩百萬日圓退休金，大概七百萬台幣。每月還有二十二萬日圓年金，聽起來夠用，對吧？他們報名了環遊世界郵輪。地中海的早晨，頂級咖啡，海風吹在臉上，那種「終於輪到我了」的感覺，讓三十年的辛苦好像都值得了。六個月後回國，再過半年，帳戶見底。老宅水管破了，醫療費冒出來，才發現那艘郵輪帶走的，不只是日出，還有未來二十年的救命錢。這劇本我見過無數次。主角換過很多，結局都差不多。

▋「補償性消費」這件事，我們都懂

忙了一輩子，退休後想獎勵自己，這心情誰沒有？只是這個「獎勵」常常沒有上限。齋藤夫婦一次噴掉總資產一成以上，等於親手拆掉自己的安全網。後來房子要修、身體出狀況的時候，他們連周轉的餘地都沒有。拿未來的尊嚴，換幾個月的海風。這筆帳，怎麼算都虧。

▋4%法則？那是九〇年代的東西了

理財圈很愛講4%法則，一九九四年的產物，當時通膨溫和。現在二〇二六年，結構性通膨動輒百分之五以上，這個老方法早該進博物館。齋藤夫婦被現實打了兩拳。第一拳，風險緩衝墊沒了。一次花掉這麼多，任何突發狀況都能讓你倒地。第二拳更痛，叫報酬順序風險。退休初期就遭遇大額支出或市場大跌，等於在資產最脆弱的時候砍斷本金根基。未來市場再好，失去的本金也回不來。就像馬拉松起跑就扭傷腳，後面想跑也跑不動。

▋郵輪上沒人告訴你的事

公海上的醫療轉運，費用動輒二十五萬到五十萬美金，換算下來七百五十萬到一千五百萬台幣。一個醫療轉運就能吃掉全部退休金。沒有專屬郵輪保險，根本不該上船。但誰會在報名時想到這個？那個當下，我們只想著圓夢。

▋「只領股息就夠」是最危險的想法

很多人說買高股息ETF，只領股息不動本金，這樣很安全。這是我聽過最危險的幻覺。數據很誠實。二〇〇八年一千萬台幣，每年提領百分之五隨通膨調整，到二〇二五年，市值型〇〇五〇增長到一千三百萬以上，高股息〇〇五六萎縮到五百九十六萬，幾乎腰斬。缺乏資本成長的配置，在通膨面前不堪一擊。本金被默默吃掉，發現時已經來不及。

▋讓資產學會呼吸

我建議護欄策略，蓋伊頓─克林傑規則。設定正負百分之二十的動態機制。初始提領率百分之五，市場大跌導致提領率飆到百分之六，就強迫削減下年度百分之十開支，主動踩煞車。市場大好、提領率降到百分之四以下，才能增加百分之十支出。這不是小氣，是讓資產學會呼吸。錢要跟著市場起伏調整，不是死守一個數字，然後某天突然發現不夠了。

▋存款見底時，唯一的選項

這句話不好聽：重返職場。二〇二六年，這不是丟臉的事，是延緩本金流失、確保財務韌性的做法。退休是風險放大器，收入停了，支出不會停。與其在家焦慮，不如走出去。這不是失敗，是爭取時間。

▋最後想問你

你現在的資產配置，真能撐過未來二十年的長壽風險和通膨嗎？還是你也坐在一艘，隨時可能載走老後尊嚴的夢幻郵輪上？那艘船看起來很美。但船靠岸、回到現實的時候，有些夢的代價，高到你付不起。

齋藤夫婦付不起。你呢？

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是旅遊專家， 但有些想法，想跟你分享。