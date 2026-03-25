2026-03-25 15:00 睿忒
Charlie Puth 聯手宇多田光超級搭！新單曲〈Home〉告白另一半暖到心坎裡！
Hi there，即將在這週、也就是3月27日發行新專輯《Whatever's Clever!》(2026) 的Charlie Puth，在月初時釋出了第四支單曲〈Home〉(2026)，這首歌請到了日本天后宇多田光うただヒカル合作，其實在 Charlie 釋出專輯曲目列表的時候就已經知道會有這首合作曲了，當時也猜到這首歌或許會是主打歌之一，但真的沒想到會這麼快就迎來這首〈Home〉的發行，從前三首單曲就大概知道這次專輯的走向了，但沒想到直到〈Home〉出現才讓我覺得定調了專輯氛圍。
Charlie 在訪談中表示宇多田是他最喜歡的歌手之一，基於這個理由促成了這次合作，不過目前卻沒詳細說過雙方是如何搭上線的，這實在讓人蠻好奇的。在〈Home〉裡除了 Charlie 一向親自譜寫的段落，還有宇多田所創作的段落，必須說在雙方都充滿著創作才華的情況下合作，就是會得到像這首歌一般優秀的作品，在第一次聽的時候就把我征服了。
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〈Home〉是首蠻典型的流行歌曲，不過稍微不同的是使用了豐富的弦樂及頗有亮點的銅管聲，整首歌在這樣的編排下十分順暢，和歌聲的搭配讓人聽起來是舒服的；並且重要的是，Charlie 和宇多田的聲線是很契合的，不管是分開或合唱的部分都是自然的，儘管沒有什麼特別的段落去強調兩副聲音的融合或相互襯托，但自然而然的這種結合卻更能感動人心。
如果說這首〈Home〉有什麼讓我驚喜的地方，那就是宇多田唱了日文歌詞吧，在這首 Charlie 寫給老婆及女兒的歌曲中，他所加進的日文一點也不突兀，反而給出了兩種語言自然交流的感覺，就像是他們兩人在副歌一同所唱到的一樣，因為有了自己心愛的另一半，「家」才真正地成為了「家」，這樣的情緒被兩人溫柔細膩的聲音唱出來是多麼令人陶醉的事啊，雖然沒有多大的亮點或記憶點，但〈Home〉仍然輕易地就給人留下印象。
於我而言 MV 看起來有些單調，但如果考慮到歌曲本身的起伏也不那麼大，似乎也就可以接受了；而另外讓人覺得有些可惜的是，Charlie 和宇多田兩人沒有合體拍攝，MV 是將分別拍攝的畫面剪接而成，雖然必須說影片裡的整體氛圍營造得很不錯，但發現兩位主角沒有實際見面這件事後還是多少會有點失落，不過瑕不掩瑜，我依舊覺得這部 MV 還算是有幫音樂加到分的。
Charlie Puth 的新專輯《Whatever's Clever!》即將發行，除了今天這首〈Home〉的合作對象宇多田光，在專輯中還有和Ravyn Lenae、Coco Jones、Michael McDonald等音樂人合作，從〈Home〉這首歌及其他已經釋出的單曲來看，專輯風格會是溫暖的走向，這也是擅長情歌的 Charlie 所掌握的強項，因此在聽到和宇多田光的合作後是非常讓人期待專輯全貌的，即便目前的流量看起來不如以往，但已經可以想見這次的音樂品質也依然會是在高水準之上的！
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🎧〈Home〉官方收聽連結：charlieputh.lnk.to/Home
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