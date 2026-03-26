Netflix 2026年4月新片單一次看！《乩身》、《獵犬2》、《怒嗆人生2》到《怪奇物語》動畫版 追劇清單先存起來。圖片來源：Netflix提供

2026年4月的Netflix片單，光看陣容就很難不心動。這個月不只台灣原創奇幻民俗動作影集《乩身》正式登場，還有《獵犬：第2季》、《怒嗆人生：第2季》、《愛你的凱蒂：第3季》等人氣續作接力上線，從韓劇、日劇、動畫、紀錄片到直播賽事，幾乎把不同族群的追劇需求一次補滿。

圖片來源：Netflix提供

如果你已經開始煩惱4月到底要先追哪一部，這篇就幫你把Netflix 2026年4月新上架重點整理好，從強檔話題作到其他上架內容一次看懂。

1.《乩身》4月2日上線

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4月最有台灣話題度的作品，絕對少不了《乩身》。這部Netflix原創奇幻民俗動作影集改編自同名人氣漫畫與小說，把台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事結合在一起，打造出很少見的「東方驅魔神探」世界觀。

由柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等人主演，故事聚焦在因過往罪疚而成為三太子乩身的韓杰，隨著一樁樁靈異案件展開，也一步步逼近宿命與信仰的核心。

2.《冰之城牆》4月2日上線

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《冰之城牆》走的是青春群像路線，故事圍繞孤僻內向、總是築起情感高牆的冰川小雪展開。她與青梅竹馬安曇美姫、主動靠近她的雨宮湊，以及隨性的籃球少年陽太，共同展開一段時而尷尬、時而溫暖的校園生活。

這部看點不在高張力衝突，而在青春期那些說不清的心事與關係變化。

3.《九條的大罪》4月2日上線

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喜歡法律、犯罪與灰色地帶題材的人，4月可以鎖定《九條的大罪》。故事主角九條間人是一名專接半黑道、前科犯等棘手案件的律師，他不受道德與常規束縛的辦案方式，也讓新加入事務所的菁英律師烏丸真司大受衝擊。

這部的吸引力就在於，它不是單純講正義戰勝邪惡，而是不斷拋出疑問：九條到底是惡德律師，還是另一種形式的正義執行者？

4.《愛你的凱蒂：第3季》4月2日上線

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《愛你的凱蒂》來到第3季，凱蒂準備迎接在首爾私校的最後一年，除了想和朋友留下美好回憶，也想重新整理與家人的連結，同時釐清自己與民豪的關係。

不過高三生活本來就夠混亂，戀情升溫、祕密浮現、內心不安同步發酵，也讓這一季依舊少不了青春校園劇最讓人著迷的曖昧、誤會與成長。

5.《獵犬：第2季》4月3日上線

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《獵犬》第二季將戰場再升級。建優與偶真成功瓦解高利貸集團後，這次要面對的是由金錢與暴力操控的全球化地下拳擊聯盟。

改編自韓國同名網路漫畫的《獵犬》，本來就以拳拳到肉的動作戲與兄弟情受到觀眾喜愛，第二季延續高燃調性，預計會是4月的韓劇動作重點檔。

6.《Sheng Wang：人生就是這樣紫》4月7日上線

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脫口秀觀眾4月也有新內容可追。Sheng Wang帶來第二部Netflix單口喜劇特輯《Sheng Wang：人生就是這樣紫》，從日常生活取材，聊大人的煩惱、食物、家中怪事，以及生活中那些看似平凡卻荒謬的瞬間。

這類型節目最迷人的地方，就是一本正經講出最不正經的觀察，很適合拿來輕鬆配飯看。

7.《失策兄妹幫》4月9日上線

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由丹李維打造的《失策兄妹幫》，是一部帶有大膽喜劇風格的犯罪驚悚劇。故事講述一對沒什麼本事、又總是陰錯陽差把事情搞砸的兄妹，原本只是為了垂死祖母鋌而走險偷東西，沒想到卻直接跌進組織犯罪世界。

這種「越笨越捲入更大麻煩」的設定，讓整部劇既有犯罪張力，也有黑色喜劇的荒謬感。

8.《狂鯊風暴》4月10日上線

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喜歡災難片的人，4月可以看《狂鯊風暴》。當五級颶風重創沿海小鎮，水位上升的同時，飢餓鯊魚群也跟著襲來，整個小鎮瞬間變成雙重災難現場。

這部由《千萬別抬頭》製作人亞當麥凱參與製作，主打就是高壓求生與災難娛樂感，適合喜歡大場面驚悚片型的觀眾。

9.《拳戰擂台：泰森福瑞 vs 阿斯蘭別克馬赫穆多夫》4月12日直播

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Netflix 4月也有直播重頭戲。泰森福瑞將重返擂台，對上阿斯蘭別克馬赫穆多夫，這場賽事將從英國現場直播，也是Netflix首次從英國進行現場直播。

對運動迷來說，這場重量級賽事本身就很有話題，加上平台全球同步播出，更有大型盛事感。

10.《羅納迪諾：獨步球壇》4月16日上線

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紀錄片類型則有《羅納迪諾：獨步球壇》。節目聚焦巴西足球傳奇羅納迪諾，從天才少年一路講到他如何成為全球最具代表性的球星之一。

