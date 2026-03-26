TWICE演唱會走不出來？10大反差萌名場面回顧，ONCE必收藏！圖片來源：IG @twicetagram

TWICE 的可愛名場面，除了舞台上甜美可愛、精準到位的表情管理與舞台魅力之外，更多時候來自鏡頭之外的日常瞬間。無論是在綜藝節目中毫不做作的打鬧、吐槽與即興反應，粉絲見面會上成員彼此照顧、自然流露的親密互動，又或是 MV 幕後花絮裡不經意露出的笑場與真性情，這些片段都讓人看見她們最真實、最貼近生活的一面。

正是這些沒有過度包裝的可愛，勾勒出九位成員截然不同卻彼此契合的個人特質，也讓 ONCE 們在反覆回看時，依然能感受到溫度與陪伴感，成為在忙碌生活中反覆療癒人心的珍貴收藏。

電力指數爆表的撒嬌三行詩！

TWICE 曾在《Running Man》節目中，與主持群展開趣味十足的「撒嬌三行詩」對決，其中娜璉的表現堪稱經典名場面。她以「能力者」金鐘國的姓名作為字首，即興作詩：「好想吃泡菜炒飯，想和鐘國一起吃，咕咕嘎嘎！」巧妙結合韓語發音梗與滿滿撒嬌語氣，不只展現機智反應，更把可愛值瞬間拉到最高點。突如其來的直球攻勢，讓一向以強勢形象著稱的金鐘國當場破防，露出罕見的害羞反應，也成功引爆全場笑聲。這段畫面至今仍被粉絲反覆回顧，成為 TWICE 綜藝感與娜璉個人魅力完美結合的代表性瞬間之一。

賣可愛的橘子遊戲！

韓國向來有各式各樣充滿創意的喝酒遊戲與團康活動，而 TWICE 在 2021 年新年全員集合時，就曾挑戰經典的「橘子遊戲」，留下讓粉絲至今仍津津樂道的爆笑名場面。遊戲規則原本相當單純，只要比前一位成員比劃出「更大顆的橘子」即可，但一到了 TWICE 手上，立刻被玩出完全失控的效果。成員們紛紛突破想像極限，把動作越做越誇張，氣氛瞬間從比大小變成比創意。尤其是 MINA，竟然直接手腳並用「滾橘子」，將原本正經的團康遊戲硬生生升級成綜藝橋段，笑點密集到讓人來不及反應。這段畫面不只展現 TWICE 放得開的綜藝感，也讓粉絲一再重播，在歡笑中感受到九位成員自然流露的默契與可愛魅力。

撒嬌橋段不能錯過的「起司飯捲」

成員 Sana 的撒嬌功力向來穩定發揮，被公認是 TWICE 的「可愛製造機」之一，而她最具代表性的名場面，莫過於在韓綜《認識的哥哥》中戴著耳機進行猜詞遊戲的那一刻。當她用甜到不行的語氣說出「Cheese～ Kimbap！（起司飯糰）」時，不只發音可愛、表情滿分，連語調的起伏都精準踩中觀眾的心臟，瞬間讓全場融化。這段畫面播出後立刻在社群平台上瘋傳，被粉絲暱稱為「起司飯捲撒嬌」，成為反覆被剪輯、轉傳的經典片段。也正是這種毫不費力、卻自然流露的撒嬌魅力，讓 Sana 的可愛形象深深烙印在大眾心中，成為提到 TWICE 就無法忽略的關鍵存在。

逗得全場哈哈大笑的滑壘

成員多賢於 2017 年受邀擔任韓職 LG 雙子隊的開球嘉賓，原本備受期待的開球時刻，卻因突如其來的大雨導致比賽被迫延賽。就在氣氛略顯掃興之際，多賢展現出令人佩服的臨場反應與滿滿綜藝魂，主動化被動為主動，即興上演一段「雨天滑壘秀」來回應現場觀眾。她毫不做作地在濕滑的場地上完成逗趣滑壘，誇張又真誠的動作瞬間引爆全場笑聲，不僅成功緩解延賽帶來的失落情緒，也讓現場氣氛重新升溫。這個意外誕生的名場面，不只體現了多賢親和、放得開的個人魅力，更展現她作為偶像的專業態度與娛樂精神，至今仍被粉絲視為最具代表性的可愛瞬間之一。

