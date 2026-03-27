2026-03-27 18:30 睿忒
經典的〈Into the Groove〉重新衝上英國榜單！Madonna 老歌跨越40年仍舊擄獲大批聽眾！
Hi there，近期動作頻頻、暗示新專輯即將到來的Madonna，沒想到自己的經典歌曲〈Into the Groove〉(1985) 動作比自己還要快，因為網路名人Gymskin在社群及短影音平台上的帶動，這首已經發行超過40年的歌曲又再次衝上英國官方單曲榜，並且還是第18名的好成績，要知道 Madonna 十多年沒有登上此榜單的前二十了，所以這次實在是非常意外的驚喜，Madonna 也應景在各平台推出了〈Into the Groove〉的數位迷你專輯，包括原版歌曲和其他四種編輯、混音版本，以及同時期的〈Shoo-Bee-Doo〉(1984)。
〈Into the Groove〉一開始是因為 Madonna 主演的電影《Desperately Seeking Susan (神秘約會)》(1985) 而生，並不是專輯的正式主打單曲，雖然之後人氣逐漸上升，但也只是做為同時期專輯主打單曲〈Angel〉(1984) 的 B 面單曲去宣傳，一直到了1985年發行《Like a Virgin》(1984) 的國際重製版本才將〈Into the Groove〉收錄進來，並且因為這首歌的人氣真的頗高，在後續的《You Can Dance》(1987)、《The Immaculate Collection 》(1990)、《Celebration》(2009)、《Finally Enough Love: 50 Number Ones 》(2022) 等幾張精選輯中，都收錄了這首人氣單曲。
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這首經典其實我已經聽過無數次了，但還真的是因為要寫這篇分享文，才去好好地了解當初的發行狀況，然而在這麼輾轉的宣傳之下這首歌都依舊流傳到了現在，並且又再次因為不同原因而引發討論，足見這首歌當初假使作為專輯的主打歌對待，會是多麼地輝煌。而〈Into the Groove〉能夠達到這樣的效果，也拜這首歌非常有當下流行元素所賜，在當年算是十分流行的歌曲，而今在復古風潮當道的催化下又嶄露出了當時的絕代風華。
或許很多人已經聽過這首經典歌曲，也或許有人會跟我一樣被歌曲當中「come on, come on」的這個記憶點所吸引，整首歌帶著這樣略微洗腦的小細節，又被穩定、有力的節奏及旋律承載著，是首很不刻意卻又輕易滲入人心的類型。而我覺得小小可惜的地方是，MV 就是《Desperately Seeking Susan》電影本身的片段拼接而成，雖然和歌曲風格非常地搭，但少了一些特意為歌曲而做的感覺實在讓人感到有些遺憾。
除了永流傳的錄音室版本之前，我極力推薦大家要看看上面這個1985年在《Live Aid》演唱會的現場版本，這是場為了衣索比亞當年饑荒而唱、史上規模最大的慈善演唱會。Madonna 的現場實力在這場演出中被記錄得一覽無遺，也許他的唱功從來都不是被吹捧的重點，但從這場演唱可以看出他在舞曲上的造詣，很輕鬆地就把舞曲詮釋得淋漓盡致，直至今日，這是多少歌手想盡辦法也做不到的啊，看 Madonna 在台上的自如真的讓人忍不住讚嘆啊！
〈Into the Groove〉在近期又重新獲得的關注，應該也對 Madonna 想要為新專輯的的造勢有所助益，距離上一張個人專輯《Madame X》(2019) 的發行已經是七年前的事了，因此最近的大動作也就可以理解他想要好好地宣傳一波，並且他也曾放話下一張專輯會是自己經典專輯《Confessions on a Dance Floor》(2009) 的2.0版本，這也令不少粉絲感到很興奮，這張專輯可說是 Madonna 的職業生涯巔峰之一，如果能夠再次複製會是多麼不可思議的啊！儘管他的作品都像〈Into the Groove〉一樣耐聽，但如果有新歌聽的話又有誰會拒絕呢？
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🎧〈Into the Groove〉官方收聽連結：https://tr.ee/AnlgLJ5TeV
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