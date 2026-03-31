當全世界都在喊「買黃金避險」，我卻在4100美元時被割了韭菜

▋先說結論：你的黃金，正在幫對沖基金填他們的股票窟窿▋

2026年中東戰火燒得正旺，朋友圈全在轉發「金價即將噴發」「避險天堂啟動」之類的。我朋友的手抖著在4600美元買進，心裡想說，戰爭耶，黃金耶，小學常識耶。結果金價連跌十天，直接摔進技術性熊市，現貨觸及4100美元。沒賺到避險財，反倒成了別人的流動性。後來瑞銀分析師韋恩·戈登跳出來講：「真兇是保證金追繳，大戶為了救股票倉位，被迫賣黃金填虧損黑洞。」

喵的，原來朋友的黃金是幫華爾街穿Brioni西裝的人在救火。

▋「避險延遲」根本是金融業發明來安慰韭菜的

原文把這包裝成「避險延遲」，拿2008年和2020年舉例，說黃金都「先蹲後跳」。聽起來很專業，但誰保證這次一定會跳？：那個「蹲」的過程裡，散戶帳戶早就歸零了。「避險邏輯並未失靈，只是延後生效」翻譯成白話就是：「你現在賠錢很正常，以後會賺回來的。」我相信你，那我的房貸誰幫我繳？原文還酸那些在4600美元止盈的人「錯把財富重組前奏當成曲終人收」。我想問，在4100美元被停損出場的人算什麼？曲終人散時被踩死的觀眾嗎？

▋瑞銀的6,200美元劇本，聽起來像詐騙集團話術

瑞銀把目標價上調到6,200美元，給了三道「結構性引擎」。

第一道是聯準會降息，預計2026年9月前兩次共50個基點。問題是現在3月，戰火燒多久了？金價跌21%了，降息在哪？我的帳戶每天縮水，你跟我說「再等等」？這跟「再給我兩天，錢一定匯回去」有什麼差別？

第二道是各國央行掃貨，波蘭從「30%外匯儲備配置」轉向「700噸實體持有」。央行「價格不敏感」，因為錢不是他們的。但我的錢是我自己的，央行買在4600、4100或3500都是「戰略配置」，對我卻是「要不要繳小孩學費」。這「鐵底」是鐵打的，但我是肉做的。，

第三道是ETF需求創新高，2025年全球衝破5,000噸，2026年初持倉4,171噸。這數字代表一堆散戶被「長期牛市」騙進場，站在山頂吹風。4,171噸裡多少是大戶避險部位，多少是韭菜退休金？瑞銀沒說。

他們還預測農曆新年後「季節性盤整」，年底期中選舉後「微幅修正」至5,900美元。翻譯起來就是：先喊6,200騙你進場，跌了說「微幅修正」，沒跌說「極端上行挑戰7,200」。怎樣都贏，只有散戶輸。

▋那個「黃金防禦手冊」，根本是中產階級死亡筆記本在

原文給30-50歲的建議，我讀完笑出來。實體黃金價差2%到10%成本太重，黃金存摺併入綜所稅沒利息，黃金ETF（00635U）比較好，因為價差獲利屬證交所得，「具備停徵所得稅的絕對稅務紅利」。但他沒講00635U用期貨追蹤，有轉倉成本風險。長期持有會「耗損」，金價漲10%你可能只賺7%。那個「稅務紅利」省下的錢，可能還不夠填轉倉成本的洞。這些細節在「防禦手冊」裡被輕輕帶過。他只告訴你「富人的省錢祕密」，沒說富人根本不买這個。真正的富人買實體金條存蘇黎世或新加坡，不在乎2%價差，買的是「世界毀滅時還能交易的硬資產」。還有「建議配置5%至15%」，「激進型可配少量白銀」。現在誰還敢說自己是激進型投資人？市場上躺的都是他們的屍體。

最後建議「放棄預測最低點，採用定期定額」。這在牛市是聖經，在熊市是詛咒。DCA前提是市場長期向上，但這次真的不一樣呢？你定期定額買的每一筆，都在幫大戶攤平他們4600美元的成本。

▋黃金神話破滅了嗎？金

我不知道。當瑞銀喊6,200、渣打說「保證金追繳」、專家叫你「理性布局」時，我朋友的帳戶正在流血。也許金價終會漲到7,200，也許4,600真的是「鋼鐵底部」。但這「也許」的代價，是無數人在4100被迫出場，是相信「避險天堂」的人發現門票是單程票。原文說：「真正的避險是在所有人恐慌拋售時，你依然擁有理性布局、選擇不賣的專業底氣。」

我想改寫：真正的避險，是當所有人喊「買黃金」時，你有勇氣問：「如果大家都買了，誰來當賣家？」答案可能是你。你就是那個在別人需要流動性時，被迫提供流動性的人。你就是「保證金追繳」故事裡，被追繳的那個保證金。這不是陰謀論，是市場結構。黃金沒破滅，破滅的是你對「避險」的幻想。

我們正在學習與這個破滅共處。每次看到4100美元的成交紀錄，就想起2026年3月的中東戰火，和瑞銀那份信心滿滿的報告。

他們說這是「財富重組」。是啊，我朋友的財富被重組到別人帳戶裡了。



