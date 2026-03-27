盤點《逐玉》8大主演結局+漲粉量！樊長玉、謝征婚育龍鳳胎，齊旻放手俞淺淺網噴淚！

2026-03-27 15:25 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@網劇逐玉
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人氣古裝劇逐玉》近日迎來精彩完結篇！劇中角色命運與演員人氣同步引發熱議，「樊長玉」、「謝征」有情人終成眷屬？「齊旻」與「俞淺淺」虐戀升級？女子漾特別盤點劇中8大主演最終結局漲粉表現，大家趕快來發囉吧！

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===以下內容嚴重劇透，請斟酌觀看===

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量1：齊姝 / 喻鍾黎 飾 漲粉21.1萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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大胤長公主「齊姝」聰慧機敏、智勇雙全，她女扮男裝化名「安旭」進入麓原書院，與書院山長「公孫鄞」漸生情愫，之後因身分曝光被強行帶回宮中，被許配給「李太傅」（王九勝 飾）長孫「李懷安」（任豪 飾），「齊姝」勇敢反抗這段婚約，甚至放下尊貴頭銜、財富權勢，獨自奔向摯愛「公孫鄞」，最終小倆口攜手歸隱河間故里，以萬卷藏書為聘，過上耕讀相伴、不問世事的平凡夫妻生活 。

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量2：李懷安 / 任豪 飾 漲粉27.1萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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「李太傅」（王九勝 飾）之孫「李懷安」性格沉穩睿智，是「謝征」（張齡赫 飾）同門師兄弟兼情敵。最初「李懷安」以校尉身分調查舊案，暗中保護並拯救「樊長玉」，逐漸偷偷地暗戀著對方。後因祖父「李太傅」謀逆失敗，李氏家族遭受重創，「李懷安」雖未直接參與謀反，但為了替家族贖罪，他自請被貶至邊疆，在流放之地受傷瘸腿，《逐玉》大結局中「李懷安」終身未娶，致力教育孤兒、幫助百姓，以此度過餘生。

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量3：俞淺淺 / 孔雪兒 飾 漲粉93.2萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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臨安鎮溢香樓老闆娘「俞淺淺」是紛亂世道中獨立聰穎的商界女強人，也是「樊長玉」（田曦薇 飾）閨蜜，她的真實身分為當朝反派宰相「魏嚴」（嚴屹寬 飾）親生女兒、武安侯「謝征」血親表妹。「俞淺淺」與瘋批皇孫「齊旻」虐戀，2人育有1子「寶兒」，她為保護兒子被迫順從「齊旻」，並低調幫助「樊長玉」與「謝征」，最終成為因兒子登基成為太后。

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量4：齊旻 / 鄧凱 飾 漲粉126.1萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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大胤皇長孫「齊旻」性格腹黑扭曲，他在幼年時遭遇東宮大火，決定隱匿真實身分暗中蟄伏，身世輾轉坎坷。歷經生死成長的「齊旻」找到昔日戀人「俞淺淺」並將她強制禁錮，為了奪嫡不惜傷害無辜、波及親生兒子「寶兒」。最終「齊旻」逼宮太子未果嘗到失敗苦果，在掉下高聳城牆的瞬間，終於放開摯愛「俞淺淺」的手，獨自墜落而死。

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量5：公孫鄞 / 李卿 飾 漲粉130.5萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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麓原書院山長「公孫鄞」學識淵博，也是「謝征」（張凌赫 飾）最倚重的首席謀士，他識破並默許長公主「齊姝」女扮男裝求學，2人在日益相處中逐漸傾心於彼此，卻因彼此身分差距錯失表白時機。「公孫鄞」憑著超群智謀打破「不得入仕」祖訓考中探花，還以現代CPR技術救活受困火場的長公主「齊姝」，最終在政局平定後辭官退隱，與放棄皇位的「齊姝」過著只羨鴛鴦不羨仙的平靜生活。

