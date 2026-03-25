2026-03-25 21:09 女子漾／編輯張念慈
Lisa來台了？快閃店開放「和LISA拍合照」！施柏宇為見女神狂減肥 同框內幕曝光
BLACKPINK成員Lisa魅力到底有多強？「台版朴敘俊」施柏宇直接變迷弟！Lisa接任資生堂全球代言人、品牌同步打造話題快閃店「SHISEIDO X LISA THE ULTIMUNE POP-UP」首站在台北登場，施柏宇以一日店長身份現身，透露為了能站在女神身邊不顯臉大，出發前狂減肥、瘋狂跑步，把狀態逼到最完美，也不吝嗇分享自己的保養祕訣。
施柏宇飛東京追星Lisa 自爆減肥只為「不要臉大一圈」
回顧這趟東京行，施柏宇坦言，得知自己有機會出席品牌活動、甚至近距離見到Lisa時，其實內心非常緊張。他直言：「真的不敢相信，居然有機會在After Party跟Lisa講到話。」但也正因為這樣的機會太難得，他在出發前就開始嚴格管理體態。
為了避免與女神同框時「臉大一圈」，他不僅調整飲食，以清淡水煮為主，減少油脂攝取，甚至加強跑步運動，「跑到整個人爆汗、累到不行」，只為讓自己在鏡頭前維持最佳狀態。雖然沒有特別計算瘦了幾公斤，但他笑說，已經是「盡全力做到最好」。
近距離見Lisa緊張失控 竟當場大喊「I love you」
真正見到Lisa的那一刻，施柏宇形容自己「腦袋一片空白」，甚至連自己講了什麼都記不太清楚。最讓現場媒體印象深刻的是，他竟在記者會上忍不住大聲告白「I love you」，而Lisa也回以笑容，讓他直呼：「那一刻真的很不真實。」
他也分享，Lisa本人狀態好到驚人，「臉真的非常小，小到會讓人愣住」，甚至直言「她好像不用保養就已經很完美」，完全展現頂級偶像的氣場與魅力。
工作再忙也不熬夜 施柏宇公開男星保養日常
除了追星話題，施柏宇當天也分享自己維持「青春系男神」狀態的關鍵。他表示，最重要的其實不是昂貴保養，而是生活習慣。
他近來刻意調整作息，盡量在凌晨12點半前入睡，避免熬夜，並維持多喝水、多吃水果的習慣，讓身體與肌膚維持穩定狀態。對於長時間帶妝的工作型態，他也特別強調「清潔一定要做好」，只要一有空就會立刻卸妝，減少肌膚負擔。
在保養程序上，他偏好簡單但有效率的方式，主要以保濕修護為主，搭配精華與乳液加強滋潤，讓肌膚能快速恢復穩定。
SHISEIDO快閃店亮點一次看 拍貼、贈禮全都是Lisa限定
這次「SHISEIDO X LISA THE ULTIMUNE POP-UP」不只是單純的品牌展示，更是一場專為粉絲打造的沉浸式打卡體驗。首站選在新光三越信義A8，一開幕就吸引大批粉絲排隊朝聖，現場以品牌標誌性的紅色打造360度環形空間，結合光影裝置與時尚片場概念，讓人一走進去就像置身Lisa專屬拍攝現場。
最吸睛的亮點之一，就是現場設置的「Lisa專屬合照拍貼機」，只要完成指定任務並填寫資料，就能免費拍攝，還能帶走紀念照，等於直接解鎖與女神同框的夢幻體驗。
此外，活動期間也準備多款「只送不賣」的限定贈禮，包括Lisa主題迷你海報卡、慢老檸檬水、隨身小包與愛心隨身鏡鑰匙圈等，讓粉絲在打卡之餘還能收藏專屬周邊。
若現場消費，還有機會獲得Lisa簽名款隨身小包等驚喜好禮，讓整體活動不只是逛快閃店，更像是一場結合保養、追星與收藏的完整體驗。整體規劃從視覺、互動到贈品設計，都精準鎖定粉絲心理，也難怪一開幕就直接擠爆現場。
SHISEIDO快閃店時間地點一次看 全台巡迴檔期曝光
「SHISEIDO X LISA THE ULTIMUNE POP-UP」採全台巡迴形式登場，首站自3月25日起在台北信義A8開跑，之後也將陸續前往台中、台南、高雄等地，讓不同地區的粉絲都有機會朝聖。
首站台北場時間為2026年3月25日至3月29日，地點位於新光三越信義新天地A8，活動一開跑就吸引大批人潮。
接下來巡迴場次也已公布，包括4月1日至4月5日在台中新光三越中港店、4月9日至4月12日在台南西門店、4月16日至4月19日在台北SOGO忠孝館，以及4月30日至5月3日在高雄漢神巨蛋，幾乎橫跨全台主要百貨據點。
整體檔期從3月底一路延續到5月初，不論是想搶先打卡，還是安排假日朝聖，都還有機會參與這場結合Lisa魅力與保養體驗的話題快閃活動。
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