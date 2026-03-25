2026-03-25 18:18 女子漾／編輯王廷羽
LINE也開始收費了？「LINE Premium」登台！10大功能升級 無痕收回、每月折扣全曝光
LINE也開始收費了？隨著「LINE Premium」會員計畫正式在台登場，推出 10 項會員專屬福利，像是讓聊天室照片不再過期的「進階備份」、不顯示收回紀錄的「無痕收回」、LINE禮物每月提供優惠券250元等等。這篇跟著女子漾一起看「LINE Premium」懶人包，10大升級功能一次看！
文章目錄
LINE Premium是什麼？
LINE於3月23日正式在台灣釋出「LINE Premium」會員計畫，採取批次開放的方式上線，當用戶在LINE設定中看到Premium選項時，就可以直接啟用服務，並享有首月免費試用的體驗機會。整體訂閱費為每月新台幣165元，不過LINE也特別強調，原本的訊息傳送、語音通話與視訊功能仍維持免費，這次推出的會員制度，主要是針對想要更進階使用體驗的族群。
功能分兩階段上線，第一波先升級聊天體驗
考量到台灣超過2200萬用戶的使用規模，LINE Premium此次採取分階段上線策略。第一階段已於3月23日開始釋出，主打五大進階功能，包含「進階備份」、「相簿升級」、「無痕收回」、「應用程式字型」以及「應用程式圖示」，這些功能主要集中在聊天體驗與個人化設定，讓用戶在日常使用中能有更高的掌控度與自由度。
至於第二階段，則預計在2026年4月推出，將進一步加入「自選個人檔案」功能，並整合LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊與LINE MUSIC等服務，提供會員專屬優惠，讓LINE從通訊工具延伸成更完整的生活平台。
「無痕收回」上線！7天內反悔都有救
在這波更新中，最受到關注的功能無疑是「訊息無痕收回」，過去LINE雖然提供訊息收回機制，但聊天室中仍會留下「已收回訊息」的提示，讓不少人覺得有些尷尬。這次升級後，會員可將訊息收回時間延長至7天，並在對方尚未讀取的情況下啟用「無痕收回」，讓對話中不留下任何收回紀錄。至於未訂閱的用戶仍維持原本24小時內收回訊息的功能，整體使用體驗不受影響。
照片不再過期！聊天回憶完整保存
除了訊息功能升級，LINE Premium也針對用戶長期痛點進行優化。許多人都曾遇過聊天照片過期無法開啟的情況，而這次透過「進階備份」與「相簿升級」，讓聊天中的照片與影片可以更完整地被保存與管理，不再因時間限制而消失，讓LINE也能成為記錄生活的工具。
個人化體驗升級，LINE也能換風格
除了功能之外，LINE Premium也開始強調視覺與使用感受的客製化，用戶可以自由更換LINE應用程式圖示，並調整字型樣式，讓整體介面更貼近個人風格。這類看似細節的變化，實際上正回應了用戶對於「個人化數位空間」的需求，也讓LINE不再只是工具，而是一種日常風格的延伸。
第二階段亮點：每月優惠最高250元
即將在4月推出的第二階段內容，則將焦點放在會員福利與消費回饋上，LINE Premium將整合旗下多項服務，包括LINE禮物、LINE購物、LINE旅遊與LINE MUSIC，提供專屬優惠，其中LINE禮物更預計每月提供最高250元的優惠券！有興趣的用戶可以把握時間體驗。
LINE Premium值得訂嗎？關鍵還是使用習慣
從目前功能來看，LINE Premium明顯鎖定重度用戶，無論是經常需要收回訊息、習慣用LINE傳照片，或是本身就有使用LINE禮物與購物服務的人，都能感受到升級帶來的差異。但若只是單純聊天與貼圖使用，免費版本其實已經足夠。
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