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量6：隨元青 / 李沐然 飾 漲粉161.4萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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長信王世子「隨元青」行事囂張跋扈，對「樊長玉」恨之入骨不惜血洗村鎮，但重視益氣的他卻將兄長「隋元淮」（鄧凱 飾）敬為大哥。「隨元青」發現「隋元淮」真實身分竟然是隱姓埋名的仇人之子、前朝太子遺孤「齊旻」，更是殺害母親的兇手，最終「隨元青」被「齊旻」以短刀刺向心窩，要求短暫效忠自己的清風寨寨主「十三娘」投奔「樊長玉」，最終在回顧人生跑馬燈後含淚而亡。

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量7：樊長玉 / 田曦薇 飾 漲粉301萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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「樊長玉」立下戰功被封為簪花將軍，完成從屠戶之女到霸氣女將軍的榮光逆襲，最終她與「謝征」為家族平反昭雪，扶持新帝登基後辭官歸隱，重回市井生活，2人育有一對龍鳳胎，「謝征」修繕屋舍飼養百頭猪，「樊長玉」重開樊記豬肉舖，兌現當年承諾。《逐玉》大結局附帶驚喜彩蛋，描繪出沒有瑾州慘案的平行時空，原來「樊長玉」與「謝征」是自幼定下娃娃親的青梅竹馬，兩小無猜，親族和睦，擁有無憂無慮的圓滿人生，與現實波折形成對比。

盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量8：謝征 / 張凌赫 飾 漲粉428.4萬

圖片來源：微博@網劇逐玉
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《逐玉》大結局中，武安侯「謝征」放箭拯救和「魏宣」（高銘辰 飾）母子，「魏宣」以身體為「謝征」擋箭身亡，之後「謝征」與舅舅「魏嚴」（嚴屹寬 飾）在監牢中藉酒把話說開，難逃法網的「魏嚴」最終服下毒酒身亡。「謝征」與「樊長玉」成功地為家族平反，「謝征」辭去攝政王之位，「樊長玉」卸任大將軍，2人重返臨安鎮重開肉舖，實踐「我殺豬養你」誓言，小倆口婚後育有龍鳳胎，直到5年後北境戰火重燃，他們再度披甲上陣，終身保家衛國。

#逐玉 #陸劇 #結局 #角色 #漲粉 #古裝劇 #田曦薇 #張凌赫 #完結篇

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張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

2026-03-16 15:31 女子漾／編輯張念慈
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博

近年陸劇除了古裝權謀、甜寵愛情持續霸屏，古裝女星的顏值與儀態也始終是觀眾熱議焦點。不少人氣小花雖然話題高、作品多，但一換上古裝就容易被說「現代感太重」，少了幾分古韻。不過，也有一些女星只要披上古裝、盤起髮髻，整個人氣質立刻不一樣，甚至被網友直接封為「天選古裝美人」。

從「無網紅感」的王楚然，到被讚像從畫裡走出來的劉亦菲，以下整理出 11位話題度超高的天選古裝女神。有人靠儀態封神，有人靠古典氣質出圈，也有人憑一個角色就成了觀眾心中的古裝代表。

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天選古裝女神1：王楚然

王楚然。圖片來源：微博
王楚然。圖片來源：微博

王楚然是新生代小花裡，古裝儀態最常被稱讚的一位。近年許多95後女星雖然演出古偶作品人氣高，但常被說像「現代人在演古裝」，王楚然卻幾乎沒有這類爭議。

她早年在《將軍在上》、《清平樂》雖然不是主角，但古裝扮相已經擁有很高討論度，尤其《清平樂》裡飾演貴妃時，更被誇「貴氣天成」，無論站姿、坐姿都很有韻味，像從宋代仕女圖裡走出來。近年的《成何體統》、《柳舟記》也進一步強化她的古裝形象，清冷中帶點英氣的氣質，讓不少網友直呼想看她「古裝半永久」。

王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站
王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神2：陳都靈

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

陳都靈因《長月燼明》女二一角爆火後，除了顏值，最常被提及的就是她的古典氣質。她的天鵝頸、挺拔身姿，加上動作舒展自然，讓人有種自帶古裝濾鏡的感覺。

她的成長背景也被認為形塑了這份獨特氣質，從小學鋼琴、家庭環境偏高知，都讓她身上多了一種較少見的書卷感。追完《長月燼明》之後，不少觀眾也認為她不只外型有記憶點，演技同樣進步明顯，從「校園女神」到古裝虐戀角色，眼神戲和哭戲都更細膩。

