選劇原因有無數，您會選哪一個？

2026-03-26 09:05 蒔緣‧鹿角腓腓
圖／Pixabay
圖／Pixabay

在影音平台無所不在的時代，「追劇」早已成為日常的一部分。

有人在通勤時用手機補進度，有人將夜晚交付給一集又一集的劇情；也有人在下班後，迫不及待地推進進度條。

於是，生活中浮現出一個看似簡單的問題：「究竟為什麼開始追這一部劇？」

但答案往往不是單一的，而是多重因素交織的結果。

最直觀的因素，或許是「顏值」。

在視覺文化主導的當代，演員的外貌確實成為第一道門檻。精緻的臉孔、恰到好處的造型，能在短時間內抓住觀眾目光，甚至在尚未理解劇情之前，就已經建立初步好感。然而，顏值的吸引力往往也是最脆弱的。若後續劇情乏力、人物扁平，再出色的外貌，也有可能慘遭棄劇的命運。

於是，「演技」便成為第二層篩選門檻。

真正讓觀眾不離開的，從來不是進度條，而是角色的靈魂。當一個演員將眼神的細微轉折、語氣的層次變化，甚至一個沉默的停頓詮釋到位，能讓觀眾忘記「他在演戲」，而只看見角色本身時，戲劇才真正成立。

然而，有了好顏值、好演員，也需要好「劇本」。

劇本之於戲劇，如同骨架之於人體。情節是否合理、節奏是否流暢、人物是否立體，都取決於此。一個好的劇本，不僅能承載情感，更能引導觀眾思考；它讓故事不只是「發生了什麼」，而是「為什麼會這樣」，甚至「如果是我，會怎麼選擇」。

與劇本相互呼應的，是「導演」的調度能力。

同一個故事，由不同導演詮釋，可能呈現截然不同的風貌。同一位演員，在不同的運鏡下，是否被發揮到極致，考驗著導演的功力。鏡頭如何移動、畫面如何構圖、節奏如何鋪陳，這些看似技術性的選擇，實則深刻影響觀眾的情緒。優秀的導演，往往能在不著痕跡之中，引導觀眾進入故事的核心，使人不知不覺地被牽引、被感動。

除此之外，「演員本身的素質與風評」也逐漸成為觀眾考量的一部分。

演藝事業商業化後，各類型戲劇所培養的演員多不勝數，觀眾不再只是被動接受作品，也會主動關注創作者與表演者的言行。在資訊透明的時代，一位具備專業態度、敬業精神的編劇、導演、演員，往往更容易獲得長期支持；反之，若負面形象頻傳，即便作品本身不差，也可能影響觀眾的觀看意願。

而「主角配對」則是另一種微妙卻強大的吸引力。

劇情中或觀眾幻想中，具有愛情關係的適配組合，也成為吸引眼球的至關重點。畢竟現代人在線上或線下，「嗑CP」是人際間的聊天話題，也是人際互動的潤滑劑。有些組合未播先紅，有些是有成功的配對經驗，新戲讓人期待；有些則是在劇情推進中逐漸發酵，為下一部戲累積劇粉。

「題材」，則關乎一部戲是否能在眾多作品中脫穎而出。

懸疑、愛情、歷史、職人、奇幻……不同題材對應不同觀眾群，也反映出社會的關注焦點。有些觀眾追求刺激與反轉，有些偏好溫暖與療癒，有些則希望在戲劇中看見現實的縮影。題材的選擇，不僅是創作者的定位，也是觀眾自我需求的映照。

然而，真正耐人尋味的，是這些因素並非彼此獨立，而是交織成一張複雜的網。有時，我們因顏值點開一部劇，卻因劇情沒興趣而放棄；有時，對題材產生興趣，卻因演員表現不相襯而興味盡失；也有時候，只是因為某個片段在社群上被討論，便開啟了一段意外的觀看旅程。

