2026-03-25 19:57 女子漾／編輯張念慈
《逐玉》霸榜掀大女主熱潮！11位「武力值爆表」陸劇女主 顏值超高能打又能愛
近期陸劇市場再度被《逐玉》洗版，田曦薇飾演的「樊長玉」以市井屠戶之女之姿，一路從亂世中殺出血路，不只情感線吸睛，武力與膽識更讓觀眾直呼「這才是真大女主」。隨著《逐玉》登上收視與話題雙冠軍，「能打、能扛、能愛」的大女主角色再次成為市場主流。
這篇整理11位「武力高強型女主」，從古裝戰神到江湖狠角色，每一位都不只是戀愛腦，而是能掌控命運的關鍵人物。
文章目錄
- 武力值爆表女主1.《逐玉》田曦薇 飾 樊長玉：從市井屠戶到戰場硬撐的生存型女主
- 武力值爆表女主2.《與鳳行》趙麗穎 飾 沈璃：一槍鎮四海的孤獨戰神
- 武力值爆表女主3.《楚喬傳》趙麗穎 飾 楚喬：從奴隸一路殺成將軍的血路人生
- 武力值爆表女主4.《有翡》周翡（趙麗穎 飾）：從少女到刀客的完整成長曲線
- 武力值爆表女主5.《且試天下》趙露思 飾 白風夕：最自由卻最致命的江湖女俠
- 武力值爆表女主6.《長歌行》迪麗熱巴 飾 李長歌：把復仇與信念扛在肩上的戰士
- 武力值爆表女主7.《扶搖》楊冪 飾 扶搖：從底層一路打上巔峰的逆命者
- 武力值爆表女主8.《雲之羽》虞書欣 飾 雲為衫：最安靜卻最危險的刺客
- 武力值爆表女主9.《一念關山》劉詩詩 飾 任如意：一擊必殺的冷血刺客
- 武力值爆表女主10.《長月燼明》白鹿 飾 黎蘇蘇：為改命運逆天而戰的仙俠女主
- 武力值爆表女主11.《說英雄誰是英雄》楊超越 飾 溫柔：從天真到殘酷江湖的成長者
武力值爆表女主1.《逐玉》田曦薇 飾 樊長玉：從市井屠戶到戰場硬撐的生存型女主
《逐玉》以亂世為背景，講述屠戶女樊長玉與落難侯爺謝征因各自目的結為夫妻，從互相利用到生死相依，逐步捲入更大的權謀與戰爭。
樊長玉最令人震撼的，不是她多強，而是她「被逼著變強」。她原本只是為了守住家業的普通女子，卻在現實壓迫下提刀上戰場，從不會打到敢拚命。田曦薇將這種粗糙、真實又帶點悲壯的轉變詮釋得極具說服力，也讓角色有極高記憶點。
武力值爆表女主2.《與鳳行》趙麗穎 飾 沈璃：一槍鎮四海的孤獨戰神
《與鳳行》講述碧蒼王沈璃在神魔兩界的責任與情感抉擇，她與行止之間的關係，在權力與命運中反覆拉扯。
沈璃是天生戰神級人物，長槍所到之處幾乎無人能敵。她的強帶著壓倒性的存在感，但同時也承載著身為王者的孤獨與束縛。趙麗穎精準演出「越強越孤單」的狀態，讓角色既霸氣又帶情感重量。
武力值爆表女主3.《楚喬傳》趙麗穎 飾 楚喬：從奴隸一路殺成將軍的血路人生
《楚喬傳》講述女奴楚喬在亂世中掙扎求生，最終成長為能統領軍隊的女將軍。
她的武力不是天賦，而是一次次生死邊緣換來的。從被獵殺到反擊，她的每一場戰鬥都帶著求生本能與反抗意志。這種「活下來就是勝利」的重量，也讓楚喬成為經典中的經典。
武力值爆表女主4.《有翡》周翡（趙麗穎 飾）：從少女到刀客的完整成長曲線
《有翡》以江湖動盪為背景，周翡在歷練中逐漸成為能獨當一面的高手。
她的強來自時間與挫敗，而非一開始就無敵。從衝動、倔強，到懂得守護與承擔，周翡的每一次進步都讓人有代入感。這種「慢慢變強」的設定，也讓角色更加真實。
武力值爆表女主5.《且試天下》趙露思 飾 白風夕：最自由卻最致命的江湖女俠
《且試天下》以江湖與朝堂交織的世界為背景，白風夕表面上行走江湖、來去自由，實際上同樣與更深層的身份與權力結構緊密相連。
她武功高強、行事果斷，不依附他人，也不輕易受情感左右。但在看似瀟灑的外表下，她同樣背負責任與選擇。趙露思將角色的灑脫與清醒詮釋得自然流暢，也讓白風夕成為兼具江湖感與格局感的大女主代表。
武力值爆表女主6.《長歌行》迪麗熱巴 飾 李長歌：把復仇與信念扛在肩上的戰士
《長歌行》講述李長歌在宮廷政變後逃亡，逐步走上復仇與成長之路。
她從公主變成戰士，從逃亡者變成領導者。李長歌的每一次戰鬥，都不只是為自己，而是為家族與信念。迪麗熱巴將角色的堅韌與內心拉扯詮釋得極具感染力。
武力值爆表女主7.《扶搖》楊冪 飾 扶搖：從底層一路打上巔峰的逆命者
《扶搖》描述平凡女子扶搖在修行與歷練中揭開身世，最終站上權力與戰力頂端。
她的強來自不斷突破限制，幾乎每一段劇情都在升級戰力。扶搖不只是會打，而是「越打越強」。楊冪讓角色兼具爽感與成長曲線，成為經典大女主之一。
武力值爆表女主8.《雲之羽》虞書欣 飾 雲為衫：最安靜卻最危險的刺客
《雲之羽》聚焦宮門與刺客勢力對抗，雲為衫潛伏其中執行任務。
她的強不是爆發型，而是極度克制與精準。每一次出手都帶著計算與壓力，在情感與任務之間掙扎。虞書欣用細膩表演撐起角色張力，讓「安靜的狠」成為最大亮點。
武力值爆表女主9.《一念關山》劉詩詩 飾 任如意：一擊必殺的冷血刺客
《一念關山》以亂世為背景，任如意曾是令人聞風喪膽的頂級刺客。
她的戰鬥沒有多餘動作，每一招都精準致命。這種「效率型戰鬥」讓角色充滿壓迫感。同時，她內心仍保留情感與過去，讓角色更具層次。劉詩詩將冷與柔的反差詮釋得相當到位。
武力值爆表女主10.《長月燼明》白鹿 飾 黎蘇蘇：為改命運逆天而戰的仙俠女主
《長月燼明》講述黎蘇蘇回到過去阻止魔神誕生，試圖改寫命運。
她不只擁有強大法術與戰鬥能力，更承載著拯救蒼生的責任。每一次選擇都伴隨犧牲與痛苦。白鹿將角色的堅定與情感撐得很滿，也讓這條命運線更加動人。
武力值爆表女主11.《說英雄誰是英雄》楊超越 飾 溫柔：從天真到殘酷江湖的成長者
《說英雄誰是英雄》以江湖勢力角逐為主軸，溫柔在其中逐漸面對現實與殘酷。
她並非一開始就強，而是在江湖中被迫成長，逐漸具備戰鬥與生存能力。這種從天真到堅強的轉變，讓角色更貼近觀眾。楊超越也呈現出角色逐步蛻變的層次感。
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