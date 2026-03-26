2026-03-26 18:54 女子漾／編輯張念慈
誰才是張凌赫天選女主？9組CP從《逐玉》田曦薇甜寵到《寧安如夢》白鹿瘋批一次看
《逐玉》開播後討論度持續飆升，張凌赫與田曦薇的「戎馬CP」幾乎洗版各大社群，從體型差、性格反差到情緒張力，都讓觀眾嗑到停不下來。也因為這波熱度，網友開始重新盤點：張凌赫一路走來搭檔過的女主角，到底誰才是真正的「天選女主」？
從校園甜寵、仙俠白月光，到權謀瘋批、亂世虐戀，張凌赫的CP幾乎涵蓋所有戀愛類型。這篇就用「角色設定＋劇情關係＋情緒張力」帶你一次看懂，9組最具代表性的CP魅力。
文章目錄
- 《逐玉》田曦薇｜從假夫妻到命定戀人，最上頭的甜虐拉扯
- 《寧安如夢》白鹿｜瘋批帝師×重生女主，最極致的情緒對撞
- 《雲之羽》虞書欣｜刺客與公子，愛在謊言裡發酵
- 《度華年》趙今麥｜重生夫妻，從相看兩厭到再次相愛
- 《蒼蘭訣》虞書欣｜白月光長珩，最意難平的深情
- 《少女大人》陳瑤｜探案搭檔，最順暢的雙強互動
- 《愛你》徐若晗｜療癒系愛情，把心動放進日常
- 《四海重明》景甜｜仙俠宿命戀，顏值與氛圍雙在線
- 《歸鸞》林允（待播）｜亂世梟雄×亡國翁主，最危險的愛情關係
《逐玉》田曦薇｜從假夫妻到命定戀人，最上頭的甜虐拉扯
近期最火的一對，毫無懸念就是《逐玉》「謝征×樊長玉」。田曦薇飾演的樊長玉，是能殺豬、能扛家的市井女子，性格潑辣又真誠；張凌赫的謝征則是落難侯爺，外表病弱、實則心機深沉，典型「白切黑」角色。
兩人從利益結盟的假夫妻開始，在逃亡與危機中逐漸建立情感。這段關係的好嗑之處在於不是一見鍾情，而是在生死之間慢慢愛上對方。尤其多場親密戲與對峙戲交錯，讓這段愛情帶著危險感與依賴感，也讓觀眾一邊吐槽劇情，一邊瘋狂上頭。
《寧安如夢》白鹿｜瘋批帝師×重生女主，最極致的情緒對撞
如果說《逐玉》是上頭，那《寧安如夢》就是讓人心痛到出不來。
白鹿飾演的姜雪寧，是帶著前世記憶重生的女人，理智又帶罪感；張凌赫的謝危則是冷血理性的帝師，愛得克制卻偏執。
兩人的關係不是單純愛情，而是「控制與反抗」的對抗。謝危的愛帶著佔有，姜雪寧的靠近帶著防備，這種拉扯讓每一場對手戲都像心理戰。也因此這對CP被封為「瘋批天花板」，不甜卻讓人戒不掉。
《雲之羽》虞書欣｜刺客與公子，愛在謊言裡發酵
虞書欣飾演刺客雲為衫，為任務潛入宮門；張凌赫飾演宮子羽，從叛逆公子成長為門主。
這段感情從一開始就建立在欺騙之上。她接近他，是為了任務；他相信她，卻不知道真相。也正因如此，每一次心動都帶著風險，讓整段關係充滿張力。這種「明知不該愛卻還是愛了」的設定，讓這對CP越看越有後勁。
《度華年》趙今麥｜重生夫妻，從相看兩厭到再次相愛
與一般戀愛劇不同，《度華年》一開始就是一段破裂的婚姻。趙今麥飾演長公主李蓉，張凌赫飾演宰相裴文宣，兩人在前世因誤會與權力鬥爭走向決裂，重生後再次相遇。
這一次，他們不是戀人，而是帶著過去記憶的「前任夫妻」。從互相試探到重新建立信任，這段關係更像修復，而不是開始。情感層次相對成熟，也讓這對CP有種不同於甜寵劇的耐看感。
《蒼蘭訣》虞書欣｜白月光長珩，最意難平的深情
雖然不是官配，但長珩仙君幾乎是張凌赫最經典的角色之一。
他深愛虞書欣飾演的小蘭花，卻始終錯過；選擇守護，卻從未被選擇，這種「從頭輸到尾」的深情，反而讓觀眾更加心疼，也讓不少人直呼：這才是真正的白月光。
《少女大人》陳瑤｜探案搭檔，最順暢的雙強互動
陳瑤飾演女扮男裝的蘇瓷，為查滅門案隱姓埋名；張凌赫飾演聰明冷靜的裴昭。
兩人從查案搭檔開始，逐漸建立情感。沒有過多誤會與拖戲，節奏明快，是少數「不狗血也能好嗑」的CP，屬於越看越順、越看越舒服的類型。
《愛你》徐若晗｜療癒系愛情，把心動放進日常
張凌赫飾演溫潤中醫，徐若晗則是帶著傷的職場女性。
這段關係沒有強烈衝突，而是透過日常慢慢靠近。比起戲劇張力，更偏向現實感與陪伴感，是一種安靜卻長久的心動。
《四海重明》景甜｜仙俠宿命戀，顏值與氛圍雙在線
景甜與張凌赫的組合，光是同框就已經很有說服力。
兩人走典型仙俠「命運羈絆」路線，有愛、有虐、有轉世。雖然劇情偏套路，但畫面質感與角色氛圍，仍讓不少觀眾願意買單。
《歸鸞》林允（待播）｜亂世梟雄×亡國翁主，最危險的愛情關係
尚未播出的《歸鸞》，已因設定引發討論。張凌赫飾演從市井崛起的梟雄蕭厲，林允則是背負國仇的亡國翁主溫瑜。
兩人從互相利用開始，隨著權力上升，感情也逐漸變質。這種「愛與權力並行」的關係，很可能成為下一對高討論CP。
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