赫赫有名的「多賢老鷹舞」

TWICE 成員多賢在 JYP 娛樂內部一直以獨特又毫無包袱的舞風聞名，甚至被戲稱為「JYP 最會跳亂舞的藝人」。其中最具代表性的，莫過於她曾跟著莊嚴的讚美詩節奏，即興跳出風格極度反差的「老鷹舞」，誇張的肢體擺動與一本正經的表情形成強烈對比，瞬間擊中笑點。這段影片曝光後迅速在網路上瘋傳，多賢也因此獲得「老鷹女」的可愛綽號，成為粉絲心中的傳說級名場面。就連一向見多識廣的老闆朴軫永都忍不住當場笑到失守，足見這段舞蹈的魔性程度。也正是這種敢玩、敢醜、毫不顧形象的綜藝感，讓多賢在清新偶像形象之外，多了一層強烈反差魅力，成為 TWICE 中無可取代的氣氛製造機。 [約 1 分 04 秒開始]

冰塊安可超瘋狂！

TWICE 一向以「玩遊戲不留情、搞笑毫無包袱」著稱，而她們在《Music Bank》上履行的「吃冰塊唱歌」公約，更是經典中的經典。成員們毫不遲疑地把冰塊直接塞進嘴裡，一開口唱歌立刻發音失控、表情管理全面崩壞，原本正經又帥氣的舞台瞬間變成大型綜藝現場。有人邊唱邊抖、有人努力忍住冰冷卻失敗，全員呈現出徹底放飛的狀態，逗得台下粉絲笑聲不斷。這種為了完成任務而不顧形象、全力以赴的態度，正是 TWICE 最迷人的地方之一，也再次證明她們不只是舞台上的頂級女團，更是能把任何場合都變成名場面的綜藝王者。

Momo 玩心大發扮女鬼

在一次 V LIVE 直播中，正專心與粉絲互動的娜璉，完全沒料到身後正醞釀著一場惡作劇。Momo 玩心大起，突然打開手機手電筒照著自己的臉，瞬間變身成又可怕又可愛的「女鬼」，對娜璉發動突襲。毫無防備的娜璉當場被嚇到失聲尖叫、表情管理全面崩潰，真實反應毫無修飾，瞬間成為經典名場面。這段畫面不只引發成員與粉絲的一片爆笑，也完美展現 TWICE 私下相處時自然又幼稚的默契與感情，讓人再次感受到她們日常互動所散發出的療癒魅力。

打哈欠的不做作反應萌翻網友

子瑜曾在一次電台節目錄影中，不小心打出了一個「超大哈欠」，當下略顯無措，但立刻回過神，迅速閉上嘴巴，並露出一臉害羞又不好意思的表情。這可愛反應正巧被定延和 Momo 目擊，兩人的反應也讓現場氣氛瞬間爆笑。這段小小失誤卻意外展現了子瑜真實、自然的萌感，網友看到後紛紛留言稱讚「超可愛」、「完全不做作」，同時也關心她的工作量與休息狀況。這樣的瞬間，不僅凸顯了子瑜的自然魅力，也成為粉絲們津津樂道、反覆回味的療癒名場面。

子瑜射箭一箭入心

TWICE 成員子瑜憑藉出眾的外型與氣質，多次被網友封為「全球第一美」，而她在《偶像運動會》上的表現更是讓粉絲對她的多才多藝驚嘆不已。在射箭項目中，子瑜展現出過人的專注力與穩定度，多次連續命中高分，精準又優雅。最令人印象深刻的一次，是她拉弓時弓弦不巧擦到髮絲，伴隨著她秀髮輕揚的空靈畫面，整個瞬間美得宛如電影場景，瞬間迷倒全場觀眾與鏡頭前的粉絲。這股氣質與魅力不僅捕獲粉絲的心，甚至連《雷神索爾 4》導演都被圈粉，足見子瑜不只在舞台上光芒四射，在任何場合都能散發出無可擋的個人魅力，成為 TWICE 中最令人難以忽視的存在之一。

可愛又洗腦的《TWICE 頌》

TWICE 曾推出超洗腦的《TWICE 頌》，這首歌近期也成為演唱會上的必唱曲目，帶動全場氣氛爆棚。旋律輕快上口，歌詞設計更是充滿巧思：巧妙地將每位成員的名字與她們的經典歌曲名稱結合韓文諧音，創造出一語雙關的趣味效果，不僅讓粉絲會心一笑，也讓新聽眾迅速熟悉九位成員的特色。再加上成員們配合歌詞做出的可愛撒嬌動作，整個表演既活潑又充滿互動感，展現了 TWICE 不只是唱功與舞台魅力出色，更擁有讓人瞬間融入、感受到團體獨特魅力的娛樂魔力。

TWICE 的可愛魅力，不只是舞台上甜美笑容或綜藝感十足的瞬間，更來自她們十年如一日、緊密無比的「團魂」。正是這份彼此扶持、默契滿滿的情誼，讓她們在激烈的 K-POP 競爭中穩坐大勢女團的寶座，成為無可取代的存在。願 TWICE 能以同樣的熱情與團結，持續書寫下一個十年的輝煌篇章，將更多歡笑、感動與可愛傳遞給全世界的 ONCE。

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