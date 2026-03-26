2026-03-26 08:58 享民頭條
拒絕當軟柿子 預防職場霸凌的六項策略性部署
編輯/葉佳欣撰文
明明是去上班領薪水的，怎麼搞得像在參加實境生存遊戲，每天踏進辦公室都要先深呼吸，深怕哪天不小心就成了別人嘴裡的箭靶。職場霸凌這件事，往往不是從驚天動地的衝突開始，而是從那些看似微小的試探、冷落或是言詞上的酸言酸語慢慢滲透。想要優雅地在職場叢林裡生存，妳不能只靠溫良恭儉讓，妳得學會幫自己穿上一層透明但堅硬的防護衣。
別讓妳的善良變成別人的踏腳石，這裡有六個預防潛在霸凌的防禦策略，幫妳在辦公室立於不敗之地。
建立清晰的邊界感
霸凌者最喜歡找那種「什麼都好、什麼都答應」的軟柿子下手。從入職的第一天起，妳就要學會優雅地說不。當有人試圖把不屬於妳的工作塞過來，或者開一些讓妳不舒服的玩笑時，請用平穩但堅定的眼神看著對方，語氣冷靜地表達妳的立場。妳的底線越清晰，別人就越難隨便越界。記住，妳是來工作的，不是來當大家的便利貼女孩。
專業是妳最強大的武裝
在職場上，實力就是妳的免死金牌。當妳的專業度高到無可取代，或者妳經手的專案每一項都清清楚楚、無懈可擊時，那些想找妳麻煩的人自然會踢到鐵板。養成隨手留存紀錄的習慣，不管是會議記錄、E-mail 往來還是對話截圖，這些都是妳在關鍵時刻的防身符。當有人試圖扭曲事實或推卸責任，妳能氣定神閒地拿出證據，那種反擊的力道比大聲吵架還有用。
經營有效用的職場人際網
孤立是霸凌者的常用手段，所以妳絕對不能讓自己變成一座孤島。主動與不同部門的同事建立良好的互動，不需要刻意討好，但要有基本的社交往來。當妳在公司裡有足夠的「目擊者」與「支持者」，霸凌者在行動前就會有所顧忌，因為他知道動了妳可能會引起其他人的反感。這種無形的防禦網，能讓妳在流言蜚語出現時，第一時間獲得正確的情報。
保持情緒的穩定與疏離
霸凌者最享受的，就是看到妳受挫、哭泣或憤怒的反應，那會給予他們一種變態的成就感。練習把工作跟情緒切分開來，面對無理的挑釁時，保持一種「看戲」的疏離感。當妳表現得越不在乎，對方的攻擊就會顯得越無力。如果妳能用幽默感化解尷尬，甚至反過來讓對方覺得自己很幼稚，那妳就徹底掌握了這場心理戰的主導權。
熟悉公司的申訴機制與法規
雖然我們希望永遠用不到，但妳必須知道公司的求救鈴在哪裡。翻一翻員工手冊，了解關於性騷擾、職場霸凌的申訴流程，甚至是勞基法相關的保障。這不是為了要告狀，而是讓妳心裡有底，知道萬一事情真的失控，妳有哪些合法的武器可以保護自己。這種「隨時準備好反擊」的底氣，會讓妳散發出一種不好惹的氣場。
培養下班後的豐富生活
不要讓公司成為妳世界的全部。當妳的人生只有工作時，職場上的風吹草動都會被放大成天大的災難。培養一些跟工作完全無關的興趣，不管是健身、插花還是學習新語言，讓妳的成就感來源多元化。當妳在其他領域閃閃發光時，辦公室裡那些小家子氣的排擠或刁難，在妳眼裡就會變得像塵埃一樣微不足道，這種心態上的強大才是真正的防禦。
其實預防霸凌並不是要妳變成刺蝟，而是要妳學會如何保護那顆珍貴的內心不被輕易侵蝕。當妳懂得愛自己、尊重自己，全宇宙都會跟著妳一起強大起來。
《享民頭條》提醒您：遭遇霸凌要勇敢求救，請撥打反霸凌專線1953。如果您覺得生活沒有出路，也請撥打1925生命關懷專線。
台北市 職場霸凌申訴單位
台北市政府勞動局（電話：1999 外縣市可撥02-2720 8889 ，地址：臺北市信義區市府路1號5樓東北區）
台北市勞動檢查處（電話：02-2308 6101，地址：臺北市萬華區艋舺大道101號7樓）
新北市 職場霸凌申訴單位
新北市政府勞工局（電話：02-2960 3456，地址：新北市板橋區中山路一段161號7樓）
新北市勞動檢查處（電話：02-2252 3299，地址：新北市板橋區華江一路216號1樓）
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