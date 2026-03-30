【2026年4月】韓劇清單：IU、邊佑錫現代宮廷戀！禹棹奐x李相二「男男CP」回歸+金高銀《由美3》終於等來新男友？

2026-03-30 11:30 推坑人妻

送走了大咖雲集的 3 月，2026 年的 4 月 韓劇清單更是猛料不斷！不僅有熱血續集《獵犬 2》強勢回歸，還有敲碗三年的《由美的細胞小將 3》終於要揭曉新男主，甚至是各種奇幻、職場所長劇紛紛出爐。

春天就是要窩在沙發追劇啊！趕快把這 8 部強檔存下來，4 月保證讓你忙到沒時間睡覺！


2026年4月必看韓劇1：《獵犬 2 사냥개들 시즌2》

主演：禹棹奐、李相二、RAIN

開播時間：4/3， Netflix

第一季以拳拳到肉的動作戲橫掃全球，這次「拳擊兄弟」再度合體！據傳續集動作場面規格再升級，兩位男神為了這部戲瘋狂增肌，那種充滿張力的兄弟情與地下社會的生存鬥爭，絕對是 4 月最熱血的開端！


2026年4月必看韓劇2：《21世紀大君夫人 21세기 대군 부인》

主演：IU、邊佑錫魯常泫孔升妍

開播時間：4/10， MBC

這部絕對是 4 月份的重中之重！ 背景設定在現代君主立憲制的大韓民國，講述一名除了「地位」以外擁有一切的平民財閥女（IU 飾），與一名除了「地位」以外一無所有的悲情大君（邊佑錫 飾）展開的「身分翻轉」羅曼史。 這是邊佑錫繼《背著善宰跑》後又一純愛力作，搭配 IU 的神級演技，光看海報就能預定年度劇王。喜歡《宮：我的野蠻王妃》那種貴族與平民羅曼史的粉紅泡泡迷，這部絕對是你的菜！


2026年4月必看韓劇3：《由美的細胞小將 3 유미의 세포들3》

主演：金高銀、金載原

開播時間：4/13， tvN

真的等太久了！這部戲最讓粉絲瘋狂的就是 「申純錄」到底由誰演？ 前兩季看完了具雄和八筆，第三季終於要迎來由美真正的真命天子。細胞小將們又會如何大鬧心房？這部療癒神劇絕對是 4 月份的最高期待，準備好跟著由美一起談最後一場戀愛了嗎？


2026年4月必看韓劇4：《所有人都在與自己的無價值對抗 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다》

主演：具教煥、高胤禎、吳正世、姜末今、朴解浚

開播時間：4/18， JTBC

劇名雖然長，但卻充滿了治癒感，並竟編劇可是《我的大叔》朴海英作家。這是一部深刻剖析現代人心靈、探討自我價值的社會寫實劇。講述在競爭極致的首爾，幾位來自不同社會階層的人物，如何從「自覺無用」到「重新站起」。喜歡《我的出走日記》那種厭世卻溫暖風格的人必追！


2026年4月必看韓劇5：《稻草人 허수아비》

主演：朴海秀、李熙俊、郭善英

開播時間：4/20， ENA

走的是暗黑懸疑風。講述在一個偏遠村落，每到夜晚出現的神祕稻草人與接連發生的失蹤案件。這部劇不僅考驗心臟，更在挖掘人性深處的惡。畫面感極強，適合喜歡燒腦解謎、追求感官刺激的觀眾。


2026年4月必看韓劇6：《今天也售罄了 오늘도 매진했습니다》

主演：安孝燮、蔡元彬、金汎、高斗心

開播時間：4/22， SBS

浪漫喜劇回來了！以百貨公司與電商直播為背景，講述一名「萬人迷農夫」與「完售紀錄保持人」電視購物 PD 之間的吵鬧羅曼史。 安孝燮在劇中化身溫暖又純樸的魅力男，與金汎展開的競爭關係也是看點之一。


