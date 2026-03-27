2026-03-27 18:13 女子漾／編輯周意軒
魏哲鳴《你是遲來的歡喜》太會撩！5部高冷男友系戀愛劇盤點 從禁慾教授到冷面總裁全淪陷
魏哲鳴最近真的讓人一秒入坑！從《你是遲來的歡喜》開始，那種「冷冷的、但其實很會愛」的男友感直接殺瘋全網。這類高冷型男主，表面疏離、內心熾熱，一旦動心就完全淪陷，完全是女生最難招架的類型。這次就幫你整理魏哲鳴「高冷戀愛男友」代表作，一部比一部更撩，看完真的會想叫男友重播台詞。
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《你是遲來的歡喜》：冷面上司×命中註定愛情
《你是遲來的歡喜》：冷面上司×命中註定愛情
由魏哲鳴、鄭合惠子領銜主演的都市愛情劇《你是遲來的歡喜》於3月26日正式開播，改編自晉江文學城同名人氣小說，一上線便憑藉「久別重逢」、「雙向暗戀」與「職場守護」等高甜設定掀起討論。故事從女主在人生低谷中重新站起開始，當她再次遇見早已成為菁英律師的初戀，那段埋藏十年的情感也悄然甦醒，在現實與過往交錯之中，兩人將如何重寫錯過的青春，成為最大看點。
而魏哲鳴此次飾演的角色，更被網友封為「禁慾系天花板」。他以極度克制的情緒詮釋高冷上司，外表疏離、語氣冷靜，卻在細節中不斷流露出壓抑已久的在意與守護。這種「越冷越深情」的反差魅力，讓角色層次更加立體，也成功掀起一波追劇熱潮。
《完美先生和差不多小姐》：冰山教授×軟萌女主
《完美先生和差不多小姐》：冰山教授×軟萌女主
這部可說是魏哲鳴「高冷男友天花板」代表作。他在劇中飾演理性至上的數學教授章斯年，冷靜到近乎沒有情緒起伏，堪稱「人形AI」等級的禁慾系男神。因爺爺病重、時日不多，章斯年為完成「看他成家」的心願，選擇與統計系女學生雲舒（徐若晗飾）展開為期一年的契約婚姻。兩人從各取所需的關係開始，被迫同居，在日常相處中逐漸產生情感，也讓這段原本理性安排的婚姻，慢慢失去控制。
隨著劇情推進，章斯年從不懂愛、抗拒親密關係，到一步步被融化、學會付出與依賴，情感轉折細膩又真實。最終在大結局迎來關鍵抉擇：當契約期限到期，他是否願意打破理性，為愛續約，成為全劇最令人心動的高潮。
《以愛為營》：冷靜商界男×暗潮洶湧戀情
《以愛為營》：冷靜商界男×暗潮洶湧戀情
雖然不是主線男主，但魏哲鳴在《以愛為營》中的存在感依舊強到不容忽視。他飾演的大學副教授喻游，外表斯文沉穩、才華與顏值兼具，是典型理性派精英，情緒內斂卻極具吸引力，一出場就成功圈粉，被網友封為「最強男二」。
劇中他與女主鄭書意（白鹿 飾）因校友關係相識，從欣賞彼此的專業開始，逐漸建立起頻繁往來的互動，甚至被長輩安排成相親對象，讓男主時宴（王鶴棣 飾）瞬間開啟「吃醋模式」。三人之間的關係充滿微妙張力，喻游看似溫和理性，卻在無形中成為最具威脅的「偽情敵」，每次與時宴同框都火花四射。
不過劇情後段也出現反轉，喻游其實另有情感線，與時宴的姪女秦時月（沈羽潔 飾）展開「女追男」的戀愛發展。從成熟冷靜的教授，到被年下直球追愛的對象，角色反差增添不少趣味，也讓觀眾更加期待他最終的情感歸屬。
《賀先生的戀戀不忘》：冷面總裁×療癒系戀愛
《賀先生的戀戀不忘》：冷面總裁×療癒系戀愛
劇中魏哲鳴飾演的賀喬宴，是典型外冷內熱的霸總，對外疏離理性，對內卻藏著細膩溫柔與未癒的傷痕。隨著與女主秦以悅（胡意旋 飾）從契約關係逐漸發展出真實情感，他的情緒也慢慢鬆動，展現出極具反差的深情面。
整體評價則呈現兩極：喜歡的觀眾沉浸在高糖戀愛氛圍，認為「甜就夠了」；但也有不少網友直言劇情過於誇張、套路滿滿。不過不可否認的是，魏哲鳴詮釋的「高冷卻專情」霸總，依舊成功成為全劇最大看點。
《私藏浪漫》：閃婚上司×辦公室秘戀
《私藏浪漫》：閃婚上司×辦公室秘戀
由魏哲鳴搭檔張佳寧主演。劇中他飾演紀昱恒，外表沉穩冷靜、內心卻藏著不為人知的孤獨與壓抑，是典型理性派高冷男。故事從兩人高中同學身份展開，涂筱檸（張佳寧 飾）與紀昱恒多年後重逢，因為同樣對婚姻有迫切需求，選擇理性閃婚。對涂筱檸而言，他是條件完美、可遇不可求的結婚對象；而對紀昱恒來說，她則是照亮自己人生低谷的一束光。
沒想到婚後不久，紀昱恒竟成為涂筱檸的直屬上司，讓這段婚姻從「低調進行」升級為緊張又刺激的辦公室秘戀。在職場與情感交織之下，兩人一邊維持專業距離，一邊悄悄加深感情，甜中帶壓抑的戀愛氛圍，也成為本劇最大看點之一。