更進一步說，選劇其實也是一種「被訓練出來的判斷」。

在長期觀看的過程中，我們逐漸形成自己的選擇標準：有人重視節奏，有人在意情感真實，有人對細節近乎苛求。這些標準，來自過往的觀看經驗，也反過來影響我們未來的選擇。

有句話說：「醉過方知酒濃，愛過方知情重。」這話用來形容，每個人對於選劇的標準有所差異，倒也適切。當我們再問「為什麼選擇觀看這一部劇」時，理由有許多，某種程度上，如何選劇？選了哪一部戲？也正悄然映照著我們如何觀看世界，又如何理解自己。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#導演 #演員 #劇情 #戲劇類

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

2026-03-16 15:31 女子漾／編輯張念慈
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博

近年陸劇除了古裝權謀、甜寵愛情持續霸屏，古裝女星的顏值與儀態也始終是觀眾熱議焦點。不少人氣小花雖然話題高、作品多，但一換上古裝就容易被說「現代感太重」，少了幾分古韻。不過，也有一些女星只要披上古裝、盤起髮髻，整個人氣質立刻不一樣，甚至被網友直接封為「天選古裝美人」。

從「無網紅感」的王楚然，到被讚像從畫裡走出來的劉亦菲，以下整理出 11位話題度超高的天選古裝女神。有人靠儀態封神，有人靠古典氣質出圈，也有人憑一個角色就成了觀眾心中的古裝代表。

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天選古裝女神1：王楚然

王楚然。圖片來源：微博
王楚然。圖片來源：微博

王楚然是新生代小花裡，古裝儀態最常被稱讚的一位。近年許多95後女星雖然演出古偶作品人氣高，但常被說像「現代人在演古裝」，王楚然卻幾乎沒有這類爭議。

她早年在《將軍在上》、《清平樂》雖然不是主角，但古裝扮相已經擁有很高討論度，尤其《清平樂》裡飾演貴妃時，更被誇「貴氣天成」，無論站姿、坐姿都很有韻味，像從宋代仕女圖裡走出來。近年的《成何體統》、《柳舟記》也進一步強化她的古裝形象，清冷中帶點英氣的氣質，讓不少網友直呼想看她「古裝半永久」。

王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站
王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神2：陳都靈

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

陳都靈因《長月燼明》女二一角爆火後，除了顏值，最常被提及的就是她的古典氣質。她的天鵝頸、挺拔身姿，加上動作舒展自然，讓人有種自帶古裝濾鏡的感覺。

她的成長背景也被認為形塑了這份獨特氣質，從小學鋼琴、家庭環境偏高知，都讓她身上多了一種較少見的書卷感。追完《長月燼明》之後，不少觀眾也認為她不只外型有記憶點，演技同樣進步明顯，從「校園女神」到古裝虐戀角色，眼神戲和哭戲都更細膩。

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

天選古裝女神3：楊紫

《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo
《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo

楊紫的外型其實並不是典型的古典美人，也不是第一眼就驚艷的類型，但她在古裝劇中的角色塑造能力非常強。

從《香蜜沉沉燼如霜》的錦覓、《沉香如屑》的顏淡，到《長相思》的小夭，楊紫幾乎每個古裝角色都擁有很高的代入感。尤其在《長相思》中，她前期以男裝身分「玟小六」登場，表演完全沒有包袱，後期回歸大王姬身份後，虐戀戲份又展現出細膩情緒，因此獲得不少觀眾好評。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

天選古裝女神4：宋祖兒

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站
《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站

宋祖兒被視為95後古裝美人代表之一，從《九州縹緲錄》到《無憂渡》，再到《折腰》的三國風造型，幾乎沒有失手。

更難得的是，宋祖兒不只時裝扮相亮眼，古裝表現更是特別出色。她在《表妹萬福》新造型美出新高度，完全就是從古畫中走出的傾城美人！網友普遍認為，她穿上古裝時會有一種靈動又不失端莊的氣質，既不單薄，也不會太現代。