2026年4月必看韓劇7：《Girigo：奪命許願 기리고》

主演：全昭映、康美娜、白善浩、玄宇碩、李孝濟

開播時間：4/24， Netflix

帶有驚悚色彩的奇幻劇。「Girigo」傳說是一個能達成任何願望的神祕儀式，但代價卻是生命。當一群高中生為了逆轉命運而按下開關，連鎖反應將一發不可收拾。節奏快、後勁強，是 4 月份最抓人的懸疑小品。


2026年4月必看韓劇8：《秘戀稽核中 은밀한 감사》

主演：申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮

開播時間：4/25， tvN

 這不是浪漫喜劇，而是 「辦公室推理驚悚劇」劇講述從大企業審計部門的王牌被貶為公司內部的紀律維護負責人與擁有祕密、性格古怪又狠毒的監察室長，在監視公司內男女之間各種戀愛關係時展開的故事。申惠善演那種「瘋子天才」的壓倒性演技真的百看不厭，加上痛快揭發貪汙的設定，感覺看了一定很消暑！


老實說，4 月份的競爭完全是神仙打架等級！我個人絕對首選 《21世紀大君夫人》，畢竟 IU 與邊佑錫的組合真的是有生之年系列。 另外 《由美的細胞小將 3》 的申純錄初登場，也讓我超級期待！


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#孔升妍 #魯常泫 #邊佑錫

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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2026-03-23 08:19 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝提供
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知名串流影音平台愛奇藝近期公開4大待播現代甜寵劇，集結林一、虞書欣、田曦薇章若楠…等高顏值男、女神們，引爆觀眾們的熱切期待。從《偷偷藏不住》引領的「南蕪三部曲」最終章《折月亮》、校園雙強純愛戀曲《天才女友》、跨越時空的鐘錶情緣《想把你和時間藏起來》，到熱血勵志的足球追夢羅曼史《燦如繁星》，可說是部部強檔，快跟著女子漾搶先預覽令人怦然心動的必追清單，感受2026年最甜蜜的視覺盛宴吧！

圖片來源：愛奇藝提供
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愛奇藝待播甜寵劇1：《折月亮》

圖片來源：愛奇藝提供
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全新甜寵劇《折月亮》改編自網路作家竹已小說「南蕪三部曲」最終章，前2部作品包含《偷偷藏不住》、《難哄》皆引發現象級熱潮。《折月亮》由《下一站是幸福》、《泡沫之夏》、《月光變奏曲》導演張博昱執導，林一、盧昱曉搭檔演出。

圖片來源：愛奇藝提供
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《折月亮》原著小說講述軟萌可愛的社恐少女「雲厘」（盧昱曉 飾）與心理創傷的天才博士「傅識則」（林一 飾）重逢後互相治癒，經歷勇敢追愛、甜蜜戀愛、分手再重逢，最終破鏡重圓的深刻戀曲。

愛奇藝待播甜寵劇2：《燦如繁星》

圖片來源：愛奇藝提供
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融合青春、熱血、運動風格的甜寵劇《燦如繁星》改編自網路作家長洱連載小說《狹路》，描述心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾）因變故返鄉擔任體育器材保管員，與海外歸國的高冷教練「王法」（陳靖可 飾）聯手重組成績墊底的足球隊，與學生們共同踏上追夢道路。

圖片來源：愛奇藝提供
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外界矚目的全新甜寵劇《燦如繁星》邀請到虞書欣、陳靖可、馬伯騫、謝可寅共同主演，以勵志運動與校園教育為主軸，講述在足球訓練中克服原生家庭創傷、熱血追逐夢想的成長與情感，預計在2026夏季開播。

愛奇藝待播甜寵劇3：《天才女友》

圖片來源：愛奇藝提供
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近期以《逐玉》再創演藝事業巔峰的「初戀系女神」田曦薇，在全新力作《天才女友》化身為智商超群的天才少女「林知夏」，她性格直率、專注學術，與陽光溫柔、傲嬌毒舌的校園學霸「江逾白」（胡一天 飾） 從同桌好友、合作競賽，逐漸譜出青梅竹馬之戀，攜手迎向人生中的每個重大抉擇。

