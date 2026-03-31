那年頂樓加蓋的時光｜30年後我再回到舊時租屋處

眼前矗立的高樓，線條俐落，滿是現代風格。我已記不得它究竟是哪一年完工，只覺得它站在那裡，像是這座城市後來長出的模樣。

而它前方那棟矮樓，則是另一種存在。老舊的公寓帶著歲月風華，安安靜靜地守著這條街，像一位不肯退場的見證者。

公寓頂樓加蓋的鐵皮屋頂，從前是一層層疊起的鴿舍。黃昏時分，鴿群振翅盤旋，像在晚霞裡進行牠們每日的飛行課程。就在那些籠舍下方的房間裡，也安放過我大四整整一年的生活。

那段頂加時光，如今回想起來，竟也是青春風華正盛的一頁。同層三個房間，住的都是單身大學生。偶爾照面時會彼此打招呼，閒聊幾句，但因作息與性格不同，各自過著各自的步調，平日並沒有太多交集。

隔著廁所的鄰居小我一屆，念外雙溪東吳德文系。考前常聽見他在房裡反覆複習發音，那些艱澀、生硬、難懂的德語，從牆的另一邊傳來，帶著一種我當年無法親近的陌生感，彷彿真有幾分日耳曼民族的高傲與冷硬。

另一間通鋪房空了幾個月後，搬來一位住不慣宿舍的東吳大一生。他服完兵役才入學，也許因為年紀與生活背景不同，彼此始終只是點頭、微笑，維持淡淡的招呼，沒有更深的往來。

前陣子到附近開會，忽然想起三十多年前的片片往事。

趁著空檔，我特地繞去昔日租屋處看看。那扇早已頹圮生鏽的一樓大門，如今已換上新門面；原本再尋常不過的住家，也變成文青網紅店。

就連當年房東在對面經營的日本料理店，也早已日換星移、改頭換面，再也找不回記憶裡的樣子。

我站在那面漆成白色的牆前，努力回想當年那裡掛過什麼，思緒一路往回飄。

正出神時，忽然有一台機車從巷尾衝了出來。望著騎士那道青春無畏的背影，我一瞬間彷彿看見當年騎著風神的自己，也曾那樣，毫無顧忌地向前奔去，把自由揮霍得理所當然。