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

天選古裝女神3：楊紫

《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo
《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo

楊紫的外型其實並不是典型的古典美人，也不是第一眼就驚艷的類型，但她在古裝劇中的角色塑造能力非常強。

從《香蜜沉沉燼如霜》的錦覓、《沉香如屑》的顏淡，到《長相思》的小夭，楊紫幾乎每個古裝角色都擁有很高的代入感。尤其在《長相思》中，她前期以男裝身分「玟小六」登場，表演完全沒有包袱，後期回歸大王姬身份後，虐戀戲份又展現出細膩情緒，因此獲得不少觀眾好評。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

天選古裝女神4：宋祖兒

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站
《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站

宋祖兒被視為95後古裝美人代表之一，從《九州縹緲錄》到《無憂渡》，再到《折腰》的三國風造型，幾乎沒有失手。

更難得的是，宋祖兒不只時裝扮相亮眼，古裝表現更是特別出色。她在《表妹萬福》新造型美出新高度，完全就是從古畫中走出的傾城美人！網友普遍認為，她穿上古裝時會有一種靈動又不失端莊的氣質，既不單薄，也不會太現代。

《折腰》劇照。《折腰》官方微博
《折腰》劇照。《折腰》官方微博

天選古裝女神5：李沁

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

李沁向來被認為是把古典韻味刻在骨子裡的女星。她穿起古裝時體態優雅，既能演霸氣角色，也能駕馭清冷、靈動類型，無論是《慶餘年》、《楚喬傳》這類架空劇，還是《如懿傳》的清宮劇、《新紅樓夢》的古典風，她都能自然切換。

像《如懿傳》中的寒香見，就是典型的清冷孤傲；《新紅樓夢》裡的薛寶釵，則展現出端莊大氣的一面。網友常說她儀態板正得像學過禮儀，而這種不刻意卻很穩的古典感，也正是李沁在古裝劇裡最迷人的地方。

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

天選古裝女神6：楊冪

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

楊冪一直都是許多觀眾心中的古裝美人代表。她的五官明媚，大眼與櫻桃嘴的組合，在古裝造型中顯得特別靈動秀氣，演出的古裝角色至今仍讓人印象深刻。

像是在《仙劍奇俠傳三》中，她飾演古靈精怪的唐雪見，活潑靈動的個性與古裝造型十分契合，彷彿從遊戲角色裡走出來；而在《美人心計》中，她飾演的莫雪鳶則多了一份沉穩與心思，展現出不同層次的角色魅力，後來演出《三生三世十里桃花》的白淺，也再度創造出新的經典角色。

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

天選古裝女神7：趙麗穎

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

趙麗穎常被形容可愛，但其實她在古裝劇裡的美，一直是被低估的。她的圓潤鵝蛋臉非常上鏡，從《花千骨》的小骨，到《知否》的明蘭、《楚喬傳》的楚喬，再到《與鳳行》的沈璃，每部作品的古裝感都不一樣，卻都能成立。

《楚喬傳》裡她是霸氣俠女，《青雲志》則演出古靈精怪的碧瑤，《蜀山戰紀》的玉無心又帶有亦正亦邪的複雜感。她的優勢不只在長相，而是很強的可塑性，讓她能在古裝劇裡不斷切換形象。

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

天選古裝女神8：劉詩詩

劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站
劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站

劉詩詩幾乎是「古裝儀態教科書」的代名詞。她是公認的儀態天花板，因為芭蕾出身，一般明星少有她這樣的身段與體態，一舉一動都顯得特別優雅。

《步步驚心》裡的若曦，是不少觀眾心中的經典；《女醫明妃傳》的談允賢、《一念關山》的任如意，也展現出她能在不同類型古裝角色中切換而不違和。網友形容，看劉詩詩穿古裝，就像看一幅會動的工筆畫。

劉詩詩。圖片來源：微博
劉詩詩。圖片來源：微博

天選古裝女神9：劉亦菲

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

若要說真正的「天選古人」，劉亦菲幾乎是最常被點名的一位。她出道至今演過的古裝劇不論是《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《仙劍奇俠傳》、《夢華錄》幾部作品，卻幾乎部部成經典。