圖片來源：愛奇藝提供
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去年8月開機的青春純愛甜寵劇《天才女友》掀起劇迷們的高度期待，男、女主角「江逾白」和「林知夏」從校園到婚紗的情感發展一路甜翻！伴隨著理科浪漫與溫暖氛圍，巧妙烘托出小倆口勢均力敵的雙強之戀。

愛奇藝待播甜寵劇4：《想把你和時間藏起來》

圖片來源：愛奇藝提供
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去年春季憑著《難哄》人氣大漲的95後小花章若楠在《想見你》導演黃天仁執導的全新都會愛情劇《想把你和時間藏起來》搭檔《神隱》王安宇，2人展開跨越6年的愛情糾葛。女製片人「沈千盞」（章若楠 飾） 與鍾錶修復師「季清和」（王安宇 飾）5年前在漠河相遇，5年後因項目合作重逢，從舊情難忘逐步走向心動復合。

圖片來源：愛奇藝提供
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《想把你和時間藏起來》3月榮獲2026 電視劇品質盛典年度期待劇目，該劇根據網路作家北傾創作同名小說改編，故事背景融入故宮古董鐘表修復、現代影視製作產業，以鐘錶隱喻時光，強調有情人在時空交錯之下的情感羈絆。

#陸劇 #甜寵劇 #折月亮 #田曦薇 #章若楠 #燦如繁星 #天才女友 #現代甜寵劇 #偷偷藏不住 #想把你和時間藏起來

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《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
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最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-23 18:08 女子漾／編輯周意軒
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博

最近追劇圈最熱話題非《逐玉》莫屬，隨著劇情進入完結倒數，不只CP走向牽動人心，張凌赫的古裝造型更是掀起全球粉絲熱議。從戰損感滿滿的落難侯爺，到壓抑深情的眼神戲，每一幕都被瘋狂截圖，甚至被封為「古裝天選臉」。也因為《逐玉》爆紅，不少人開始回頭補他的舊作，才發現他的古裝履歷早已開掛。從仙氣白月光到腹黑權臣，各種角色通通駕馭，越演越有魅力。這次就帶你一次盤點，張凌赫那些越追越上頭的古裝代表作。

文章目錄

《逐玉》：戰損感＋破碎深情，直接引爆2026

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

回到現在最熱的《逐玉》，張凌赫這次的表現，可以說是把過去所有優勢全部疊滿。落難侯爺的身份設定，讓他從一出場就帶著破碎感與壓抑情緒，再加上與田曦薇的情感拉扯，甜虐交錯的張力直接拉滿。特別是戰損造型、眼神戲與情緒爆發，幾乎每一集都在刷新討論度。不少觀眾更直言，《逐玉》根本是他的「古裝顏值巔峰」，也難怪在完結前就已經掀起一波又一波討論。

《少女大人》：初登場就被記住的「天生古裝臉」

圖片來源：weibo@少女大人
圖片來源：weibo@少女大人

作為出道作，《少女大人》確實帶著些許青澀感，但也正因如此，更能看出張凌赫的先天優勢。他在劇中飾演齊王裴昭（蕭衍），一人分飾兩種身份，既是運籌帷幄的王爺，也是隱姓埋名的謀士，從一開始就挑戰「雙面角色」設定。故事改編自小說《鍾心蓮》，講述梵延納國入侵，齊王蕭衍死裡逃生後化名裴昭，潛伏民間輔佐幼帝，並與女扮男裝的蘇瓷相遇展開查案與情感交織的故事。劇集上線短短三天就衝上全網熱度榜第二名，討論度不容小覷。雖然當時張凌赫還未大紅，但他貴氣乾淨的外型，加上不需要過多修飾就很有「古人感」的氣質，讓不少觀眾從這部就記住他，也為他日後在古裝劇的發展打下穩穩基礎。

《蒼蘭訣 》：長珩仙君直接封神白月光

圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博
圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博

