2026-03-31 06:07 女子漾／編輯Wendi
《海洋奇緣》真人版暑期浩蕩登場！巨石強森「毛伊」長捲髮造型歪樓，19 歲新星凱瑟琳「莫娜」熱血高歌！
迪士尼全新真人版《海洋奇緣》即將於今年暑假熱情上映，「巨石強森」親自回歸演出半神人「毛伊」，罕見的野性長捲髮造型引發網友熱議，搭配擁有薩摩亞血統的澳洲潛力新星凱瑟琳拉加艾亞，完美還原原作橫渡海洋的冒險傳奇。快跟著女子漾一起揭開《海洋奇緣》真人版幕後花絮、選角秘密以及精采預告，見證這場年度最壯闊的航海征程吧！
《海洋奇緣》真人版暑假攻佔大螢幕
迪士尼日前公開《海洋奇緣》（Moana）真人版最新預告，該片改編自2016年同名動畫電影，講述玻里尼西亞莫圖努伊島酋長女兒「莫娜」，為了拯救被黑暗力量侵蝕的島嶼，大膽違背父親禁令，獨自一人展開自我探索。
「莫娜」駕著傳統帆船啟航，尋找當年偷走「塔菲緹」（Te Fiti）之心的半神人「毛伊」（Maui），2人克服前所未有的冒險、巨大海怪的猛烈攻擊，攜手歸還海洋之心，「莫娜」也在返鄉後帶領族人重新展開航海之旅。
網友們驚呼：「巨石強森竟然有頭髮了！」
好萊塢動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）接演能變化成各種動物的半神人「毛伊」；潛力新星凱瑟琳拉加艾亞（Catherine Laga'aia）飾演女主角「莫娜」，將重現原版動畫中，「毛伊」與「莫娜」揚帆高歌的經典名場景。
然而預告中巨石強森一改以往光頭造型，以狂放不羈的長捲髮霸氣現身，引來網友們熱烈討論：「總覺得哪裡怪怪的，後來才發現是巨石有頭髮」、「迪士尼終於有正常的真人版了」、「捲髮造型太搞笑了！」、「我還沒看過原版動畫，但是這個預告超吸引我」、「這次的正確是頭髮！真的很正確沒問題」…令人笑翻。
巨石強森大熱天背負18公斤辛苦演出
2016年《海洋奇緣》動畫電影「毛伊」配音員由好萊塢硬派男神、退役WWE 超級摔角選手巨石強森擔綱，動畫配音與真人版電影角色都是同一人，創下迪士尼首項紀錄。
近日巨石強森宣傳《海洋奇緣》接受訪問時自爆：「那頂假髮因為吸水，每天要戴好幾個小時，重量會增加7磅（約3.175公斤）。」，拍片期間正逢大熱天，讓巨石強森直言吃足苦頭：「沒想到真正讓我感到挑戰的是假體、假髮和緊身衣，這些加起來額外增加40磅（約18.14 公斤）重量。」。
凱瑟琳拉薩摩亞血統貼合「莫娜」一角
《海洋奇緣》背景為南太平洋海島文化，迪士尼揮別傳統王子與公主的童話愛情故事，將主題聚焦於女主角「莫娜」追求理想、勇敢冒險的里程，外界好奇飾演該角的19歲澳洲星二代凱瑟琳拉加艾亞，究竟會如何詮釋出這名靈魂要角呢？
凱瑟琳拉加艾亞在獲得《海洋奇緣》真人版主演之前，曾參演電視劇《愛麗絲·哈特的失語花》，她的父親是《星際大戰》前傳「泰弗隊長」傑拉加艾亞（Jay Laga'aia），加艾亞家族擁有薩摩（Samoan）血統，凱瑟琳與「莫娜」同樣具有黝黑皮膚、青春活力和純真氣質。凱瑟琳在《海洋奇緣》真人版花絮影片以出色唱跳實力令人驚艷，還向觀眾們熱血呼喊：「讓我們出發去拯救世界吧！」，勇敢無畏的眼神與清新自然的演出，再度圈粉無數。
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《海洋奇緣》7月10日盛大上映