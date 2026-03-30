2026-03-30 07:34 女子漾／編輯Wendi
《逐玉》張凌赫、田曦薇難分高下？！盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top5，《冬去春來》CP風光入圍！
新春各大強檔陸劇強勢霸榜，從《逐玉》張凌赫、田曦薇「先婚後愛」高甜愛戀，到《冬去春來》白宇、章若楠心懷理想、相伴築夢...，一線男、女神們憑著精湛演技與反差魅力引爆話題，女子漾為大家盤點近期熱度最高的5大熱播陸句角色，快一起來揭曉吧！
盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top5：《冬去春來》徐勝利 / 白宇 飾
《後宮甄嬛傳》鄭曉龍執導的青春勵志新作《冬去春來》，背景為90年代中國北京的時代變遷，以「冬去春來」小旅館為見證，展現北漂青年們追夢的人生里程。《冬去春來》男主角「徐勝利」是勇闖北京力求發展的北漂青年，他每日沉迷撰寫劇本，卻在投稿過程中屢遭退稿，仍減持不懈地持續創作。「徐勝利」扮演者白宇，為貼近角色特意減重，還留起鬍渣，展現出歷經滄桑的一面。
盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top4：《冬去春來》庄庄 / 章若楠 飾
「天選白月光」章若楠近期接演《冬去春來》女主角、來自溫州的北漂歌手「庄庄」在90年代北京追求藝術理想，卻被現實生存困境遭受挫敗，她拒絕前男友「康順銀」（任重 飾）逼婚，為了站上真正舞台的音樂夢全力以赴，但卻面臨替商場開幕、婚宴酒席歌唱、東西南北四處奔走...忙碌辛酸日常，體會到人情冷暖。章若楠在劇中素顏出鏡、挑戰哭戲、苦練北京方言，完美展現出角色真實面，獲得導演鄭曉龍肯定。
盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top3：《逐玉》樊長玉 / 田曦薇 飾
「初戀系女神」田曦薇近期在人氣古裝劇《逐玉》化身為殺豬娘子「樊長玉」，甜美容顏與天生神力形成強烈反差，引爆現象級熱潮。《逐玉》「樊長玉」一角在抖音周榜播放量突破百萬，同時佔據Netflix與愛奇藝雙平台「首位熱度破億」女主角，而田曦薇也憑藉該角撕掉「甜妹」標籤，奪下95後小花中的商業價值攀升最快演員后冠。
盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top2：《家事法庭》沈謝秩 / 龔俊 飾
法治題材陸劇《家事法庭》男主角「沈謝秩」（龔俊飾）出身法學世家，秉持著「法律無情人有情」原則，致力解決婚姻困境、親子矛盾與社會家庭問題，龔俊為了塑造該角色進行專業訓練，透過最高人民法院影視中心指導的家事審判案例苦心研習，細膩詮釋「沈謝秩」從冷面判官到溫情法官的成長轉變，展現主角從青澀到沉穩的人生蛻變。
盤點熱播陸劇角色熱度排行榜Top1：《逐玉》謝征 / 張凌赫 飾
新生代學霸男神張凌赫近期在《逐玉》飾演男主角「謝征」，原為威名赫赫的「武安侯」，在追查舊案時遭人暗算受重傷，隱姓埋名流落民間，被屠戶之女「樊長玉」（田曦薇 飾）拯救，2人意外開啟先婚後愛的深刻情感。「謝征」從前期隱忍守護，到後期轉變為「護妻狂魔」大膽追愛，角色層次豐富，《逐玉》播出後該「謝征」榮登愛奇藝「定檔即破億」角色，張凌赫全平台漲粉400萬，晉升為95後小生當中首位「3平台破萬」（愛奇藝、騰訊及Netflix）男主角。