真正讓他人氣起飛的關鍵作品就是《蒼蘭訣》。他飾演的長珩仙君，幾乎可以說是「白月光教科書」。溫柔、隱忍、愛而不得，每一種情緒都收得剛剛好。尤其一身白衣加上仙氣造型，直接讓觀眾大喊：「這才是古裝該有的樣子！」雖然不是第一男主，卻成功搶走大量關注度。

《雲之羽》：從被質疑到撐起全局的成長型男主

圖片來源：《雲之羽》微博
圖片來源：《雲之羽》微博

由虞書欣與張凌赫主演的古裝劇雲之羽播出期間熱度一路飆升，即使迎來大結局，討論聲量依舊居高不下。劇中由虞書欣飾演的「雲為衫」最終生死未明，開放式結局引發兩極評價，不少觀眾直言難以接受，也讓導演郭敬明備受質疑。對此，虞書欣更親自發文寫下長文告別角色，並替導演緩頰，展現高情商回應。而對張凌赫來說，《雲之羽》則是角色轉型的重要節點。他飾演的宮子羽，初登場帶著幾分不被看好的少主氣質，甚至有點「廢柴感」，但隨著劇情推進，逐漸蛻變為能夠撐起整個宮門的核心人物。

《虎鶴妖師錄》：少年感爆棚的熱血英雄線

圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄
圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄

由蔣龍、張凌赫、王玉雯、葉青、何藍逗與陳宥維主演的虎鶴妖師錄，走的是截然不同於權謀愛情的熱血奇幻路線。故事圍繞山野孤兒「虎子」誤食至陽寶物赤珠，意外捲入人妖兩界紛爭，並因此結識性格冷峻、潔癖十足的國御妖師隊長「祁曉軒」。兩人從互看不順眼到並肩作戰，與夥伴們一起踏上對抗浩劫的冒險之路。相較於張凌赫過往偏重情感與權謀的角色設定，《虎鶴妖師錄》中的祁曉軒更偏向少年熱血與成長型英雄。他不再只是隱忍深情，而是在戰鬥、冒險與夥伴情誼中逐步成長。大量打戲與團隊並肩作戰的情節，也讓觀眾看到他更輕盈、有活力的一面，證明他不只適合深情權臣，也能駕馭節奏明快的熱血角色。

《寧安如夢》：謝危直接封王「瘋批天花板」

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

由白鹿與張凌赫領銜主演的熱門古裝劇寧安如夢，從開機到播出一路話題不斷。如果要選一部讓張凌赫直接「封神」的作品，這部幾乎沒有懸念。他在劇中飾演的謝危，是典型外冷內瘋的權臣角色，表面克制冷靜，內心卻偏執而極端，愛得深沉又帶著壓迫感。這種介於理智與失控之間的危險魅力，讓觀眾越看越上癮，也讓張凌赫正式坐穩古裝權謀男神的位置。

《度華年》：理性與深情並存的高智系夫君

圖片來源：《度華年》微博
圖片來源：《度華年》微博

如果你偏愛那種一邊鬥嘴、一邊慢慢動心的愛情線，那度華年絕對不能錯過。這部由張凌赫與趙今麥主演的古裝劇，憑藉高顏值組合與細膩情感鋪陳，自開播以來就累積不少好評。劇情圍繞平樂長公主與駙馬的愛恨糾葛，兩人在朝堂上相愛相殺多年，最終雙雙重生回到少年時期，再次相遇，也終於有機會改寫彼此的命運。故事不只講權謀與局勢博弈，更把重心放在兩人關係的變化與拉扯。

《歸鸞》：正式開拍！張凌赫×林允上演命運糾纏古裝大戲

來自古裝劇《歸鸞》（原名《衡門有狐》）正在開拍中由張凌赫與林允領銜主演。主打權謀與情感交織的古裝題材。劇中張凌赫飾演男主角，林允則飾演女主「溫玉」，兩人從命運牽引的相遇開始，逐步捲入朝堂權力與家族糾葛之中。表面是情感拉扯的愛情線，實際上暗藏多方勢力角逐與身分謎團，角色關係層層翻轉，劇情張力十足。

