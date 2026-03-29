【追劇】40年前的災難 提醒了我們放射污染威脅遠比我們想的還要近—《放射危機》

雖然不太可能是刻意，但只能說《放射危機》上線的時間點真的非常耐人尋味；除了近期美伊戰爭導致油價飆升，重啟核電的明確政策轉向，也讓相關議題再度成為台灣社會攻防的焦點。改編自1987年發生的巴西「戈亞尼亞銫-137污染事故」，《放射危機》以五集的長度，帶領觀眾了解整起事件的始末，儘管劇中主題並不是關於核電，卻依舊能夠喚起人們對於放射性物質污染的疑慮。

圖片來源：Netflix

「戈亞尼亞銫-137污染事故」源自於一起醫療廢棄物處理疏失，當地一所癌症診所在喬遷後，並未妥善處理含有放射性物質的醫療器材，導致拾荒業者在非法闖入後將其拆解變賣，間接使其中含有的放射性物質「銫-137」擴散全市造成污染。除了核汙染，劇中也細膩地呈現了地方政治、民眾恐慌與科學理性間的衝突，觀眾也將在劇情的引導下，清楚了解當災難發生時，一切都不會是原本想像的那麼簡單。





不只拆開自己完全不了解的器材，還把會發光的放射性物質當成寶物分送給親友，甚至還有人直接塗在身上，劇中那些受害者的行為，大概會讓很多觀眾直搖頭，甚至覺得他們「無知」。但這些其實都是後見之明，考量這已經是40年前的時空，儘管車諾比事件才剛發生不久，人們對於核能與放射性物質的理解卻依舊有限，這也直接導致當事人在一開始對風險的錯誤認知，還有後續整體社會的過度恐慌。

圖片來源：Netflix

相信有很多人在追劇的過程，會對那些受害者感到不耐煩或反感，因為他們既造成了風險擴散，還在事後處處質疑政府和專家的作法；但對我來說，那正是這部劇好看的關鍵。沒有過多的修飾與「完美受害者」的濾鏡，它如實呈現出這個長期處在社會邊緣的大家族，對公權力與知識份子的不信任，以及在災變發生時，所可能出現的直覺反應。在核汙染的主題下，《放射危機》中其實也隱含著階級與政治的複雜性，並且時刻提醒著觀眾，他們本來就不是該被怪罪的元兇，甚至莫名成為這起事件最大的受害者。

被封印在層層的保護內，只要洩漏就會造成大規模的災難，觀看《放射危機》的過程總會讓人想起在奇幻作品裡常出現的「詛咒之物」，只是這個危害是真實存在，而且它的存在更加普遍，並不是像我們可能以為的，只是存在於幾座核電廠當中。對於這起災難，活在21世紀的我們或許可以用「無知」來劃清界線，但處在假資訊流通如此容易的現代，又有誰能夠保證災難發生時，不會引發更大規模的恐慌呢？



