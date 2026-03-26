2026-03-26 11:10 造咖
禁忌感拉滿！10部「偽骨科陸劇」何與、王子奇、宋威龍是專業戶
「偽骨科」題材（指無血緣關係的兄弟姐妹相戀）巧妙地遊走在道德邊緣，將青梅竹馬的溫情轉化為戀人未滿的禁忌張力。從最經典的《以家人之名》到近期的爆款《雙軌》，男女主角詮釋當曾經最親近的家人變成最渴望的愛人，那種隱忍、克制與最終爆發的情感，特別盤點「10部偽骨科陸劇推薦」！
偽骨科陸劇推薦必看1.《雙軌》
虞書欣、何與主演的《雙軌》無疑是近期將「禁忌感」發揮到極致的作品，改編自時玖遠同名小說，一部關於「久別重逢」的偽骨科虐戀。講述「姜暮」和「靳朝」一對無血緣關係的兄妹，在多年分離後於泰國再次相遇。那種封存已久的禁忌情感，在狹窄壓抑的空間裡迅速復燃。劇中細膩刻畫了兩人在道德枷鎖與強烈渴望之間的極限拉扯，將偽骨科特有的禁忌魅力推向頂點！
偽骨科陸劇推薦必看2.《野狗骨頭》
待播劇《野狗骨頭》由宋威龍與張婧儀主演，以20世紀90年代為背景，講述非血緣兄妹「陳異」與「苗靖」在命運的困境中相遇。宋威龍飾演的陳異孤傲而富有野性，活得像一匹桀驁不遜的野狗；而張婧儀飾演的苗靖則是天生的「犟骨頭」，倔強且清冷。這段關係中，兩人像是在寒冬中互相舔舐傷口的小獸，既有野性的爆發，也有骨子裡的深情，將偽骨科的宿命感展現得淋漓盡致！
偽骨科陸劇推薦必看3.《以家人之名》
提到偽骨科，絕對不能不提譚松韻、宋威龍、張新成主演的《以家人之名》。劇中凌霄對李尖尖那種「我把你哥哥照顧，你卻想當我老公」的極限轉變，曾讓無數少女心動。宋威龍憑藉深邃的眼神與霸道的深情，坐穩了「偽骨科專業戶」的寶座。這部劇最成功之處在於，它將日常生活的瑣碎與青澀的愛戀完美結合，讓觀眾一次感受到愛情、親情與友情！
偽骨科陸劇推薦必看4.《涼生，我們可不可以不憂傷》
《涼生，我們可不可以不憂傷》是許多人心中的虐戀天花板，鍾漢良、馬天宇、孫怡主演，「涼生」與「姜生」雖然名義上是兄妹，但那份超越生死的守護卻早已超越了任何定義。劇中充滿了憂傷的文藝氣息，將偽骨科的「不可得」與「必須得」描寫得淋漓盡致。即便命運多舛、記憶流失，那種刻在骨子裡的守護本能依然讓兩人不斷交集！
偽骨科陸劇推薦必看5.《對我而言危險的他》
樊治欣、李墨之主演的《對我而言危險的他》，是一部帶有懸疑與暗黑色彩的作品。「嚴翊」以嚴星呈之名回國尋找親妹妹莊心妍，把長得跟莊心妍一模一樣的「沈漫寧」帶回莊家。當復仇與慾望交織在一起，偽骨科的設定便成了一種危險的遊戲。劇中男主角帶著侵略性的愛意與女主角在謊言中周旋，那種「越危險越迷人」的氛圍感，讓這段關係充滿了爆發力！
偽骨科陸劇推薦必看6.《錦繡安寧》
張晚意、任敏主演的《錦繡安寧》，在古裝宅鬥的背景下，偽骨科的設定為緊張的權謀戲增添了一抹亮色。「羅慎遠」與「羅宜寧」這對名義上的兄妹，在家族鬥爭中相互扶持。男主角那種隱忍且克制的深情，在繁瑣的家規與禮教束縛下顯得格外動人。他可以為她掃清一切障礙，卻只敢在無人之處流露愛意！
偽骨科陸劇推薦必看7.《長相思》
楊紫、張晚意領銜主演，「瑱玹」對「小夭」的感情，是《長相思》中最令人心碎的偽骨科設定之一。兩人一同長大，曾在彼此最弱小時互許終身，但為了權位與大局，瑱玹不得不將心愛的女孩推向他人。這種「我要贏得天下才能保護你，但贏了天下卻弄丟了你」的矛盾，是偽骨科最極致的悲劇美學！
偽骨科陸劇推薦必看8.《我的人間煙火》
王楚然、魏大勛主演的《我的人間煙火》，「孟宴臣」對「許沁」的愛，是典型的豪門偽骨科。在那個充滿規矩與冷漠的家裡，他本是她唯一的避風港，卻也因為這份「哥哥」的身份，讓他終身受困。魏大勛將孟宴臣那種壓抑、清冷卻又波濤洶湧的愛演繹得入木三分。這段感情雖然沒有結果，卻成為了無數觀眾心中的意難平！
偽骨科陸劇推薦必看9.《榜上佳婿》
盧昱曉、王子奇主演的《榜上佳婿》，這部作品帶有濃厚的「養成」色彩。考生「陸徜」赴京趕考途中意外撿到重傷失憶的青梅竹馬「簡明舒」，從互相嫌棄到暗生情愫。偽骨科的趣味在於那種「身份的錯位」，原本應該是引導前行的兄長，最終變成了相伴一生的佳婿。這種設定少了些虐心，多了些細水長流的溫馨與篤定！
偽骨科陸劇推薦必看10.《摯愛遊戲》
何瑞賢、樊治欣主演的《摯愛遊戲》，講述「許諾」和沒有血緣關係的哥哥「沈嘉禾」，兩人在複雜的家族利益與名義關係中展開一場關於愛的博弈。不同於傳統的苦情設定，這部劇更多地展現了現代男女在禁忌感下的主動出擊。他們不畏懼身份的尷尬，反而利用這種張力來試探彼此的心意，將偽骨科的危險誘惑力拉滿，讓觀眾看得大呼過癮！
從《以家人之名》暖心治癒、《長相思》壯烈遺憾到《雙軌》遊走道德邊緣，以上這「10部偽骨科陸劇推薦」有哪一部是你的心頭好！
【本文為造咖授權提供】
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