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陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人
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陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

2026-03-16 15:31 女子漾／編輯張念慈
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博

近年陸劇除了古裝權謀、甜寵愛情持續霸屏，古裝女星的顏值與儀態也始終是觀眾熱議焦點。不少人氣小花雖然話題高、作品多，但一換上古裝就容易被說「現代感太重」，少了幾分古韻。不過，也有一些女星只要披上古裝、盤起髮髻，整個人氣質立刻不一樣，甚至被網友直接封為「天選古裝美人」。

從「無網紅感」的王楚然，到被讚像從畫裡走出來的劉亦菲，以下整理出 11位話題度超高的天選古裝女神。有人靠儀態封神，有人靠古典氣質出圈，也有人憑一個角色就成了觀眾心中的古裝代表。

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文章目錄

天選古裝女神1：王楚然

王楚然。圖片來源：微博
王楚然。圖片來源：微博

王楚然是新生代小花裡，古裝儀態最常被稱讚的一位。近年許多95後女星雖然演出古偶作品人氣高，但常被說像「現代人在演古裝」，王楚然卻幾乎沒有這類爭議。

她早年在《將軍在上》、《清平樂》雖然不是主角，但古裝扮相已經擁有很高討論度，尤其《清平樂》裡飾演貴妃時，更被誇「貴氣天成」，無論站姿、坐姿都很有韻味，像從宋代仕女圖裡走出來。近年的《成何體統》、《柳舟記》也進一步強化她的古裝形象，清冷中帶點英氣的氣質，讓不少網友直呼想看她「古裝半永久」。

王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站
王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神2：陳都靈

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

陳都靈因《長月燼明》女二一角爆火後，除了顏值，最常被提及的就是她的古典氣質。她的天鵝頸、挺拔身姿，加上動作舒展自然，讓人有種自帶古裝濾鏡的感覺。

她的成長背景也被認為形塑了這份獨特氣質，從小學鋼琴、家庭環境偏高知，都讓她身上多了一種較少見的書卷感。追完《長月燼明》之後，不少觀眾也認為她不只外型有記憶點，演技同樣進步明顯，從「校園女神」到古裝虐戀角色，眼神戲和哭戲都更細膩。

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

天選古裝女神3：楊紫

《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo
《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo

楊紫的外型其實並不是典型的古典美人，也不是第一眼就驚艷的類型，但她在古裝劇中的角色塑造能力非常強。

從《香蜜沉沉燼如霜》的錦覓、《沉香如屑》的顏淡，到《長相思》的小夭，楊紫幾乎每個古裝角色都擁有很高的代入感。尤其在《長相思》中，她前期以男裝身分「玟小六」登場，表演完全沒有包袱，後期回歸大王姬身份後，虐戀戲份又展現出細膩情緒，因此獲得不少觀眾好評。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

天選古裝女神4：宋祖兒

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站
《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站

宋祖兒被視為95後古裝美人代表之一，從《九州縹緲錄》到《無憂渡》，再到《折腰》的三國風造型，幾乎沒有失手。

更難得的是，宋祖兒不只時裝扮相亮眼，古裝表現更是特別出色。她在《表妹萬福》新造型美出新高度，完全就是從古畫中走出的傾城美人！網友普遍認為，她穿上古裝時會有一種靈動又不失端莊的氣質，既不單薄，也不會太現代。

《折腰》劇照。《折腰》官方微博
《折腰》劇照。《折腰》官方微博

天選古裝女神5：李沁

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

李沁向來被認為是把古典韻味刻在骨子裡的女星。她穿起古裝時體態優雅，既能演霸氣角色，也能駕馭清冷、靈動類型，無論是《慶餘年》、《楚喬傳》這類架空劇，還是《如懿傳》的清宮劇、《新紅樓夢》的古典風，她都能自然切換。

