2026-03-27 15:51 女子漾／編輯許智捷
IU×邊佑錫宮廷CP太香！Disney+4月片單曝光，《白日提燈》、《賭金》5大強檔必追
四月追劇清單直接升級！Disney+最新片單正式曝光，從古裝虐戀、韓劇宮廷戀，到犯罪驚悚與反烏托邦題材通通有。
這次不只話題卡司齊聚，劇情類型更是全面開炸，《白日提燈》、《21世紀大君夫人》、《賭金》、《證詞》以及《星際大戰：暗影之王》五大強檔接力上線，每一部都很有「追了就停不下來」的潛力。
1.《白日提燈》：人鬼虐戀，迪麗熱巴×陳飛宇宿命開虐
作為本月最早開播的重點劇，《白日提燈》一上線就帶出滿滿話題。故事設定本身就很狠——一個活了四百年、沒有情感的鬼王，遇上一位凡人少年將軍，兩人從敵意到執念，逐步陷入一段注定無法善終的關係。
最吸引人的地方在於，這段愛情從一開始就不是「能不能在一起」，而是「明知道不可能，還是要愛」。角色之間的情緒拉扯極強，既危險又上癮，是那種越虐越想看的類型。
2.《21世紀大君夫人》：IU×邊佑錫宮廷CP，權力與戀愛同步開打
如果說《白日提燈》走極致虐戀，那《21世紀大君夫人》就是帶點甜又帶點權謀的浪漫喜劇。
故事設定在現代君主立憲制的韓國，IU飾演強勢財閥繼承人，與皇室次子邊佑錫因利益結盟，從合作關係一路發展成感情糾葛。這部劇的看點不只是戀愛，而是兩個都很聰明、很有野心的人，在權力與情感之間不斷試探。那種「明明在談合作，卻越來越在意對方」的曖昧感，是整部劇最讓人上頭的地方。
3.《賭金》：朴寶英黑化演出，1500億金塊引爆人性慾望
一直給人清新形象的朴寶英，這次直接顛覆過往，在《賭金》中挑戰慾望與人性的極限。
劇情圍繞一場黃金走私案展開，女主意外捲入巨額金塊運輸，在逃亡過程中不斷被逼到極限。這部劇最刺激的地方在於，它不是單純的犯罪故事，而是在問一個問題——當一個人握有龐大財富時，底線到底會被推到哪裡？角色的選擇與變化，才是整部戲最讓人緊張的關鍵。
4.《證詞》：少女革命翻轉體制，反烏托邦再升級
改編自《使女的故事》續作，《證詞》把故事推進到更殘酷的世界觀。
劇情聚焦兩位少女，在被高度控制的體制中成長，從被迫服從到逐漸產生反抗意識。這不只是個人成長故事，更是一場制度對抗的開端。這部劇的魅力在於壓迫感極強，觀眾會一邊覺得不舒服，一邊又忍不住看下去，因為你會想知道，她們究竟能不能逃出這個世界。
5.《星際大戰：暗影之王》：反派主角回歸，西斯宇宙全面展開
《星際大戰》宇宙再擴展，這次把焦點放在經典反派「魔」身上。
故事設定在複製人戰爭之後，魔試圖重建勢力，並尋找能繼承理念的弟子。這不只是反派故事，而是一段關於復仇、權力與信念的黑暗旅程。對於喜歡星戰宇宙的觀眾來說，這部的看點在於角色深度的挖掘——當反派成為主角，整個世界觀也會跟著翻轉。
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