《折腰》劇照。《折腰》官方微博
《折腰》劇照。《折腰》官方微博

天選古裝女神5：李沁

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

李沁向來被認為是把古典韻味刻在骨子裡的女星。她穿起古裝時體態優雅，既能演霸氣角色，也能駕馭清冷、靈動類型，無論是《慶餘年》、《楚喬傳》這類架空劇，還是《如懿傳》的清宮劇、《新紅樓夢》的古典風，她都能自然切換。

像《如懿傳》中的寒香見，就是典型的清冷孤傲；《新紅樓夢》裡的薛寶釵，則展現出端莊大氣的一面。網友常說她儀態板正得像學過禮儀，而這種不刻意卻很穩的古典感，也正是李沁在古裝劇裡最迷人的地方。

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

天選古裝女神6：楊冪

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

楊冪一直都是許多觀眾心中的古裝美人代表。她的五官明媚，大眼與櫻桃嘴的組合，在古裝造型中顯得特別靈動秀氣，演出的古裝角色至今仍讓人印象深刻。

像是在《仙劍奇俠傳三》中，她飾演古靈精怪的唐雪見，活潑靈動的個性與古裝造型十分契合，彷彿從遊戲角色裡走出來；而在《美人心計》中，她飾演的莫雪鳶則多了一份沉穩與心思，展現出不同層次的角色魅力，後來演出《三生三世十里桃花》的白淺，也再度創造出新的經典角色。

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

天選古裝女神7：趙麗穎

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

趙麗穎常被形容可愛，但其實她在古裝劇裡的美，一直是被低估的。她的圓潤鵝蛋臉非常上鏡，從《花千骨》的小骨，到《知否》的明蘭、《楚喬傳》的楚喬，再到《與鳳行》的沈璃，每部作品的古裝感都不一樣，卻都能成立。

《楚喬傳》裡她是霸氣俠女，《青雲志》則演出古靈精怪的碧瑤，《蜀山戰紀》的玉無心又帶有亦正亦邪的複雜感。她的優勢不只在長相，而是很強的可塑性，讓她能在古裝劇裡不斷切換形象。

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

天選古裝女神8：劉詩詩

劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站
劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站

劉詩詩幾乎是「古裝儀態教科書」的代名詞。她是公認的儀態天花板，因為芭蕾出身，一般明星少有她這樣的身段與體態，一舉一動都顯得特別優雅。

《步步驚心》裡的若曦，是不少觀眾心中的經典；《女醫明妃傳》的談允賢、《一念關山》的任如意，也展現出她能在不同類型古裝角色中切換而不違和。網友形容，看劉詩詩穿古裝，就像看一幅會動的工筆畫。

劉詩詩。圖片來源：微博
劉詩詩。圖片來源：微博

天選古裝女神9：劉亦菲

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

若要說真正的「天選古人」，劉亦菲幾乎是最常被點名的一位。她出道至今演過的古裝劇不論是《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《仙劍奇俠傳》、《夢華錄》幾部作品，卻幾乎部部成經典。

無論是王語嫣的溫婉、趙靈兒的靈動、小龍女的清冷，還是趙盼兒的颯爽，都讓觀眾印象深刻。她本身的長相古典、氣質清冷，常被形容像畫中仙女，甚至有導演直言，劉亦菲只要站在那裡，就已經像古人。

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

天選古裝女神10：白鹿

白鹿。圖片來源：微博
白鹿。圖片來源：微博

白鹿被網友認為是近年深受喜愛的古裝女神之一，從《周生如故》的漼時宜、《長月燼明》的黎蘇蘇，到《寧安如夢》的姜雪寧，都展現出相當強的古裝可塑性。

白鹿幾乎沒有太多被批評的古裝妝造，從《周生如故》到《長月燼明》，再到接下來的《白月梵星》、《臨江仙》和《唐宮奇案》，每次釋出古裝造型時，總能引發討論。

白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站
白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神11：迪麗熱巴

迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站
迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站