像《如懿傳》中的寒香見，就是典型的清冷孤傲；《新紅樓夢》裡的薛寶釵，則展現出端莊大氣的一面。網友常說她儀態板正得像學過禮儀，而這種不刻意卻很穩的古典感，也正是李沁在古裝劇裡最迷人的地方。

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

天選古裝女神6：楊冪

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

楊冪一直都是許多觀眾心中的古裝美人代表。她的五官明媚，大眼與櫻桃嘴的組合，在古裝造型中顯得特別靈動秀氣，演出的古裝角色至今仍讓人印象深刻。

像是在《仙劍奇俠傳三》中，她飾演古靈精怪的唐雪見，活潑靈動的個性與古裝造型十分契合，彷彿從遊戲角色裡走出來；而在《美人心計》中，她飾演的莫雪鳶則多了一份沉穩與心思，展現出不同層次的角色魅力，後來演出《三生三世十里桃花》的白淺，也再度創造出新的經典角色。

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

天選古裝女神7：趙麗穎

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

趙麗穎常被形容可愛，但其實她在古裝劇裡的美，一直是被低估的。她的圓潤鵝蛋臉非常上鏡，從《花千骨》的小骨，到《知否》的明蘭、《楚喬傳》的楚喬，再到《與鳳行》的沈璃，每部作品的古裝感都不一樣，卻都能成立。

《楚喬傳》裡她是霸氣俠女，《青雲志》則演出古靈精怪的碧瑤，《蜀山戰紀》的玉無心又帶有亦正亦邪的複雜感。她的優勢不只在長相，而是很強的可塑性，讓她能在古裝劇裡不斷切換形象。

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

天選古裝女神8：劉詩詩

劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站
劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站

劉詩詩幾乎是「古裝儀態教科書」的代名詞。她是公認的儀態天花板，因為芭蕾出身，一般明星少有她這樣的身段與體態，一舉一動都顯得特別優雅。

《步步驚心》裡的若曦，是不少觀眾心中的經典；《女醫明妃傳》的談允賢、《一念關山》的任如意，也展現出她能在不同類型古裝角色中切換而不違和。網友形容，看劉詩詩穿古裝，就像看一幅會動的工筆畫。

劉詩詩。圖片來源：微博
劉詩詩。圖片來源：微博

天選古裝女神9：劉亦菲

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

若要說真正的「天選古人」，劉亦菲幾乎是最常被點名的一位。她出道至今演過的古裝劇不論是《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《仙劍奇俠傳》、《夢華錄》幾部作品，卻幾乎部部成經典。

無論是王語嫣的溫婉、趙靈兒的靈動、小龍女的清冷，還是趙盼兒的颯爽，都讓觀眾印象深刻。她本身的長相古典、氣質清冷，常被形容像畫中仙女，甚至有導演直言，劉亦菲只要站在那裡，就已經像古人。

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

天選古裝女神10：白鹿

白鹿。圖片來源：微博
白鹿。圖片來源：微博

白鹿被網友認為是近年深受喜愛的古裝女神之一，從《周生如故》的漼時宜、《長月燼明》的黎蘇蘇，到《寧安如夢》的姜雪寧，都展現出相當強的古裝可塑性。

白鹿幾乎沒有太多被批評的古裝妝造，從《周生如故》到《長月燼明》，再到接下來的《白月梵星》、《臨江仙》和《唐宮奇案》，每次釋出古裝造型時，總能引發討論。

白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站
白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神11：迪麗熱巴

迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站
迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站

迪麗熱巴自從《三生三世十里桃花》白鳳九一角之後，她就逐漸成為不少觀眾心目中的古裝代表人物。

後續《三生三世枕上書》、《長歌行》、《與君初相識》等作品，熱度都相當高。近年迪麗熱巴接連主演時裝劇後，再度接下古裝大劇《慕胥辭》，劇中將飾演美艷鬼王，目前釋出的造型評價也不錯。

迪麗熱巴。圖片來源：中視提供
迪麗熱巴。圖片來源：中視提供

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