除了回顧職涯高光時刻，也會透過獨家影像與私生活內容，讓觀眾重新認識光環背後的羅納迪諾。

11.《怒嗆人生：第2季》4月16日上線

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首季口碑極高的《怒嗆人生》在第2季全面換上新陣容，故事從一對Z世代情侶撞見上司夫妻爭執開始，接著一路捲入婚姻崩壞、階級權力與上流俱樂部的利益糾葛之中。

這季卡司包含奧斯卡伊薩克、凱莉墨里根、尹汝貞、宋康昊等人，光演員組合就很有爆點。

12.《蒲公英》4月上線

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由《銀魂》作者空知英秋出道作改編的《蒲公英》，是這個月很有話題性的影集之一。

故事設定在「日本天使聯邦」的送行部門，兩位天使丹波哲夫與黑金美咲負責引導滯留人間、無法安息的靈魂。整體設定帶有奇幻與療癒色彩，屬於比較溫柔系的超自然題材。

13.《大衛艾登堡：大猩猩的故事》4月17日上線

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喜歡自然紀錄片的觀眾，4月有大衛艾登堡的新作可以期待。《大猩猩的故事》從他在1970年代初次遇見小猩猩巴勃羅說起，一路講到這隻大猩猩的成長與後代生活。

這類作品向來不只是看動物，更像在看生命與時間如何被記錄下來。

14.《我的室友好雷》4月17日上線

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《我的室友好雷》把大學新鮮人最怕遇到的室友惡夢拍成一部電影。戴雯原本對新生活充滿期待，還邀請了酷又有自信的賽莉斯特當室友，但友情很快從親密走向猜忌與冷戰，最後甚至演變成消極對抗的戰爭。

從校園派對、宿醉到春假衝突，這部很適合喜歡青春黑色喜劇的人。

15.《努力克服自卑的我們》4月18日上線

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這部由高允貞與具教煥主演的新劇，把焦點放在很少有人願意坦白承認、卻幾乎每個人都曾有過的情緒——自卑與無價值感。

作品由《我的大叔》編劇朴海英操刀，整體調性預計會偏細膩、寫實、帶有後座力，適合喜歡情緒流韓劇的人。

16.《WWE WrestleMania：第42季：2026》4月19日直播

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摔角迷每年必看的WrestleMania，今年同樣將在Netflix直播。最受矚目的Superstar齊聚一堂，為冠軍腰帶與榮耀登場。

對熟悉WWE敘事邏輯的觀眾來說，這不只是比賽，更是長期劇情線的大型高潮。

17.《可可瓜唱兒歌：大街小巷：第7季》4月20日上線

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親子族群4月也有新內容。《可可瓜唱兒歌：大街小巷》第7季持續讓小傑與朋友們在日常中學會感受情緒、幫助彼此，也延伸出更多玩耍與想像方式。

這類節目對有幼兒的家庭來說，向來是穩定的陪看選擇。

18.《秒殺愛情》4月22日上線

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韓劇《秒殺愛情》找來安孝燮與蔡元彬主演，故事設定很有反差感。

一位外表粗獷、內心溫暖的年輕農夫，遇上對白花榆黃菇有狂熱執著的購物頻道頂級主持人，從談合約談到談戀愛，這種「農場系浪漫」本身就很有新鮮感。

19.《逆轉狂籃：第2季》4月23日上線

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《逆轉狂籃》第二季把焦點放在冠軍賽前夕的內外混亂。從球員問題到管理層衝突，經營一個現代體育帝國顯然比想像更難。

這部走的是喜劇與家庭糾葛混搭路線，節奏輕快，適合喜歡運動題材卻不想看太沉重作品的觀眾。

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《怪奇物語》宇宙這次推出全新動畫影集《怪奇物語：1985故事集》，把時間拉回1985年的冬天。

霍金斯看似恢復平靜，但冰封大地底下又有恐怖力量甦醒。熟悉的角色們再次集結，意味著這部不只是給新觀眾看的動畫，也是一份給老粉的大禮。

21.《巔峰獵殺》4月24日上線

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《巔峰獵殺》由莎莉賽隆與泰隆艾奇頓主演，故事背景放在殘酷又壯闊的澳洲荒野，一名背負喪親之痛、走入自然尋求慰藉的女子，卻意外成為連環殺手獵殺行動的目標。

這部明顯走高壓動作驚悚路線，賣點是貼身、真實又帶痛感的動作場面。

22.《Girigo：奪命許願》4月24日上線

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青少年驚悚題材則有《Girigo：奪命許願》。一款號稱能實現願望的神祕App，帶來的卻不是幸福，而是死亡倒數。一群高中生被迫揭開這款應用程式背後的詛咒真相，否則就得拿命來換。

這種結合校園、都市傳說與數位恐懼的設定，很容易吸引年輕觀眾。

23.《地獄占星師》4月27日上線

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《地獄占星師》聚焦在日本知名占星師細木數子的爭議人生。

她以六星占術與強烈風格席捲媒體，成為一代現象級人物，但在傳奇與成功背後，她的慾望、操控、爭議與真面目，才是這部影集真正想挖掘的部分。

24.《火線救援》4月30日上線

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4月底壓軸的《火線救援》改編自A.J. Quinnell叢書，主角約翰克里西曾是優秀傭兵，如今卻深受創傷後壓力症候群折磨。原本想走向救贖的新生活，卻又被迫回到火線。

這類型故事最吸引人的，往往不只是動作場面，而是角色如何在創傷中尋找繼續活下去的方式。