迪麗熱巴自從《三生三世十里桃花》白鳳九一角之後，她就逐漸成為不少觀眾心目中的古裝代表人物。

後續《三生三世枕上書》、《長歌行》、《與君初相識》等作品，熱度都相當高。近年迪麗熱巴接連主演時裝劇後，再度接下古裝大劇《慕胥辭》，劇中將飾演美艷鬼王，目前釋出的造型評價也不錯。

迪麗熱巴。圖片來源：中視提供
迪麗熱巴。圖片來源：中視提供

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《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
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最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-17 15:29 女子漾／編輯王廷羽
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自從《難哄》播出後，「桑延 × 溫以凡」之間那種不說出口卻滿溢的喜歡，早已成為無數人心中最難忘的純愛代表。那段長達11年的暗戀與重逢，不只停在劇裡，也悄悄延伸成觀眾心裡放不下的情緒餘韻。

如今，這對讓人走不出來的CP確定二搭回歸！女子漾除了帶大家搶先看《快把我老闆帶走》劇情簡介，也一起回顧《難哄》五個讓人反覆重刷的高甜名場面，已經對新劇迫不及待了！

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二搭成真！《快把我老闆帶走》戀愛公式大翻轉

夢回《難哄》！白敬亭章若楠將再度合作都市奇幻劇《快把我老闆帶走》，並由《難哄》原班團隊操刀，改編自作家葉斐然同名小說。這次不再延續過往甜寵劇常見的「男強女弱」設定，而是直接顛覆角色關係，打造全新的戀愛視角。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

在劇中，章若楠飾演的姜筱意原本只是被壓榨的職場設計師，卻在意外闖入平行時空後，人生一夕翻轉，成為掌握權力的霸道女總裁；相對地，白敬亭飾演的葉臻則從高高在上的毒舌老闆跌落現實，淪為在職場中掙扎求生的底層打工人。當兩人的身份徹底對調，過去的階級與權力關係被打破，也迫使彼此重新理解對方的處境。

隨著劇情推進，兩人從最初的不適應與對立，逐漸轉為理解與靠近，在現實壓力與情感拉扯中建立新的連結。這段關係不再只是單純的甜寵，而是多了成長與現實感的層次，也難怪網友直言，這不只是CP二搭，而是一次真正意義上的「戀愛升級版2.0」。

圖片來源：官方微博
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從《難哄》走不出來？5個名場面一秒喚醒戀愛記憶

《難哄》名場面1：那場大雨裡的分開，是他們最痛的開始

傾盆大雨中，溫以凡站在路邊忍著眼淚說出選擇，桑延則站在原地聽著她親手把兩人的未來切斷。雨水混著眼淚，誰都沒有回頭，卻也誰都沒有真的放下。這一幕之所以讓人難忘，是因為那種「明明還愛，卻不得不放手」的無力感太真實，直接把觀眾拉進這段長達11年的錯過。

圖片來源：官方微博
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《難哄》名場面2：跨年夜人海重逢，那句「新年快樂」太曖昧

男女主角多年後再見面，是在人潮洶湧的跨年夜，溫以凡在工作車上看到熟悉的身影，卻不敢確認，而當倒數結束，她轉身撞上桑延的瞬間，時間彷彿靜止。他戴著口罩，眼神卻停在她身上，只淡淡說了一句「新年快樂」就離開。那一刻，她甚至不確定那句話是不是對自己說的，正因為這種若有似無的情緒，才讓這場重逢比任何擁抱都更讓人心動。

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《難哄》名場面3：雨中撐傘告白，「這麼多年我還是只喜歡妳」

這場雨中告白，另不少觀眾印象深刻，桑延替她撐傘、圍上圍巾，語氣平靜卻壓著多年情緒說出：「這麼多年，我還是只喜歡妳。」沒有鋪陳、沒有試探，就像一個人終於把心底藏最久的那句話說出口，除了告白之外，也把過去所有的等待與不甘，一次交代清楚。

