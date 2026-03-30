▋七年前的葬禮上，我們都在演一場「懂事」的戲

106年那個冬天，北市洪家姊姊走了。靈堂前，洪姓兄妹忙進忙出，幫陳姓姊夫張羅後事。姊姊留下一百多萬存款，兄妹倆連問都沒問——問什麼？問了多難看？「姊夫是配偶，錢當然歸他」，這句話根本不用說出口，它活在每個親戚的眼神裡，活在「我們家很和睦」的家族敘事中。

七年。整整七年。這筆錢在帳戶裡像被按了靜音，直到113年，陳姓姊夫也走了。偏偏他是榮民、偏偏無後代、偏偏遺產轉由退輔會台北榮服處代管——三個偏偏，讓兄妹倆在處理過程中隨口問了律師一句：「那我們姊姊當年的錢呢？」

律師當場愣住，只回了一句：「你們當年沒分？」

▋原來我們不是「不要」，是「不知道可以要」

這場官司最諷刺的地方在於：洪家兄妹從來不是貪心的人。他們是太懂事了，懂事到把法律常識當成市儈，把主張權利當成撕破臉。結果呢？姊夫當年領走姊姊的存款，扣除喪葬費還剩114萬——這114萬在法律上根本不是「姊夫的錢」，而是「共同持有」的保險箱，姊夫只該拿一半，另一半57萬從一開始就該是兄妹倆的。

退輔會在庭上打的是「人情牌」：姊夫不懂法律啊！他沒有惡意啊！他是為了辦喪事啊！這套邏輯聽起來像杯熱茶，暖手也燙嘴。直到法官一槌敲下——「不當得利」看的是「有沒有法律依據」，不是「你有沒有良心」。姊夫領走超額的錢，就是無法律原因受領。現在退輔會代管，當然得把57萬（兄妹各28萬餘元）吐出來。

官司贏了，錢也要回來了，但七年前的眼淚和七年後的錯愕，能事前避開嗎？

▋配偶到底能拿多少？多數人搞錯的繼承順位

洪家兄妹的遭遇絕對不是特例。多少人還以為「配偶=全拿」？來，算筆帳。我們腦中的繼承地圖，其實是從電視劇和鄰居八卦拼湊出來的，跟民法條文根本長得不一樣。

民法規定配偶拿多少，要看他跟誰分——

有子女？配偶跟子女平分。沒子女、有父母？配偶拿一半，父母分另一半。沒子女、父母也走了？這時候兄弟姊妹才正式上場——配偶拿1/2，剩下1/2由兄弟姊妹均分。洪姊姊正是這種情況：無子女、父母已歿，所以姊夫拿1/2，兄妹倆各拿1/4。114萬餘額的一半是57萬，兩人平分，各28萬餘元。

只有當上面四個順位全部死光光，配偶才能獨吞100%。看到沒？「配偶全拿」是極端例外，不是常態。但我們從小被「夫妻財產共同」的觀念洗腦，以為結婚就是兩人變成一個經濟單位，死亡只是把這個單位轉移給存活的一方。錯了。死亡是分割，不是轉移。

如果姊姊當年有張保單，指定受益人是兄妹，這57萬就不會在帳戶裡睡七年。法定繼承和指定受益人，差別就在「有沒有人開口問對問題」。

▋時間是賊，十年大限一到，57萬直接作廢

洪家兄妹能贏，真的是險勝。姊姊106年過世，他們113年才提告，中間隔了七年。為什麼還能告？因為「繼承回復請求權」有兩道閘門：主觀時效從「你知道被侵害」起算兩年；客觀時效從「繼承開始」起算十年。他們主張去年才「知悉」受損，勉強擠進了主觀時效的縫隙。

但如果姊姊是103年過世呢？十年大限一到，這57萬就永遠作廢了。法律給你的權利，是有保存期限的。

▋我們都在演「懂事」的戲，誰來演「清醒」的人？

洪家兄妹的「不問」，是一種台灣家庭裡最常見的溫柔——怕問錢傷感情，怕計較顯得冷血，怕破壞「家和萬事興」的幻象。但這份溫柔的代價是什麼？是七年後才發現自己曾經「被遺忘」在法律裡，是差點錯過的28萬，是一種遲來的、尷尬的覺醒。

更荒謬的是，如果少了那三個「偏偏」，這對兄妹可能一輩子都不會知道真相。他們的「發現」，是一連串巧合堆疊出來的奇蹟。那其他沒有這些巧合的家庭呢？那些同樣「懂事」、同樣沉默、同樣把權利睡過頭的兄弟姊妹呢？

「姊夫，這筆錢法律上我們也有份，但我們相信妳，妳先處理後事，之後我們再一起找律師談。」——這句話很難開口，但比七年後的官司簡單。

法律從不主動敲門告訴你「該拿錢了」。它只會在法庭上，冷冷地判決誰來、誰走、誰錯過。

這57萬，是七年沉默的利息，也是一堂遲到的法律課。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是法官，但有些想法，想跟你分享。