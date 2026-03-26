2026-03-26 18:21 司徒建銘
導演徐欣羨、台灣演員韓寧、陳孟琪、及澳門新秀劉漪琳 跨海譜寫女性戀曲 「女孩不平凡」
被譽為年度華人GL浪漫代表作，由澳門導演徐欣羨執導，由台、港、澳三地聯合製作的電影《女孩不平凡》，今日於台北舉辦記者茶敘與電影首映禮。本片細膩勾勒女性從 17 歲的青澀、22 歲的迷惘到 30 歲的成熟，三段式的人生跨度不僅是一部女性成長史，更深刻描繪了女性在愛裡的各種姿態。
下午記者茶敘由監製 陳斯婷，導演徐欣羨領軍，主演韓寧、陳孟琪與澳門演員劉漪琳共同出席。針對片中橫跨三個世代、由不同演員詮釋同一角色的挑戰，導演在記者會中分享，她挑選演員時並非以「外表相似」為主要目標，而是一種「倔強」的特質。而這次《女孩不平凡》繼《骨妹》後再度合作廖子妤、余香凝及劉漪琳，這些班底彼此間感情都很好，尤其是廖子妤與余香凝兩人的私交相當好，很多互動都是來自即興，讓戲更充滿了生活感。余香凝主演的台灣電影《雙囍》前陣子也上映了，導演也會跑去該片的宣傳看板下與她拍照，看到自己曾經合作的夥伴們如今都成為能獨當一面的演員，身為導演的她也十分開心。
與鄧濤一起合演22歲階段的台灣新秀韓寧，是《女孩不平凡》中的「台灣代表」之一，並且與鄧濤有很多「親密動作戲」。韓寧說，自己跟鄧濤其實都是內向的「I人」，劇組為了讓她們培養感情，還特別安排他們一起去露營。不過，真正讓她們打破自我防衛、接納彼此的其實是劇組所安排的親密指導，不但所有的親密動作都經過事前排練，所有的親密戲其實都跟動作戲一樣精密計算，除此之外，還對外在環境及身體衣著上做了適當的防護，讓她們可以安心的把自己交給角色，用這些親密的動作代替台詞來表現。
另一名台灣代表陳孟琪在戲中飾演與韓寧敵對的小三，現實中她們兩人與鄧濤私下一起去吃過蛋包飯，但由於都在聊表演的事情，其實彼此之間有種「尷尬感」，卻意外的加強了兩人敵對的情緒，可以說是意外中的驚喜。陳孟琪身為影后張鈞甯簽下的首位藝人，陳孟琪坦言為了精準捕捉女同志的情感，私下做了極多研究，試圖將那份細膩且深沉的愛表現得不落俗套。首部電影作品便能參與台港澳合作，更因本片踏上釜山電影節紅毯，陳孟琪感性表示這是一份最好的禮物，也期許未來能持續挑戰更具層次的表演。
來自澳門的演員劉漪琳，也是徐欣羨導演的老班底。這次她演出的是發生在澳門的20歲初戀對象，與她對戲的是年僅20歲的澳門演員許恩怡，她們兩人都是性格外向的的大E人，導演笑稱澳門組最充滿活力朝氣。劉漪琳在戲中有個很關鍵的「摸頭髮」動作，其實來自於她本人的「慾望」——因為覺得許恩怡太可愛了，於是就跟導演提說，能不能讓自己摸摸她的頭髮，導演沒有反對，而這個互動也成了這個階段的關鍵戲。
《女孩不平凡》不僅是一部關於女女戀的浪漫之作，更是一部道盡戀愛中女人心事、跨越疆域限制的女性情感浪漫作品。雖然討論的情感真摯深刻，但卻是一個觀影上能夠很放鬆的作品，或許這來自整個劇組彼此間的熟悉與信任，進而讓每一場戲都都能完美呈現，帶領觀眾重新定義成長與愛情的模樣。
《女孩不平凡》將於3/27全台上映，喜歡探索GL愛情的觀眾朋友，千萬不要錯過。
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