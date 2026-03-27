2026-03-27 15:26 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》讓人出不來！6部「先婚後愛」神劇推薦，趙露思這部甜到淪陷！
《逐玉》開播後話題狂飆，不少觀眾直呼「越看越出不來」，從利用到動心的情感轉折，也讓「先婚後愛」題材再度掀起追劇熱潮。這類故事沒有一見鐘情，而是在相處中慢慢產生依賴，等意識到時早已離不開彼此，也因此特別讓人上癮。
以下盤點六部同樣以「先婚後愛」為核心的熱門陸劇，每一部都讓人一追停不下來。
「先婚後愛」必追清單1：《寧安如夢》
這部幾乎把「先婚後愛」推到最極端的樣子，故事從女主重生展開，她帶著前世記憶試圖改變命運，卻再次被捲入權力漩渦，與男主的關係從一開始就充滿算計與控制，沒有單純的愛，只有不斷試探與拉扯。
隨著劇情推進，情感逐漸失控，愛開始變成束縛，連靠近都成為一種風險，而這種「明知危險卻離不開」的關係，也正是讓觀眾越看越上癮的關鍵。
「先婚後愛」必追清單2：《與鳳行》
這部的魅力在於「沒有誰是弱者」。女主能打能戰、氣場強勢，男主則冷靜內斂、心思深沉，兩人相遇後不是依附，而是不斷對抗與試探，在你來我往的拉扯中逐漸產生情感。
他們的愛並不溫柔，而是帶著較量與防備，觀眾看的也不只是戀愛，而是兩個人如何在不願低頭的情況下，仍一步步向彼此靠近。
「先婚後愛」必追清單3：《長相思》
如果你喜歡《逐玉》的情感糾結，那《長相思》會讓人更加崩潰。劇中女主在多段關係之間不斷掙扎，每一段感情都帶著不同形式的愛，有的是守護，有的是佔有，也有的是犧牲，沒有一個選擇是輕鬆的，每一步都伴隨著失去。
這部最殘酷的地方在於，不是愛不到，而是「無論選擇誰，都注定會傷害另一個人」。
「先婚後愛」必追清單4：《星漢燦爛》
這部的愛情其實建立在「成長」之上。女主因為從小缺乏關愛，對情感始終保持防備，而男主則是背負責任長大的將軍，習慣把一切扛在自己身上。
兩人的相遇，讓彼此逐漸被改變，從最初的不信任，到慢慢學會依靠對方，從逃避情感到願意正面面對。這段關係不只是戀愛，更像是兩個人在彼此身上學會如何去愛。
「先婚後愛」必追清單5：《長月燼明》
如果你覺得《逐玉》已經夠虐，那這部會直接讓人情緒崩潰。男主與女主的關係從一開始就帶著悲劇底色，愛與恨交織，命運與責任讓兩人一次次錯過。
它的殘酷不只是情節上的虐，而是讓觀眾眼看著角色一步步走向無法回頭的結局，卻無力改變，那種「明知道會心痛，還是停不下來」的感受，正是這部最上癮的地方。
「先婚後愛」必追清單6：《蒼蘭訣》
這部幾乎是「先婚後愛」與「對立轉愛」的經典代表。冷血無情的魔尊與單純天真的少女，來自截然不同的世界，卻因命運產生交集，從一開始的利用關係，到在相處中逐漸影響彼此。
男主在愛裡慢慢學會感受與在意，女主也在這段關係中成長蛻變。這種「被愛改變」的過程，讓整段感情更有層次，也成為許多觀眾入坑這類型作品的起點。
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