無論是王語嫣的溫婉、趙靈兒的靈動、小龍女的清冷，還是趙盼兒的颯爽，都讓觀眾印象深刻。她本身的長相古典、氣質清冷，常被形容像畫中仙女，甚至有導演直言，劉亦菲只要站在那裡，就已經像古人。

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

天選古裝女神10：白鹿

白鹿。圖片來源：微博
白鹿。圖片來源：微博

白鹿被網友認為是近年深受喜愛的古裝女神之一，從《周生如故》的漼時宜、《長月燼明》的黎蘇蘇，到《寧安如夢》的姜雪寧，都展現出相當強的古裝可塑性。

白鹿幾乎沒有太多被批評的古裝妝造，從《周生如故》到《長月燼明》，再到接下來的《白月梵星》、《臨江仙》和《唐宮奇案》，每次釋出古裝造型時，總能引發討論。

白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站
白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神11：迪麗熱巴

迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站
迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站

迪麗熱巴自從《三生三世十里桃花》白鳳九一角之後，她就逐漸成為不少觀眾心目中的古裝代表人物。

後續《三生三世枕上書》、《長歌行》、《與君初相識》等作品，熱度都相當高。近年迪麗熱巴接連主演時裝劇後，再度接下古裝大劇《慕胥辭》，劇中將飾演美艷鬼王，目前釋出的造型評價也不錯。

迪麗熱巴。圖片來源：中視提供
迪麗熱巴。圖片來源：中視提供

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2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
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最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-20 08:00 廖嘉紅

這則財政部新聞真正震撼的，不是條文，而是與我們預期的落差。

王董在兒子出生時買了多張保單，自己當要保人。

113 年 6 月，為了資產規劃，把要保人改成太太。

當時保單價值準備金 1,000 萬。

因為是＃配偶間贈與：

✔ 不計入贈與總額

✔ 不用繳贈與稅

當下看起來，一切安全落地。

多數人會在這裡下結論—規劃完成了！

---

沒想到， 114 年 11 月，王董過世。

距離保單變更要保人不到 2 年。

依《遺產及贈與稅法》第 15 條規定，死亡前 2 年內贈與給配偶或法定繼承人，必須併回遺產總額課徵遺產稅

而且不是用當初的 1,000 萬，而是死亡當天的時價 1,100 萬。

整筆金額，全數計入遺產總額重新計算。

原本以為完成的安排，在制度眼中，其實還沒真正完成。

------

📌這件事揭露了，傳承規劃最常見的三個錯誤。

1️⃣把「＃免贈與稅」當成「＃免遺產稅」。

配偶間不課贈與稅，只是第一層。

兩年內死亡的拉回條款，是第二層。

如果只看到當下省了多少，卻沒有把時間門檻算進去，那只是做了一半。

2️⃣只做動作，沒有模擬風險。

改要保人、贈與股票、不動產移轉，很多家庭把這些當成完成式。

👉卻很少問：

如果 1 年內發生事情會怎樣？

2 年內呢？

5 年後呢？

傳承規劃不是完成動作，而是預演制度在不同時間點的反應。

3️⃣忽略「時間」是最昂貴的變數。

很多人以為，這類條款只會影響高齡者。

但現實更殘酷的是—風險從來不只屬於高齡。

55 歲，很多人還在事業高峰，還在規劃退休、布局資產、談下一步藍圖。

R姐親身經歷過，前夫 55 歲壯年，一場車禍，人就走了。

我們永遠不知道，明天與意外，誰會先來。

我們也都看過大S的新聞，只因一場流感引發急性肺炎。

------

在大家意想不到的時間點離開。制度不會因為你還年輕、不會因為你看起來強壯、也不會因為你計畫很多年後才退休，就幫你延後那兩年的門檻。

這也是為什麼，傳承規劃越早開始，風險越小。如果所有安排都在高齡才開始，很多制度條款就會變成壓力；但如果在健康、時間充裕時就開始規劃，很多制度限制反而可以變成工具。傳承規劃其實很像種樹。

越早種，越有時間長成大樹；臨時才種，就很難遮風避雨。

📌所以這則新聞真正提醒我們的是：

傳承規劃，不只看身分，還要看時間。不只看當下有沒有課稅，還要看制度會不會在關鍵時刻把它拉回來重算。如果制度還能拉回來，那代表風險還在！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

