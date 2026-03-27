2026-03-27 15:25 女子漾／編輯Wendi
盤點《逐玉》8大主演結局+漲粉量！樊長玉、謝征婚育龍鳳胎，齊旻放手俞淺淺網噴淚！
人氣古裝劇《逐玉》近日迎來精彩完結篇！劇中角色命運與演員人氣同步引發熱議，「樊長玉」、「謝征」有情人終成眷屬？「齊旻」與「俞淺淺」虐戀升級？女子漾特別盤點劇中8大主演最終結局與漲粉表現，大家趕快來發囉吧！
===以下內容嚴重劇透，請斟酌觀看===
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量1：齊姝 / 喻鍾黎 飾 漲粉21.1萬
大胤長公主「齊姝」聰慧機敏、智勇雙全，她女扮男裝化名「安旭」進入麓原書院，與書院山長「公孫鄞」漸生情愫，之後因身分曝光被強行帶回宮中，被許配給「李太傅」（王九勝 飾）長孫「李懷安」（任豪 飾），「齊姝」勇敢反抗這段婚約，甚至放下尊貴頭銜、財富權勢，獨自奔向摯愛「公孫鄞」，最終小倆口攜手歸隱河間故里，以萬卷藏書為聘，過上耕讀相伴、不問世事的平凡夫妻生活 。
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量2：李懷安 / 任豪 飾 漲粉27.1萬
「李太傅」（王九勝 飾）之孫「李懷安」性格沉穩睿智，是「謝征」（張齡赫 飾）同門師兄弟兼情敵。最初「李懷安」以校尉身分調查舊案，暗中保護並拯救「樊長玉」，逐漸偷偷地暗戀著對方。後因祖父「李太傅」謀逆失敗，李氏家族遭受重創，「李懷安」雖未直接參與謀反，但為了替家族贖罪，他自請被貶至邊疆，在流放之地受傷瘸腿，《逐玉》大結局中「李懷安」終身未娶，致力教育孤兒、幫助百姓，以此度過餘生。
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量3：俞淺淺 / 孔雪兒 飾 漲粉93.2萬
臨安鎮溢香樓老闆娘「俞淺淺」是紛亂世道中獨立聰穎的商界女強人，也是「樊長玉」（田曦薇 飾）閨蜜，她的真實身分為當朝反派宰相「魏嚴」（嚴屹寬 飾）親生女兒、武安侯「謝征」血親表妹。「俞淺淺」與瘋批皇孫「齊旻」虐戀，2人育有1子「寶兒」，她為保護兒子被迫順從「齊旻」，並低調幫助「樊長玉」與「謝征」，最終成為因兒子登基成為太后。
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量4：齊旻 / 鄧凱 飾 漲粉126.1萬
大胤皇長孫「齊旻」性格腹黑扭曲，他在幼年時遭遇東宮大火，決定隱匿真實身分暗中蟄伏，身世輾轉坎坷。歷經生死成長的「齊旻」找到昔日戀人「俞淺淺」並將她強制禁錮，為了奪嫡不惜傷害無辜、波及親生兒子「寶兒」。最終「齊旻」逼宮太子未果嘗到失敗苦果，在掉下高聳城牆的瞬間，終於放開摯愛「俞淺淺」的手，獨自墜落而死。
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量5：公孫鄞 / 李卿 飾 漲粉130.5萬
麓原書院山長「公孫鄞」學識淵博，也是「謝征」（張凌赫 飾）最倚重的首席謀士，他識破並默許長公主「齊姝」女扮男裝求學，2人在日益相處中逐漸傾心於彼此，卻因彼此身分差距錯失表白時機。「公孫鄞」憑著超群智謀打破「不得入仕」祖訓考中探花，還以現代CPR技術救活受困火場的長公主「齊姝」，最終在政局平定後辭官退隱，與放棄皇位的「齊姝」過著只羨鴛鴦不羨仙的平靜生活。
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量6：隨元青 / 李沐然 飾 漲粉161.4萬
長信王世子「隨元青」行事囂張跋扈，對「樊長玉」恨之入骨不惜血洗村鎮，但重視益氣的他卻將兄長「隋元淮」（鄧凱 飾）敬為大哥。「隨元青」發現「隋元淮」真實身分竟然是隱姓埋名的仇人之子、前朝太子遺孤「齊旻」，更是殺害母親的兇手，最終「隨元青」被「齊旻」以短刀刺向心窩，要求短暫效忠自己的清風寨寨主「十三娘」投奔「樊長玉」，最終在回顧人生跑馬燈後含淚而亡。
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量7：樊長玉 / 田曦薇 飾 漲粉301萬
「樊長玉」立下戰功被封為簪花將軍，完成從屠戶之女到霸氣女將軍的榮光逆襲，最終她與「謝征」為家族平反昭雪，扶持新帝登基後辭官歸隱，重回市井生活，2人育有一對龍鳳胎，「謝征」修繕屋舍飼養百頭猪，「樊長玉」重開樊記豬肉舖，兌現當年承諾。《逐玉》大結局附帶驚喜彩蛋，描繪出沒有瑾州慘案的平行時空，原來「樊長玉」與「謝征」是自幼定下娃娃親的青梅竹馬，兩小無猜，親族和睦，擁有無憂無慮的圓滿人生，與現實波折形成對比。
盤點《逐玉》主演結局+演員漲粉量8：謝征 / 張凌赫 飾 漲粉428.4萬
《逐玉》大結局中，武安侯「謝征」放箭拯救和「魏宣」（高銘辰 飾）母子，「魏宣」以身體為「謝征」擋箭身亡，之後「謝征」與舅舅「魏嚴」（嚴屹寬 飾）在監牢中藉酒把話說開，難逃法網的「魏嚴」最終服下毒酒身亡。「謝征」與「樊長玉」成功地為家族平反，「謝征」辭去攝政王之位，「樊長玉」卸任大將軍，2人重返臨安鎮重開肉舖，實踐「我殺豬養你」誓言，小倆口婚後育有龍鳳胎，直到5年後北境戰火重燃，他們再度披甲上陣，終身保家衛國。