2026新北市美術家聯展登場！44年歷史、194位藝術家齊聚，六大展區一次看見城市記憶

你對新北的印象，是哪一種樣子？

是河岸與山林的流動風景，還是街道與人群交織的日常片刻。那些看似平凡的記憶，其實早已被悄悄收藏，轉化成一件件藝術作品，在不同角落等待被看見。

今年，「2026新北市美術家聯展」再度展開，讓城市的記憶重新理解。

本屆主展場新北市藝文中心以「匯流世代」為子題，第三展覽室特別運用子題主視覺色「朱標紅」打造弧形展示牆，形塑世代交會與流動的空間意象。圖／新北市政府文化局（攝影王世邦）

44年歷史美展登場！194位藝術家齊聚六大展區

邁入第44年的新北市美術家聯展，是臺灣歷史最悠久的地方型美展之一。今年由策展人林文昌統籌，帶領輔仁大學策展團隊，跨世代集結194位新北市藝術家共同參與，展現豐富而多元的創作能量。策展人林文昌表示：「各個展場打破以往單一媒材的限制，讓不同媒材的作品共聚一堂，多元呈現，激盪交流相互輝映。透過藝術的表現，使這些城市記憶不斷的相互激盪流淌，城市樣貌的生成充滿活力與希望，藝術文化也在不斷的累積蛻變中，顯現其絢爛與偉大。」

展覽自即日起至4月19日，於新北市六大展區同步展出，包括新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、新板藝廊、鶯歌陶瓷博物館、美麗永安藝文中心及新北市立圖書館樹林分館。走進不同場館，就像走進城市的不同切面，也讓藝術成為一種可以被日常接近的存在。

「藝流之城・記憶新北」六大子題，看見城市多元樣貌

本屆以「藝流之城・記憶新北」為主題，從「流動」出發，象徵藝術在城市之中不斷交流、累積與轉化。

整體視覺識別與展場空間設計由曾承辦2013、2016兩屆美術家聯展的朱墨設計操刀，從主視覺延展至場域語彙，制定六大子題色彩計畫——「朱標」、「雄黃」、「石綠」、「土黃」、「桃夭」、「青蓮」。色彩不僅作為識別符碼，更被轉化為空間節奏與敘事媒介，滲透於動線、牆面與展陳細節之中，使觀者在行進之間，自然感知主題之間的流轉與對話，構築出一種兼具層次與張力的沉浸式觀展經驗。朱墨設計執行總監彭明智表示：「本次主辦單位能聯合團隊中的業務、策展、設計、行銷、執行分工整合於一體的展現，雖然不容易，但執行團隊最終有效呈現了主題與空間的關係，十分珍惜。」

繪畫、雕塑、書法、工藝與新媒體作品在同一空間交會，不只是形式的跨界，也讓不同觀點彼此對話。當這些創作被串聯起來，城市的記憶便不再只是過去，而是一種正在發生的流動。

2026新北市美術家聯展規劃六大展區子題，跨世代匯聚194位藝術家，描繪新北市豐富多元的城市樣貌。圖／新北市政府文化局（攝影王世邦）

本屆主展場選在新北市藝文中心，以「匯流世代」為子題，旨在激勵創作能量的湧動，從不同世代的交流，傳統與創新之間的磨合，技術與理念之間的互動穿梭等。因此，匯流世代，既是藝術創作如水般的川流不息，也是藝術家在世代交替中，對自我的認知與成長，以及不斷地質疑、實踐與再造的過程。

新莊文化藝術中心以「城市印象」為子題，有人察覺冷峻空間的光影如何訴說時間運轉，有人在繁忙的交通場域中聽見現代生活的脈動，而傍晚的霞光、轉角的招牌、古蹟前等候的片刻，記憶深處已快模糊的街景，都成為藝術家創作靈感的來源。

新板藝廊以「致未來式」作為子題，透過多樣的媒材與創作理念，使觀者得以在作品之間，看見未來的風景，希望的徵兆，以及人類想像力的無限延伸。

一踏入新北市立圖書館樹林分館展場，就會被三角稜鏡型的「青蓮」紫色展牆所吸引，鮮明而沉靜的色彩在空間中形成視覺焦點，引導觀者展開一段層次分明的觀展體驗。此館場名為「山河記事」，藝術家描繪山石的重量與河水的節奏，或以接近抽象的造形符號，呈現土地中潛伏的情感與能量；或以攝影與影像記錄人與環境的互動關係，觀者可以在作品中體驗空間的沉靜與喧囂。

美麗永安藝文中心則以「多元融合」為題，旨在呈現美術家在不同生活背景、媒材與觀念之間，進行溫馨的對話交流，展現出藝術的豐富與層次。

鶯歌陶瓷博物館主要展出陶藝、雕塑作品，以「藝師」之名，是一次向藝術創作者與藝術教育者的致敬，不僅展現藝術家的專業成果，也是其人生累積、沉澱，以及教學、創作彼此滋養的見證。

白鷺信札計畫，邀你一起寫下新北記憶

除了展覽本身，今年也規劃多場導覽與講座活動，讓觀眾不只是觀看作品，而是更深入理解創作背後的故事與脈絡。

同時推出的「白鷺信札計畫」，邀請民眾將與新北相關的記憶寫在信紙上參與展出。無論是一段生活片段、一個熟悉場景，或是一份對城市的情感，都能成為集體記憶的一部分，還有機會獲得精美紀念品。

此外，各展區也設有不同顏色的紀念戳章，走訪六大展區並集章上色，讓觀展過程多了一點探索與收藏的樂趣。

也許你會在某件作品前停下腳步，突然意識到——我們與一座城市的關係，從來不只是生活在其中，而是被一點一滴地記錄、轉化，最後，成為某種被留下的風景。