比《逐玉》更虐心8部陸劇推薦！侯明昊、周也、田曦薇都上榜 最後一部後勁超強必追。圖片來源：官方微博

最近不少觀眾都被《逐玉》虐到出不了坑。田曦薇、張凌赫這對「戎馬CP」從最初的互相防備，到後來把真心與命都交給彼此，明明走的是先婚後愛路線，卻拍出一種越甜越痛、越愛越傷的情緒後勁，也讓《逐玉》開播後迅速衝出話題，成為近期討論度超高的古裝劇。

圖片來源：官方微博

不過如果你已經陷在《逐玉》的情緒裡出不來，還想再找那種一追就停不下來、角色命運越看越揪心的陸劇，近年其實還有不少同樣很會折磨觀眾的作品。有的主打重生逆襲，有的把愛情、商戰、家宅鬥爭混在一起。以下這8部，可以說都是越追越上頭的代表。

虐心陸劇1.《玉茗茶骨》：從救命之恩變成互相折磨，愛情裡全是試探

圖片來源：官方微博

如果你喜歡《逐玉》那種男女主一開始互不信任、一路鬥到心動的拉扯感，《玉茗茶骨》很容易讓你直接入坑。這部把家宅、權鬥、身分錯位和愛情攻防全部揉在一起，節奏又比《逐玉》更快，幾乎每一集都有人翻盤、有人被算計。

圖片來源：官方微博

劇情講的是年輕狀元郎陸江來因捲入舊案跌到谷底，茶王之女榮善寶明明救了他，卻又趁他重傷失憶把他帶回家折磨成馬夫。從仇意開始的關係，最怕的就是越靠近越動心，這種「明明恨著卻還是放不下」的情緒，特別容易讓人越看越陷。

虐心陸劇 2.《你好1983》：農村女孩摸爬滾打，靠著自己摸索人生

圖片來源：官方微博

《你好1983》表面看是穿越逆襲年代劇，骨子裡卻很有那種「被命運反覆捶打後還得自己站起來」的虐感。周也飾演的夏曉蘭從現代高管一夕跌進1983年的艱困人生，變成18歲的農村女孩，沒背景、沒資源、沒退路，只能靠自己一路讀書、創業、翻身。

圖片來源：官方微博

這部會讓人上癮，不只是因為女主很會開掛，而是她每一次逆襲前，其實都先吞下了委屈與難堪。從賣鴨蛋、賣油餅開始，一步步拼到考上大學、進入商海，爽感背後其實藏著很重的生存壓力，也因此更容易讓人共情。

虐心陸劇3.《她的盛焰》：被最信任的人毀掉人生，這種痛最狠

圖片來源：官方微博

如果你偏愛女性復仇題材，《她的盛焰》是那種光看設定就會皺眉的類型。數學天才饒雨瓷被閨蜜兼合夥人設局，不只事業被奪走，連人生都被一把推進深淵，還被冠上罪名送進治療中心。三年後她重新回來，表面像是復仇局，實際看點卻在於：一個人被最親近、最信任的人狠狠背叛後，到底還能不能再相信世界。

圖片來源：官方微博

這部確實有些狗血成分，但也正是這種「越荒唐越想看下去」的情節設計，讓很多觀眾明知道套路重，還是會忍不住一集接一集追。

虐心陸劇4.《灼灼韶華》：婚姻是枷鎖，成長只能靠自己殺出血路

圖片來源：官方微博

《灼灼韶華》走的是典型大女主商戰路線，但和許多只顧著開爽的劇不同，它更有一種「活下來就已經很不容易」的沉重感。故事背景放在1916年，褚韶華為了救哥哥而嫁入藥鋪，本來只是被命運推著走，最後卻一步步被逼成能獨當一面的女商人。

圖片來源：官方微博

這部好看的地方，在於它把女性角色放進家族、婚姻與生意場的多重夾擊裡，讓你看到她不是天生會贏，而是一路被傷、一路被逼、一路學著更狠。這種苦中帶燃的調性，很適合喜歡《那年花開月正圓》那種女性成長戲的觀眾。

圖片來源：官方微博

虐心陸劇5.《狙擊蝴蝶》：年上姊弟戀最狠的不是年齡差，是錯過之後還忘不了

圖片來源：官方微博

陳妍希、周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》原本開播前不算最被看好的劇，沒想到播出後竟靠著強烈CP感與克制拉扯感殺出重圍。故事講的是在人生低谷時伸手幫助少年的岑矜，和多年後帶著未竟愛意回來的李霧之間，那種不對等又放不下的感情。

圖片來源：官方微博

這部不靠大起大落的狗血反轉，而是用時間差和情感錯位慢慢磨人。最虐的地方是，兩人不是不愛，而是太晚明白彼此的分量。這種「當年沒說出口，後來就變成心結」的愛情線，後勁往往比一見鐘情更強。

虐心陸劇6.《大奉打更人》：天崩開局一秒入戲，每次破局都像在跟命硬拚

圖片來源：disney+

如果你喜歡《逐玉》裡那種主角一開始就掉進絕境、只能邊受傷邊求生的感覺，《大奉打更人》也很值得追。

圖片來源：disney+

這部設定是現代打工人穿越到大奉王朝成為許七安，結果不是直接開掛走花路，而是先迎來「一開場就被關進監獄」的天崩局面。後面雖然帶有明顯大男主爽劇調性，但它之所以讓人停不下來，正是因為事件一樁接一樁，主角幾乎沒有喘息空間。很多人對它評價兩極，但也不得不承認，這種節奏密集、危機連發的劇，很容易讓人一口氣追下去。

虐心陸劇 7.《蠻好的人生》：都市女性特有的狼狽，一邊出事一邊照常上班

圖片來源：官方微博

孫儷主演的《蠻好的人生》之所以讓人上頭，不只是因為它夠狗血，而是它把一個看似很強的女人，放進事業、婚姻雙重崩裂的情境裡，拍出了那種都市女性特有的狼狽。

圖片來源：官方微博

胡曼黎原本是事業有成的保險女王，結果老公外遇、工作出問題，人生像突然被抽掉底盤。這種劇最可怕的地方在於，它離觀眾太近了。不是王侯將相，也不是傳奇女主，而是你真的會相信，身邊某個能力很強的人，也可能在某一天突然被生活背刺。孫儷撐住了角色的氣場，也讓這部從第一集就有很強的代入感。

虐心陸劇 8.《我的山與海》：前期越苦，後面越讓人捨不得快轉

圖片來源：官方微博

譚松韻主演的《我的山與海》是那種看簡介會以為很苦情，真的點開後卻越追越上癮的劇。方婉之從西南山區一路走到深圳，人生幾乎是被家庭、感情和現實輪番重擊，前半段根本像在看她不停被命運摔倒。但也正因為她跌得夠慘，後來和閨蜜一起從打工走到創業，觀眾才會特別有陪她熬過去的感覺。

圖片來源：官方微博

這部不是那種立即見效的爽劇，而是把「苦」鋪得很滿，等你真的陪角色走過去之後，才會感受到她反彈時的力量。