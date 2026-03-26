2026-03-26 16:59 女子漾／編輯王廷羽
KKBOX風雲榜卡司太豪華！BLACKPINK全員上榜＋吳建豪回歸，6/13小巨蛋登場
今年夏天最讓人期待的音樂盛會，終於敲定啦！第 21 屆 KKBOX 風雲榜確定要在 6 月 13 日嗨翻台北小巨蛋。這次不只公開了年度百大風雲歌手，還同步揭曉了超華麗的主持人和首波卡司。光是看到睽違 14 年再度攻蛋的吳建豪，還有第三度接下主持棒的黃偉晉，再加上 BLACKPINK 四位成員與團體全數入榜的超狂紀錄，消息一出就讓大家討論度破表。這篇一起搶先了解KKBOX風雲榜懶人包！
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拆開音樂盲盒，每一首都是未知驚喜
拆開音樂盲盒，每一首都是未知驚喜
今年的主題「此刻，未來 Being the future」超級貼切，現在大家聽歌的習慣真的變了很多，以前可能都緊盯著排行榜，現在反而更喜歡跟著當下的心情、情境或是平台的演算法來探索新歌。
這次的主視覺特別用了「音樂盲盒」的概念，完美詮釋了那種點開未知歌曲、期待下一秒會不會被旋律擊中的驚喜感。在串流時代，音樂不再被單一風格綁架，反而是充滿流動與無限可能的。
吳建豪睽違 14 年重返小巨蛋！號召全場齊跳奪命三搖
吳建豪睽違 14 年重返小巨蛋！號召全場齊跳奪命三搖
說到今年最大的驚喜，絕對是吳建豪的回歸！距離他上次站上小巨蛋已經是 2012 年的事了，這次他不僅接下風雲大使的重任，更是第一次登上 KKBOX 風雲榜的舞台，等於是把他今年在台灣最重要的一場演出獻給了大家。
他也透露會帶來新專輯的精彩演出，讓大家看看他對音樂的熱情有多純粹，除此之外，他還預告要重現超洗腦的「奪命三搖」舞步，甚至貼心傳授口訣要大家先在家練習。想像一下到時候小巨蛋萬人一起跟著搖擺的畫面，絕對會是今年最經典的震撼場面。
黃偉晉三度接掌主持棒，坦言首戰小巨蛋壓力山大
黃偉晉三度接掌主持棒，坦言首戰小巨蛋壓力山大
第三次拿下主持麥克風的黃偉晉，這次的心情可是大不同，首度單挑小巨蛋這種萬人等級的場地，他超誠實地說，光用想的就緊張到手發麻，絕對是出道以來的最大考驗！不過他也給自己訂了小目標，希望能發揮他自帶的幽默感，讓現場氣氛輕鬆自在，也讓上台的歌手們能展現出最有人味、最可愛的一面。最近剛過完生日的他，也偷偷許願要催生出音樂新生命，看來新專輯是真的有譜了，粉絲們可以好好期待一下。
百大風雲歌手揭曉！BLACKPINK 全員入榜
百大風雲歌手揭曉！BLACKPINK 全員入榜
每年的百大風雲歌手名單總是大家關注的焦點！今年最狂的絕對是 BLACKPINK，不只團體成績亮眼，JENNIE、JISOO、ROSÉ、LISA 四個人的個人作品也全數殺進榜單，完美展現了現在樂壇中「單飛一樣紅、合體更無敵」的趨勢，現在聽音樂真的很容易因為一首 Solo 曲被圈粉，接著就把整個團體的歌都聽過一遍。
當然，這份榜單還有 G-DRAGON、Doja Cat、Taylor Swift、米津玄師等國際級大咖，橫跨了華語、K-POP、J-POP 和西洋音樂，大家可以找找看喜歡的歌手有沒有上榜～
搶票也要講策略！4 月中準備手刀搶限量禮包
搶票也要講策略！4 月中準備手刀搶限量禮包
如果你也想親自走進現場，感受這場一年一度的音樂派對，今年的索票規則一定要先看清楚！這次採取兩階段開放，第一階段將於4月15日登場，推出限量的「未來禮包」，內容包含KKBOX個人年方案與專屬周邊，只要成功購買，就能直接保證入場資格；如果錯過這一波，也不用太焦慮，4月22日還有第二階段，透過官方網站開放索票。
第 21 屆 KKBOX 風雲榜時間：2026 / 06 / 13 (六) 18:00 - 21:30
地點：臺北小巨蛋
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