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《難哄》名場面4：摩天輪頂端的親吻，幼稚卻最認真的浪漫

兩人在一起後的約會，看似普通的水族館與摩天輪，卻藏著最深的用心，原本怕高的桑延，因為聽說「在摩天輪頂端接吻可以一輩子在一起」，硬是拉著溫以凡再坐一次。當摩天輪升到最高點，他低頭親下去的那一刻，畫面乾淨又純粹，像是把愛情變成一個可以相信的約定。那不是偶像劇式浪漫，而是「我願意為妳做這種小事」的心動。

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《難哄》名場面5：夢遊抱住他那一刻，藏不住的喜歡全曝光

《難哄》最曖昧、也最讓人心跳失控的，是溫以凡夢遊的那幾場戲，她在無意識中走向桑延，靠在他胸口、甚至踮腳親他，醒來卻什麼都不記得。反而是桑延，一邊慌張一邊克制，整晚不敢動。這些橋段之所以讓人印象深刻，是因為它把「說不出口的愛」變成了身體的本能反應，也讓觀眾看見主覺的真實心境：原來她早就愛了，只是不敢承認。

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配偶贈與不是免稅嗎？怎麼最後還要繳遺產稅？

配偶贈與不是免稅嗎？怎麼最後還要繳遺產稅？

2026-03-20 08:00 廖嘉紅

這則財政部新聞真正震撼的，不是條文，而是與我們預期的落差。

王董在兒子出生時買了多張保單，自己當要保人。

113 年 6 月，為了資產規劃，把要保人改成太太。

當時保單價值準備金 1,000 萬。

因為是＃配偶間贈與：

✔ 不計入贈與總額

✔ 不用繳贈與稅

當下看起來，一切安全落地。

多數人會在這裡下結論—規劃完成了！

---

沒想到， 114 年 11 月，王董過世。

距離保單變更要保人不到 2 年。

依《遺產及贈與稅法》第 15 條規定，死亡前 2 年內贈與給配偶或法定繼承人，必須併回遺產總額課徵遺產稅

而且不是用當初的 1,000 萬，而是死亡當天的時價 1,100 萬。

整筆金額，全數計入遺產總額重新計算。

原本以為完成的安排，在制度眼中，其實還沒真正完成。

------

📌這件事揭露了，傳承規劃最常見的三個錯誤。

1️⃣把「＃免贈與稅」當成「＃免遺產稅」。

配偶間不課贈與稅，只是第一層。

兩年內死亡的拉回條款，是第二層。

如果只看到當下省了多少，卻沒有把時間門檻算進去，那只是做了一半。

2️⃣只做動作，沒有模擬風險。

改要保人、贈與股票、不動產移轉，很多家庭把這些當成完成式。

👉卻很少問：

如果 1 年內發生事情會怎樣？

2 年內呢？

5 年後呢？

傳承規劃不是完成動作，而是預演制度在不同時間點的反應。

3️⃣忽略「時間」是最昂貴的變數。

很多人以為，這類條款只會影響高齡者。

但現實更殘酷的是—風險從來不只屬於高齡。

55 歲，很多人還在事業高峰，還在規劃退休、布局資產、談下一步藍圖。

R姐親身經歷過，前夫 55 歲壯年，一場車禍，人就走了。

我們永遠不知道，明天與意外，誰會先來。

我們也都看過大S的新聞，只因一場流感引發急性肺炎。

------

在大家意想不到的時間點離開。制度不會因為你還年輕、不會因為你看起來強壯、也不會因為你計畫很多年後才退休，就幫你延後那兩年的門檻。

這也是為什麼，傳承規劃越早開始，風險越小。如果所有安排都在高齡才開始，很多制度條款就會變成壓力；但如果在健康、時間充裕時就開始規劃，很多制度限制反而可以變成工具。傳承規劃其實很像種樹。

越早種，越有時間長成大樹；臨時才種，就很難遮風避雨。

📌所以這則新聞真正提醒我們的是：

傳承規劃，不只看身分，還要看時間。不只看當下有沒有課稅，還要看制度會不會在關鍵時刻把它拉回來重算。如果制度還能拉回來，那代表風險還在！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

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