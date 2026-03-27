《逐玉》掀起「強制愛」陸劇浪潮｜黑道犯罪《季雨傾城》、瘋批皇帝短劇《三更雪》

最近由張凌赫、田曦薇主演的愛情古裝陸劇《逐玉》在網路上掀起了很大的討論度，從劇情、台詞到主角間的感情糾葛，都讓觀眾陷入一場《逐玉》風暴中。而劇中愛而不得、霸氣牽制的「強制愛」題材更是備受關注！

「強制愛」意旨權勢地位較高的一方利用強勢手段、情感威脅或物理禁錮，與另一方強行建立戀愛關係。此題材最讓人入迷的點就在於權力不對等的拉扯感、主角的瘋批屬性（越瘋越精彩）以及前面強制、後面追妻火葬場的反差名場面。

這次小編準備了六部「強制愛」的陸劇片單，一起來欣賞演員們如何將瘋批與執念發揮的淋漓盡致、一起感受金絲雀文學的魅力吧！

「 強制愛」陸劇推薦1：《逐玉》





劇情簡介

在動盪亂世中，父母雙亡的屠戶之女「樊長玉」與隱姓埋名、背負血海深仇的落難侯爺「謝征」在風雪中宿命般相遇的故事。

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“我殺豬養你啊”

這是屬於屠戶女—樊長玉最霸氣、最深情的告白！意外在雪地中救了武安侯—謝征，原以為對方只是個沒權沒勢的流民，而說出要靠殺豬養活對方的諾言。

只要我還活著，這輩子你都是我的人

謝征身分暴露後，樊長玉氣得要與他分開，他也氣魄的說出如此霸道的話意圖留住長玉，難怪大家都被《逐玉》的強制愛給迷倒！

圖取自《逐玉》官方微博

而《逐玉》中的副CP「不齊而俞」更是強制愛的代表！因俞淺淺捨身救命，讓齊旻從此墜入癡愛的深淵，想盡辦法也要將俞淺淺留在自己身邊，這樣瘋批的形象在劇中真是讓人又恨又心疼。

圖取自《季雨傾城》官方微博

劇情簡介

在海外瑟隆港，警司養女郝雨以線人身份臥底黑道，成為黑道太子季知節的女友，季知節早已識破郝雨的真實身份，卻並未拆穿，反而在一次次危機中對其暗中守護，郝雨昔日戀人警司周子衡歸來，讓三人陷入情感與使命的多重漩渦，引發在正義、真相和情愛間的衝突，上演了一段情感糾葛的故事。

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在《對我而言危險的他》完美駕馭瘋批霸總形象的樊治欣，「強制愛」根本就是他的舒適圈呢！這次再挑戰既危險又腹黑的黑道太子，但面對心愛的女人卻甘願為其沉淪。外表雖霸氣，但骨子裡卻始終柔軟，再加上想愛卻不能愛的情感拉扯，絕對是《季雨傾城》的一大看點！

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圖取自《金昭玉醉》官方微博

劇情簡介

慘遭暗害的巡天門門主蕭錦玉，意外重生於軟弱眼盲的楚王妃陸昭之身，憑藉自身智勇，攜手名義上的「弟弟」蕭仞，向楚王以及勾搭楚王的堂妹等一眾家人，替陸昭與自己發起復仇…

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周峻緯完全演活了那種看似清冷、實則偏執到骨子裡的少年將軍。他對姐姐的愛，是保護，更是禁錮。對於蕭仞來說，阿姐就是他的全部，是他以命都要保護的存在。這部劇把「偽骨禁忌」和「強制愛」的拉扯感拍到了極致，如果你喜歡「明明想逃，卻被他步步為營困在掌心」的窒息感，這是你一定要入手的片單！

圖取自《金昭玉醉》官方微博

《金昭玉醉》全28集一次看👉點我免費線上看

圖取自《三更雪》官方微博

劇情簡介

禮部尚書之女陸熒熒因家道中落淪為暴君君澈的妃嬪，而後被他誤殺，幸運的是她重生到了一切悲劇發生之前。這一世，陸熒熒發誓要改變命運，為此她找到了仍是罪囚的君澈，買下他利用他幫自己復仇，而君澈確實也有必須隱藏身份的理由，兩人的命運因此緊緊糾纏在一起...

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重生復仇是短劇的經典橋段，但《三更雪》卻不僅淪於經典，而是在經典中闖出自己的一片天！此劇最大的看點就是主角重生後的「攻守交換」，上一世陸熒熒被暴君「強制愛」宛如囚困於鳥籠中，下一世大翻身，由她來奴隸曾經服侍的皇上。





而第一集不到十分鐘就上演瘋批皇帝強制愛，強迫陸熒熒在馬車上公開侍寢！誤殺陸熒熒還不將遺體下葬，堅持將她的軀殼留在身邊（小編嚇瘋），種種偏執的行為先替這部劇的開場投下一個震撼彈，這樣的劇情是不是很好奇後面會如何發展，那就一起來看看鄧孝慈、何藍逗兩人的雙「瘋」對決吧！

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《三更雪》全24集一次看👉點我免費線上看

圖取自《掌中雀》官方微博

劇情簡介

赫連錚深愛繼妹何安然，卻目睹何父囚禁母親致死。五年後赫連錚以督軍身份回歸，他抓捕繼父強娶繼妹為母親復仇。陌雨棠兒時與赫連錚相依為命，卻因赫連錚而瘸了一條腿，多年後重聚，陌雨棠絕美戲妝之後卻藏著刺骨恨意...

推薦指南

有看過「強制愛」陸劇的人一定知道，強制愛的重點就是養眼的身材（誤）就是要有一個霸道腹黑禁欲系的督軍男主！赫連錚為了復仇而強娶妹妹的「偽骨科強制愛」戲碼，完全把禁忌戀的高潮拉到最滿。如果你喜歡重口味民國虐戀，那《掌中雀》絕對是你的不二選擇。

圖取自《掌中雀》官方微博

《掌中雀》全24集一次看👉點我免費線上看

圖取自《一見傾心》官方微博

劇情簡介

旅日十年的沐婉卿帶著母親的骨灰回國安葬，並查明哥哥的死亡真相。在因緣際會下，結識了上海城防長官譚玹霖與越城司令的獨子徐光耀。一段蕩氣迴腸的情愫，也漸漸地三個人之間滋長。

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相比前面五部，《一見傾心》並非標準的金絲雀文學，但仍少不了強取豪奪、手銬禁錮的性張力。陳星旭將軍閥的痞氣與霸道完美拿捏，而張婧儀飾演的沐婉卿，也並非軟弱女子，而是將兩人的關係從強迫轉變為盟友。雖有「強制愛」元素，但更多的是雙強聯手的博弈爽感。若喜歡看兩個高智商男女交戰，這部也是不錯的選擇！

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《一見傾心》全36集一次看👉點我免費線上看



