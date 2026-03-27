2026-03-27 12:31 女子漾／編輯黃冠婷
許瑋甯全黑造型帥翻！新公司陣容公開，4位女神實力一次看「時間軸製作所」，7座獎含金量超狂
台灣影視圈再迎新勢力。金鐘影后許瑋甯去年低調成立「時間軸製作所」，正式跨足藝人經紀與影視製作，27日首度公開旗下演員陣容，一出手就集結陽靚、李沐、湯詠絮三位實力派女星。四人首度同框拍攝形象照，以全黑造型強勢登場，再加上全員火象星座的巧合設定，被外界封為最強「火女軍團」，話題瞬間炸開。
「時間軸製作所」首波形象照一曝光就引發討論。四人以全黑造型亮相，風格俐落又帶點距離感，展現強烈戲劇張力。許瑋甯更親自參與整體創意、妝髮與動作指導，細節控程度可見一斑。
更巧的是，四位成員全為火象星座——李沐是射手座，其餘三人皆為獅子座，讓這組合不只實力在線，更自帶一種「燃燒型能量」，被網友直呼是近年最有氣勢的女演員團隊。
含金量有多狂？20次入圍＋7座獎打造最強女演員陣容
這支「火女軍團」不只是外型吸睛，實力更是硬到不行。四人累計金鐘、金馬與台北電影獎入圍高達20次，並已拿下7座獎項，堪稱演技戰力天花板。
許瑋甯：金鐘影后，影視雙棲代表
陽靚：台北電影獎影后，擅長深層情感演出
李沐：金鐘女星，作品穩定輸出、角色跨度廣
湯詠絮：新生代黑馬，以《莎莉》入圍金馬與北影
許瑋甯親選隊友！從11年交情到潛力新星全收編
這次陣容並非隨機組合，而是許瑋甯親自挑選的「信任名單」。她與陽靚相識11年，並在《當男人戀愛時》再次合作，認為對方是能把角色放到極致的演員；與李沐則從《誰是被害者》結緣，看著她從青澀逐漸成熟，讚她「心的核心很穩定」；至於最年輕的湯詠絮，首次登上大銀幕便以《莎莉》入圍金馬與北影，潛力備受期待。許瑋甯形容，這些演員的力量來自內在，也正是她最看重的特質。
「沒有對手只有夥伴」成核心理念 打造全新影視團隊文化
相較於傳統競爭思維，許瑋甯替「時間軸製作所」定下截然不同的方向。
她強調：「沒有對手，只有夥伴。」希望團隊成員之間不是競爭，而是彼此支撐、一起前進。她也提到，希望每個人都能遇到真正想演的角色，在沒有壓力的狀態下專心創作。這種以「共好」為核心的經營方式，也被外界視為新世代經紀模式的轉變。
從演員到老闆！許瑋甯坦言：忙到腦子沒有空檔
升格為公司負責人後，許瑋甯的生活節奏完全改變。她目前仍同步拍攝新片《至少還有月光》，一邊衝刺演員事業，一邊管理公司與團隊。她坦言，過去只需要專注自己，如今則要思考整個團隊的發展方向，笑說忙到「腦子沒有空檔」，但也因此感受到全新的挑戰與成長。
新世代女演員全面啟動！3人未來動向備受關注
加入新公司後，三位女演員也迎來事業新階段。李沐表示希望自己「活在當下」，今年將有電影《黑潮》與影集《微醺大飯店1980s》推出，並有新劇計畫準備啟動；陽靚持續透過角色關注社會議題，強調「享受每一刻」；湯詠絮則謙虛表示會持續向前輩學習，穩步累積實力。這支集結經驗與潛力的團隊，被看好成為台灣影視圈下一波關鍵力量。
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