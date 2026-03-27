2026-03-27 19:00 女子漾／編輯ANDREA
不追會後悔！白宇、章若楠《冬去春來》分集劇情搶先看，超真實北漂追夢引全網共鳴
最近全網熱議的年代情感大劇《冬去春來》大家開追了嗎？這部由《甄嬛傳》名導鄭曉龍操刀，集結白宇、章若楠、林允等高顏值實力派演員的質感神劇，直接把我們拉回充滿煙火氣的90年代北京！白宇為了演活落魄編劇一口氣狂瘦15公斤，章若楠也大膽挑戰素顏上陣，破碎感滿滿的演技絕對會讓你跟著掉眼淚。今天編輯特別幫大家整理了這部劇的劇情介紹與初期分集大綱，保證看完立刻想加入你的追劇清單！
看點滿滿的劇情介紹
故事背景設定在90年代的北京胡同，圍繞著一間名為「冬去春來」的小旅館展開。這裡住著一群來自天南地北、懷抱藝術夢想的北漂青年。有為了劇本四處碰壁的編劇徐勝利(白宇飾)、夢想站上大舞台的歌手莊莊(章若楠飾)、渴望成為女主角的沈冉冉(林允飾)以及才華洋溢的音樂家陶亮亮。
面對交不出房租、被瘋狂退稿、只能接廉價商演的殘酷現實，他們沒有輕易低頭。在寒冷的低谷中，這群年輕人互相取暖，從萍水相逢的陌生人變成比家人還親的摯友，用不認命的倔強譜寫出一首熱血又催淚的青春狂想曲。這部劇不僅有深度，更完美掌握了時代的脈動與細膩情感，深深擊中每一個曾經迷惘的追夢人。
EP1~EP14分集大綱
第1至第4集：夢想很豐滿，現實很骨感
初來乍到的徐勝利帶著手稿來到北京，卻面臨瘋狂被退稿的窘境；溫州女孩莊莊渴望大舞台，卻連錢包都被偷，只能委屈接些婚宴酒席的廉價商演。兩人在「冬去春來」小旅館相遇，從最初因為生活習慣不同而鬧得雞飛狗跳，到後來徐勝利為了保護莊莊被小偷打傷，室友們紛紛挺身而出。在寒冷的低谷中，這群異鄉人終於感受到彼此的溫暖，108號房開始有了家的感覺。
第5至第8集：放下身段，野蠻生長
生存壓力逼得大家不得不向現實低頭。徐勝利連吃泡麵的錢都快沒了，在莊莊的鼓勵下，兩人決定合夥擺地攤賣衣服。莊莊發揮了超強的穿搭天賦與商業頭腦，生意竟然有了起色。另一邊，想當女主角的沈冉冉在劇組跑龍套受盡委屈，音樂學院出身的陶亮亮也只能在街頭吹薩克斯風。大家白天為五斗米折腰，晚上回到天台互相打氣，在泥沼中依然不忘仰望星空。
第9至第11集：危機四伏，患難見真情
生意剛有起色，麻煩卻接踵而來。地攤生意引起了當地混混的眼紅，甚至上門找麻煩。看起來柔弱的莊莊，為了保護大家的心血，居然直接翻桌和黑道老大正面對峙，爆發力十足的模樣讓所有人刮目相看！同時，小旅館也面臨了黑心施工隊企圖強行佔用的危機。室友們這次沒有退縮，大家團結一致抵禦外敵，平時愛吹牛的郭宗寶也在酒局上為了幫忙而鬧出不少心酸的笑話，眾人的羈絆越來越深。
第12至第14集：在挫折中看見曙光
挺過了一連串的風波，徐勝利終於遇到了一位願意看他劇本的貴人，一個小小的機會讓他重新燃起了寫作的狂熱。莊莊也在一次偶然的街頭演唱中，吸引了音樂製作人的目光。沈冉冉和陶亮亮也各自在困境中找到了新的出路。就在大家以為春天終於要來臨時，徐勝利的老家卻傳來了急電，逼著他在親情與夢想之間做出艱難的抉擇。
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