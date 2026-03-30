2026-03-30 11:30 推坑人妻
【2026年4月】韓劇清單：IU、邊佑錫現代宮廷戀！禹棹奐x李相二「男男CP」回歸+金高銀《由美3》終於等來新男友？
送走了大咖雲集的 3 月，2026 年的 4 月 韓劇清單更是猛料不斷！不僅有熱血續集《獵犬 2》強勢回歸，還有敲碗三年的《由美的細胞小將 3》終於要揭曉新男主，甚至是各種奇幻、職場所長劇紛紛出爐。
春天就是要窩在沙發追劇啊！趕快把這 8 部強檔存下來，4 月保證讓你忙到沒時間睡覺！
2026年4月必看韓劇1：《獵犬 2 사냥개들 시즌2》
主演：禹棹奐、李相二、RAIN
開播時間：4/3， Netflix
第一季以拳拳到肉的動作戲橫掃全球，這次「拳擊兄弟」再度合體！據傳續集動作場面規格再升級，兩位男神為了這部戲瘋狂增肌，那種充滿張力的兄弟情與地下社會的生存鬥爭，絕對是 4 月最熱血的開端！
2026年4月必看韓劇2：《21世紀大君夫人 21세기 대군 부인》
開播時間：4/10， MBC
這部絕對是 4 月份的重中之重！ 背景設定在現代君主立憲制的大韓民國，講述一名除了「地位」以外擁有一切的平民財閥女（IU 飾），與一名除了「地位」以外一無所有的悲情大君（邊佑錫 飾）展開的「身分翻轉」羅曼史。 這是邊佑錫繼《背著善宰跑》後又一純愛力作，搭配 IU 的神級演技，光看海報就能預定年度劇王。喜歡《宮：我的野蠻王妃》那種貴族與平民羅曼史的粉紅泡泡迷，這部絕對是你的菜！
2026年4月必看韓劇3：《由美的細胞小將 3 유미의 세포들3》
主演：金高銀、金載原
開播時間：4/13， tvN
真的等太久了！這部戲最讓粉絲瘋狂的就是 「申純錄」到底由誰演？ 前兩季看完了具雄和八筆，第三季終於要迎來由美真正的真命天子。細胞小將們又會如何大鬧心房？這部療癒神劇絕對是 4 月份的最高期待，準備好跟著由美一起談最後一場戀愛了嗎？
2026年4月必看韓劇4：《所有人都在與自己的無價值對抗 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다》
主演：具教煥、高胤禎、吳正世、姜末今、朴解浚
開播時間：4/18， JTBC
劇名雖然長，但卻充滿了治癒感，並竟編劇可是《我的大叔》朴海英作家。這是一部深刻剖析現代人心靈、探討自我價值的社會寫實劇。講述在競爭極致的首爾，幾位來自不同社會階層的人物，如何從「自覺無用」到「重新站起」。喜歡《我的出走日記》那種厭世卻溫暖風格的人必追！
2026年4月必看韓劇5：《稻草人 허수아비》
主演：朴海秀、李熙俊、郭善英
開播時間：4/20， ENA
走的是暗黑懸疑風。講述在一個偏遠村落，每到夜晚出現的神祕稻草人與接連發生的失蹤案件。這部劇不僅考驗心臟，更在挖掘人性深處的惡。畫面感極強，適合喜歡燒腦解謎、追求感官刺激的觀眾。
2026年4月必看韓劇6：《今天也售罄了 오늘도 매진했습니다》
主演：安孝燮、蔡元彬、金汎、高斗心
開播時間：4/22， SBS
浪漫喜劇回來了！以百貨公司與電商直播為背景，講述一名「萬人迷農夫」與「完售紀錄保持人」電視購物 PD 之間的吵鬧羅曼史。 安孝燮在劇中化身溫暖又純樸的魅力男，與金汎展開的競爭關係也是看點之一。
2026年4月必看韓劇7：《Girigo：奪命許願 기리고》
主演：全昭映、康美娜、白善浩、玄宇碩、李孝濟
開播時間：4/24， Netflix
帶有驚悚色彩的奇幻劇。「Girigo」傳說是一個能達成任何願望的神祕儀式，但代價卻是生命。當一群高中生為了逆轉命運而按下開關，連鎖反應將一發不可收拾。節奏快、後勁強，是 4 月份最抓人的懸疑小品。
2026年4月必看韓劇8：《秘戀稽核中 은밀한 감사》
主演：申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮
開播時間：4/25， tvN
這不是浪漫喜劇，而是 「辦公室推理驚悚劇」！劇講述從大企業審計部門的王牌被貶為公司內部的紀律維護負責人與擁有祕密、性格古怪又狠毒的監察室長，在監視公司內男女之間各種戀愛關係時展開的故事。申惠善演那種「瘋子天才」的壓倒性演技真的百看不厭，加上痛快揭發貪汙的設定，感覺看了一定很消暑！
老實說，4 月份的競爭完全是神仙打架等級！我個人絕對首選 《21世紀大君夫人》，畢竟 IU 與邊佑錫的組合真的是有生之年系列。 另外 《由美的細胞小將 3》 的申純錄初登場，也讓我超級期待！
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