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廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#遺產稅

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2026-03-23 08:19 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝提供
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知名串流影音平台愛奇藝近期公開4大待播現代甜寵劇，集結林一、虞書欣、田曦薇章若楠…等高顏值男、女神們，引爆觀眾們的熱切期待。從《偷偷藏不住》引領的「南蕪三部曲」最終章《折月亮》、校園雙強純愛戀曲《天才女友》、跨越時空的鐘錶情緣《想把你和時間藏起來》，到熱血勵志的足球追夢羅曼史《燦如繁星》，可說是部部強檔，快跟著女子漾搶先預覽令人怦然心動的必追清單，感受2026年最甜蜜的視覺盛宴吧！

圖片來源：愛奇藝提供
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愛奇藝待播甜寵劇1：《折月亮》

圖片來源：愛奇藝提供
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全新甜寵劇《折月亮》改編自網路作家竹已小說「南蕪三部曲」最終章，前2部作品包含《偷偷藏不住》、《難哄》皆引發現象級熱潮。《折月亮》由《下一站是幸福》、《泡沫之夏》、《月光變奏曲》導演張博昱執導，林一、盧昱曉搭檔演出。

圖片來源：愛奇藝提供
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《折月亮》原著小說講述軟萌可愛的社恐少女「雲厘」（盧昱曉 飾）與心理創傷的天才博士「傅識則」（林一 飾）重逢後互相治癒，經歷勇敢追愛、甜蜜戀愛、分手再重逢，最終破鏡重圓的深刻戀曲。

愛奇藝待播甜寵劇2：《燦如繁星》

圖片來源：愛奇藝提供
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融合青春、熱血、運動風格的甜寵劇《燦如繁星》改編自網路作家長洱連載小說《狹路》，描述心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾）因變故返鄉擔任體育器材保管員，與海外歸國的高冷教練「王法」（陳靖可 飾）聯手重組成績墊底的足球隊，與學生們共同踏上追夢道路。

圖片來源：愛奇藝提供
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外界矚目的全新甜寵劇《燦如繁星》邀請到虞書欣、陳靖可、馬伯騫、謝可寅共同主演，以勵志運動與校園教育為主軸，講述在足球訓練中克服原生家庭創傷、熱血追逐夢想的成長與情感，預計在2026夏季開播。

愛奇藝待播甜寵劇3：《天才女友》

圖片來源：愛奇藝提供
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近期以《逐玉》再創演藝事業巔峰的「初戀系女神」田曦薇，在全新力作《天才女友》化身為智商超群的天才少女「林知夏」，她性格直率、專注學術，與陽光溫柔、傲嬌毒舌的校園學霸「江逾白」（胡一天 飾） 從同桌好友、合作競賽，逐漸譜出青梅竹馬之戀，攜手迎向人生中的每個重大抉擇。

圖片來源：愛奇藝提供
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去年8月開機的青春純愛甜寵劇《天才女友》掀起劇迷們的高度期待，男、女主角「江逾白」和「林知夏」從校園到婚紗的情感發展一路甜翻！伴隨著理科浪漫與溫暖氛圍，巧妙烘托出小倆口勢均力敵的雙強之戀。

愛奇藝待播甜寵劇4：《想把你和時間藏起來》

圖片來源：愛奇藝提供
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去年春季憑著《難哄》人氣大漲的95後小花章若楠在《想見你》導演黃天仁執導的全新都會愛情劇《想把你和時間藏起來》搭檔《神隱》王安宇，2人展開跨越6年的愛情糾葛。女製片人「沈千盞」（章若楠 飾） 與鍾錶修復師「季清和」（王安宇 飾）5年前在漠河相遇，5年後因項目合作重逢，從舊情難忘逐步走向心動復合。

圖片來源：愛奇藝提供
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《想把你和時間藏起來》3月榮獲2026 電視劇品質盛典年度期待劇目，該劇根據網路作家北傾創作同名小說改編，故事背景融入故宮古董鐘表修復、現代影視製作產業，以鐘錶隱喻時光，強調有情人在時空交錯之下的情感羈絆。

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